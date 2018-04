Motorola Accompli 388 - Novinka Motoroly pro CeBIT (první fotografie)

S novinkami se v posledních dnech roztrhnul pytel. Všichni důležití hráči zbrojí na CeBIT a první informace pronikají na světlo světa. Dnes vám představíme nový přístroj americké Motoroly, který bude jednou z nejvýznamnějších novinek tohoto výrobce pro letošní rok. Accompli 388 nahradí stávající model Accompli 008 a stane se tak třetím telefonem řady Accompli vůbec. Prvním bylo Accompli 6188, které se oficiálně ve většině evropských zemí neprodávalo, jednalo se primárně o model pro asijský trh. Naopak, lépe vybavený nástupce A008 se již v Evropě prodává a na začátku letošního roku byl zahájen oficiální prodej A008 i u nás. Dobrou zprávou pro příznivce značky je, že i model A388 se bude v Evropě prodávat a podle našich informací nepříjdou zkrátka ani zájemci v České republice. Budou si však muset počkat do léta. Naopak zajímavý projekt Motoroly s barevným displejem, Accompli 009, se u nás prodávat nebude.

Accompli 388 vychází přímo z modelu A008, což platí především pro výbavu telefonu. Vzhled je mírně pozměněn, nejdůležitější inovací je průhledové okénko v horní - vyklápěcí části telefonu, díky kterému uživatel uvidí kdo mu volá, aniž by musel telefon otevírat. Toto řešení nahrazuje druhý displej u rozvíracích telefonů, mezi které Accompli patří. Právě druhý displej použila Motorola u svého top modelu V60. U V60 má však výklopná část přístroje trochu jiný formát, než u Accompli, kde se jedná pouze o tenký flip, do kterého by se druhý displej nevešel bez zvětšení rozměrů přístroje. Podobné řešení s průhledovým okénkem lze najít i u některých asijských výrobců, kteří se specializují na rozvírací telefony (například SEWON, alias italský Drin.it). Motorola A388 má rozměry 98 x 60 x 28 mm a váží 155 gramů, což jsou téměř identické hodnoty, jako pro stávající model A008. Jinak se vzhled obou přístrojů liší jen minimálně, A008 se dodává ve světle stříbrné barvě a novinka bude mít kombinaci dvou odstínů šedivé barvy. Trochu jiné je i rozmístění ovládacích tlačítek, kterých je ale na tomto telefonu jen nezbytné minimum.

Výbava nového Accompli by měla většině potenciálních zákazníků stačit. Telefon je třípásmový (GSM 900/1800/1900 MHz), což u Motoroly není nic zvláštního, takže jej lze použít i při návštěvě USA. Stejně jako předchůdce disponuje telefon podporou rychlého přenosu dat GPRS, ale zatím není přesně známo v jaké konfiguraci. Mělo by to být více, než 3+1 timeslot u Accompli 008. Samozřejmostí je integrovaný e-mailový klient s podporou standardů POP3 a SMTP, infraport, podpora J2ME (Java) aplikací a další funkce známé z Accompli 008. Jejich kompletní přehled najdete v této recenzi. Zatím není jisté, jestli bude A388 podporovat formát EMS zpráv, které Motorola letos integruje i do dalších svých modelů. Otázkou je také podpora českého slovníku pro prediktivní vkládání textu iTAP (obdoba T9). Podle našich informací český slovník bude k dispozici ještě letos, ale zatím není jasné, do kterých modelů jej výrobce bude dodávat. Nový však bude WAPový prohlížeč. Ten již nebude pocházet od Phone.comu, ale od OpenWave a měl by být ve verzi 1.2.1. Podle zatím neověřených informací by mohlo nové Accompli mít i přímo integrovaný HTML prohlížeč.

Z přehledu je zřejmé, že většina změn je pouze kosmetických. Kdo potřebuje chytrý telefon, do kterého si díky podpoře J2ME bude moci dohrát množství dalších aplikací, musí s Accompli počítat. Někomu nemusí vyhovovat koncepce přístroje s rozměrným dotykovým displejem bez pevné klávesnice. Takový zákazník asi raději sáhne po Nokii 9210, ovšem pak zaplatí výrazně vyšší částku za její pořízení. Výhodou, alespoň současného Accmpli 008, je velmi příznivá cena okolo 20 000 Kč a rozměry přístroje, které jsou velmi podobné běžným telefonům. Hmotnost okolo 150 gramů je sice z dnešního pohledu již příliš vysoká, ale oproti jiným přístrojům kombinujícím PDA a mobilní telefon je stále bezkonkurenčně nízká. Cenová hladina nového Accompli zatím není známa, ale příliš by se od předchůdce lišit neměla. Průhledové okénko jistě zpříjemní práci s přístrojem, již nemusíte hádat, kdo že vám to volá a můžete naplno využít funkci rozvíracích telefonů, tedy přijmutí hovoru pouhým odklopením horní části přístroje. Pokud vám tento nedostatek nevadí, asi si vystačíte se stávajícím modelem Accompli 008 (viz fotografie) a nebudete muset čekat do léta. Další významnější inovace zatím nejsou potvrzeny, detaily budou známé nejpozději na jarním CeBITu.