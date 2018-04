Motorola Accompli 009 - virtuální kancelář v kapse (preview)

Motorola Accompli 009 představuje v současné době špičku mezi komunikátory. Má vše, co by měl přístroj této kategorie mít, včetně WAPu, GPRS a v neposlední řadě IrDA portu, plánovače a adresáře. Tento zbrusu nový model Motoroly může být tou nejlepší volbou pro neustále cestující manažery, kteří potřebují být vždy na příjmu. Accompli 009 kombinuje PDA (Personal Digital Assistant) a GSM telefon a přitom ji pohodlně schováte do kapsy u saka.

Vzhled

Možnosti přístroje

Motorola Accompli 009 svým designem i rozměry připomíná svou předchůdkyni, určenou pro méně náročné uživatele - Motorolu V100 . Rozměry Accompli 009 jsou 92 x 72 x 25 mm a hmotnost 130 g. Abyste mohli s tímto komunikátorem pracovat, musíte jej nejprve otevřít podobně jako knihu. V horní polovině přístroje je umístěn velký barevný displej o rozměrech 55 x 35 mm s rozlišením 256 barev. Ve spodní části telefonu je usazená alfanumerická klávesnice (podobná jako u vašeho osobního počítače). Nevýhoda tohoto modelu však spočívá (stejně jako u V100) v absenci vlastního mikrofonu a sluchátka. K uskutečnění hovorů tedy musíte použít náhlavní soupravu, případně telefon připojit k hands-free sadě.Podle údajů uváděných výrobcem vydrží nová Motorola 125 hodin v pohotovostním stavu nebo 140 minut hovorového času. Těchto výsledků je dosáhnuto díky lithium - iontovému akumulátoru.

Motorola Accompli 009 má sloužit především jako komunikátor. Tento základní požadavek plní dobře, což je ostatně patrno z následujícího výčtu funkcí. Naprostou samozřejmostí jsou pro komunikátor faxové a datové přenosy, IrDA port, WAPový prohlížeč, e-mailový klient (POP3 - možnost uložení až 10 účtů). Díky podpoře GPRS s tímto modelem dosáhnete přenosové rychlosti až 144 kbps. Součástí telefonu bude také software TrueSync, umožňující synchronizaci s PC. Výměna dat mezi Accompli a počítačem bude možná i přes internet. Uživatel tedy nebude potřebovat ani datový kabel.

Dále můžete s Motorolou Accompli 009 přehrávat videosekvence nebo díky barevnému displeji a e-mailovému klientu přijímat i složitější přílohy (například barevné obrázky). Množství uložených záznamů v přístroji (včetně telefonního seznamu) je omezeno kapacitou telefonu, která je 8 MB. Součástí americké novinky je i editor vyzvánění. Pomocí malé grafické klávesnice, která se objeví na displeji při výběru editoru vyzvánění, můžete měnit jednotlivé druhy melodií.

Ostatní funkce

Triband (GSM 900 / 1800 / 1900 MHz)

SIM toolkit

Vibrace

Prediktivní vkládání textu - iTAP

Kalendář

Organizér

Adresář

Plánovač

Poznámkový blok

Konvertor měn

Motorola Accompli 009 určitě uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Svou rozsáhlou paletou funkcí určitě najde uplatnění téměř u každého z vás. Podle posledních informací však bohužel nebude tento telefon vůbec určen pro evropský trh.

Update: 31.1.2001 10:30AM - Z oficiálních zdrojů jsme se právě dozvěděli, že mobilní telefon Motorola Accompli 009 byl stažen z výroby a na trh se tedy již vůbec nedostane. "Výroba mobilního telefonu Motorola Accompli 009 byla zrušena z důvodu zefektivnění výrobního portfolia společnosti", sdělila nám Sophie Anning ze společnosti Motorola.