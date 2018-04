Motorola Accompli 009 bude! Aktuální informace a exkluzivní fotografie

Motorola Accompli 009 se přeci jen dostane do prodeje. Tento komunikátor amerického výrobce s barevným displejem byl sice představen již více než před rokem, ale posléze jej firma uložila k ledu a podle všeho do výroby neměl vůbec přijít. Jeho stájový kolega, Accompli 008 se mezitím začal prodávat, ale pro fajnšmekry byl asi jen slabou náhradou, i když jako jeden z mála komunikátorů na trhu nabízel parametry velmi blízké normálnímu mobilnímu telefonu. Ostatní konkurence, zahrnující Nokii 9210, Trium Mondo nebo Sagem WA3050, moc společného s mobilem totiž nemají, tedy alespoň po stránce svých rozměrů a hmotnosti. Accompli 009 by mělo kopírovat svého sourozence, i když je jejich koncepce naprosto odlišná a novinka se spíše podobá neúspěšnému konceptu laciného komunikátoru pro mládež, Motorole V100. Motorola se snad z jeho neúspěchu poučila a dala do vínku A009 to nejlepší, co její vývojáři mohou nabídnout. A hlavně, Accompli 009 má barevný displej!

Na detailních fotografiích, které pořídili redaktoři Technetu na letošním Comdexu, si můžete prohlédnout, jak vypadá Accompli 009 s modulem pro hlasité hands-free. Podle poznatků kolegů z Technetu celé zařízení funguje naprosto bezproblémově, takže již nic nebrání jeho uvedení na trh.

Budoucnost je v barvě, řekli si výrobci mobilních telefonů a každý chce přispět svojí troškou do mlýna. Vynecháme-li japonské telefony pro síť NTT DoCoMo, nebo první tamější vlaštovky třetí generace, nabídla první mobilní telefon s barevným displejem finská Nokia. Je sice trochu zavádějící nazývat model 9210 mobilním telefonem, protože se jedná o téměř čtvrt kila těžký komunikátor, ale toto prvenství jí již nikdo nevezme. Těm, kteří by namítli, že Siemens nabízel barevné displeje již před několika lety u modelů S10, SL10 nebo S25, musíme připomenout, že za barevný displej lze považovat zobrazovač se schopností ukázat minimálně 256 barev, a nikoliv čtyři, jako to uměly Siemensy. Nokia tento týden představila další komunikátor s barevným displejem, model 7650, který se svými rozměry blíží klasickému mobilu daleko více, než velká 9210. Ovšem než se 7650 dostane na trh, tak si již mnoho zákazníků pořídí Ericsson T68 nebo Trium Eclipse, které mají taktéž barevný displej a stejně tak se již běžně prodávají. Nokii 7650 možná předběhne i dnešní hvězda, Motorola Accompli 009, která se po dlouhých peripetiích rozhodla svést s konkurencí souboj přímo na pultech prodejen, a ne jenom na internetových stránkách výrobce.

Accompli 009 je tri band komunikátor rozvírací koncepce, pracující v GSM pásmech na frekvencích 900, 1800 a 1900 MHz. Po přečtení těchto údajů však překvapí, že prvním trhem, kde se Accompli začne prodávat ještě před koncem roku, budou USA a Kanada. Do Evropy dorazí až v prvním čtvrtletí příštího roku, ale podle našich informací nikoliv na český trh. O něco později by se mělo Accompli začít prodávat i v Asii. Accompli 009 vychází z koncepce laciného komunikátoru V100, který právě mnoho úspěchů nesklidil. Důvodem mohla být absence reproduktoru a mikrofonu přímo v přístroji, takže telefonovat jste mohli jen pomocí osobní HF sady. A009 je v mnohém podobné svému vzoru, takže samotný přístroj také postrádá reproduktor a mikrofon. Naštěstí výrobce si je tohoto nedostatku vědom a již v základním balení dostanete k A009 přídavný reproduktor s mikrofonem, který umožní telefonovat v režimu hlasitého hands free. Přímo k uchu ale Accompli nepřiložíte. Naopak u nové Motoroly naleznete plnohodnotnou klávesnici a především barevný TFT displej s schopností zobrazit 256 barev. Velikost přístroje (bez HF modulu) je téměř identická s dobře známým předchůdcem V100, přesně 97 x 71,5 x 27 mm, což jsou na zařízení podobného kalibru velmi slušné parametry. I váha 167 gramů je ještě stále přijatelná, i když v porovnání současných běžných telefonů se jedná o téměř dvojnásobnou hodnotu. Oproti jiným komunikátorům se však jedná o velmi slušný výsledek.

Motorolu Accompli bude pohánět procesor DragonBall VZ CPU. Vše poběží na proprietálním operačním systému Wisdom V5.0 s podporou J2ME formátu, který umožňuje výrobu aplikací i od externích vývojářů. Paměť přístroje je rozdělena na aplikační a uživatelskou, když každá má kapacitu 4 MB, což by však podle výrobce mělo bohatě stačit. WAP a datové přenosy pomocí IrDA portu nebo datového kabelu jistě využijete díky podpoře GPRS, a to v konfiguraci 3+1 timeslot, tedy stejně jako u Accompli 008. Samozřejmostí je integrovaný e-mailový klient s podporou protokolů SMTP a POP3. Pokud by vám to stále nestačilo, můžete i v novém Accompli prohlížet obrázky ve formátu ROB, které ale můžete konvertovat z a do běžného formátu JPEG. Stejně tak jsou podporovány přílohy ve formátu Power Point 2000. Synchronizace kontaktů a kalendáře je možná s běžnými programy Microsoft Outlook a Schedule či konkurenčními Lotus Notes a Organizer. Podporovány jsou starší i ty nejnovější varianty těchto programů. Energii bude Accompli 009 dodávat baterie Li-Ion s kapacitou 700 mAh, která by podle výrobce měla poskytnout dostatek „šťávy“ až na 150 hodin v pohotovostním režimu, nebo pro 2 až 5 hodin konverzace či datových přenosů. Jednoduchou obsluhu celého zařízení podpoří i standardně dodávaná synchronizační kolébka, která funguje i jako stolní nabíječka. Celulární část přístroje nevybočuje ze standardu telefonů Motorola, samozřejmě s možností využití PDA části pro kontakty, e-maily a práci s SMS zprávami.

Accompli 009 je zajisté velmi zajímavé zařízení, které kombinuje velmi slušně vybavený mobilní telefon a PDA zařízení. Koncepce je v rámci konkurence originální a až zájem či nezájem veřejnosti ukáže, jestli se vydala Motorola správným směrem. Zatím však není známa ani předběžná cena, takže je nemožné srovnávat s již prodávanou konkurencí. Pokud by se však Motorola vydala podobným směrem jako u Accompli 008, nemusela by se o úspěch příliš obávat. Accompli 008 se v zahraničí prodává v ceně pod 20 000 Kč, což s ohledem na možnosti přístroje je velmi konkurence schopná cena. A009 však bude jistě dražší a to nejméně o 30 procent. Bohužel je více než pravděpodobné, že v České republice se Accompli prodávat nebude. Pokud přesto chcete vědět, jak se pracuje s jednotlivými funkce tohoto zařízení, máte možnost si důkladně prohlédnout manuál (anglická verze), který naleznete zde.