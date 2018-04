Motorola Accompli 008 – chytrá horákyně (recenze)

Motorola Accompli 008 je inovovaný model Accompli 6188, který byl určen jen pro asijské trhy a v Evropě se oficiálně vůbec neprodával. Drobné rozdíly jsou ve vzhledu obou přístrojů, ale to podstatné, co oba odlišuje, se skrývá uvnitř. Accompli 008 podporuje rychlý přenos dat GPRS a práci s e-maily. Motorola Accompli 008 je připravena vstoupit na evropské trhy. Je na co se těšit!

Accompli je mobilní telefon, ačkoliv přesnější označení by mělo znít mobilní zařízení. Přístroj kombinuje funkce klasického telefonu, PDA počítače, datového terminálu a v neposlední řadě přístroje pro práci s elektronickými médii. Možnosti telefonu jsou téměř neomezené díky podpoře Java aplikací ve formátu J2ME. K dispozici jsou nejrůznější aplikace a i vývojový kit pro tvorbu vlastních aplikací.

Vzhled

Tvary Accompli vzdáleně vycházejí z nedávného bestselleru Motoroly, populárního StarTacu. Telefon je jen o málo vyšší, ale půdorys je se StarTacem téměř identický. Rozměry telefonu jsou 98 x 60 x 25 milimetrů. Váha přístroje je 155 gramů, což na dnešní dobu již není nijak fantastická hodnota. Na druhou stranu, téměř stejně váží dodnes prodávaná a populární Nokia 5110, a ta je z pohledu Accompli mobilní děd. Telefon je rozklápěcí a stejně jako StarTac má v dolní základně displej a mikrofon a v aktivním flipu reproduktor. Anténa je pevná a v poměru k rozměrům telefonu působí subtilním dojmem.

Mechanických ovládacích prvků je na přístroji jen nezbytné minimum. Na přední části přístroje je tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu, dvě směrová tlačítka pro posuv v hlavních záložkách menu a úplně vpravo je tlačítko s logem výrobce, které uživatele rychle přenese do základní obrazovky přístroje. Na levém boku telefonu je multifunkční kolečko pro posuv v konkrétních položkách telefonu. Pokud se uživatel pomocí něj dostane do požadované položky telefonu, tak stačí kolečko zmáčknout, a potvrdit tak zvolenou funkci. Na druhém boku telefonu je tlačítko pro hlasový zápisník. Víc klasických tlačítek na telefonu nenajdete.

V zadní části telefonu je okénko IrDA portu a konektor pro osobní HF sadu. Vedle umístěná dioda je funkční jen v případě, že je vypnutá funkce šetření baterie – stejně jako u modelů Timeport. Na druhé straně telefonu, v přední části, je umístěn systémový konektor a dotykové pero. Pero je možné umístit i do speciální zásuvky v originálním pouzdře na telefon, které je kožené a luxusně zpracované. Bohužel telefonu se z něj moc nechce.

Displej

Dominantním prvkem přístroje je displej, který zabírá po rozevření telefonu většinu jeho spodní části. Není se čemu divit, na displeji je princip celého telefonu založen. Displej je dotykový a jeho kvalita zobrazení je perfektní. Zobrazuje několik odstínů šedi, a proto je vše dostatečně detailní a kontrastní. Displej je podsvícen světle modrým světlem, které lze vypnout, popřípadě nastavit délku podsvícení od jedné minuty do půl hodiny. Samozřejmostí je také nastavení kontrastu a kalibrace dotykových vlastností aktivní plochy displeje. Jelikož takhle rozměrný displej je energeticky náročnější než jeho skromnější sourozenci v klasických mobilních telefonech, tak pro úsporu drahocenné energie se displej automaticky po minutové nečinnosti vypíná. K opětovnému uvedení k životu stačí jeden lehký dotyk magickou hůlkou na jeho plochu.

Baterie

Motorola Accompli 008 je poháněna baterií Li-Ion o kapacitě 800 mAh. Jako alternativu je možné použít i baterii z historické Motoroly cd930. Ta má kapacitu 1000 mAh, ale je fyzicky vyšší, takže pro její použití by byl nutný jiný kryt, který s největší pravděpodobností nebude k dispozici. Nejen baterie jsou podobné s těmi ze starších modelů Motorol. Nabíječka je naprosto shodná s tou, která byla dodávána s modely StarTAC, opět cd930 a s novějšími Timeporty, či "Véčky" řady 36xx. Kapacita baterie vystačí se zhruba hodinou volání na dva dny non-stop provozu. Hlavním parametrem ovlivňujícím výdrž telefonu ovšem bude práce s PDA částí přístroje, která na výdrži telefonu ubere nejvíc. Uživatel Accompli se bude muset smířit s nabíjením přibližně každou druhou noc. Samotné nabíjení trvá přibližně dvě hodiny.

Ovládání telefonu

Kdo má zkušenosti s nějakým PDA zařízením bez mechanické klávesnice, bude s Accompli jako doma. Kdo na novou Motorolu přejde z klasického telefonu, bude si muset trochu zvykat. Ovládání je ale velice přesné a samotné menu uživatelsky příjemné, takže k závažným problémům by nemělo docházet. Přístroj lze ovládat pouze pomocí prstů, ovšem jen do určité úrovně. Dále je dotykové pero bezpodmínečnou nutností. Po zapnutí přístroje je možné zvolit, zda jej budeme používat jen jako PDA nebo jako kompletní zařízení s mobilním telefonem. V prvním případě není nutné vkládat do přístroje SIM kartu, v tom druhém se bez ní samozřejmě neobejdeme.

Pokud nastartujeme Accompli v režimu telefonu, tak v pohotovostním stavu je k dispozici horní a spodní řada systémových ikon a v centrální části hlavní nabídka menu. Menu je členěno na čtyři záložky. První obsahuje funkce telefonu, druhá funkce PDA, třetí nabízí doplňkové funkce a v poslední jsou položky pro nastavení přístroje.

Obsluha aktivního displeje jen pomocí prstů je bezproblémová u výběru základních položek menu nebo při přímém vytáčení čísla. Ovšem pokud budete chtít hledat v seznamu podle jména, nebo psát SMS zprávu, tak se bez dotykového pera neobejdete. Pero je teleskopické, aby se na délku do přístroje vůbec vešlo. Jeho velikost je optimální a i jeho uložení v přístroji je provedeno natolik precizně, že náhodná ztráta nehrozí. Pokud byste pero přesto ztratili nebo jen zapomněli, tak k ovládání postačí kuličkové pero, samozřejmě ale se zataženým hrotem.

Pro pohyb v záložkách lze použít i dvě směrové klávesy na přední části telefonu. V aktivní záložce je pak možné se pohybovat pomocí bočního kolečka, které po stisku zvolenou položku či funkci aktivuje. Práce s Accompli 008 je velmi příjemná a jednoduchá. Po pár dnech užívání si jen málokdo vzpomene na klasický mobilní telefon.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Díky aktivnímu flipu je příjem a ukončení hovorů s Accompli hračkou. Jako u jiných rozevíracích Motorol je možné nastavit, zda pomocí flipu hovor přijmete, nebo nikoliv. Pokud zvolíte druhou alternativu nebo si flip necháte otevřený, tak si v případě příchozího hovoru budete moci vybrat, zda jej přijmete, zda vyšlete obsazovací tón, anebo jestli volajícímu necháte přehrát hlášku sítě o vaší nedostupnosti. Další samozřejmostí, známou z vyšších modelů telefonů Motorola, je vypnutí vyzváněcího tónu či vibrací pomocí bočního tlačítka hlasitosti. Accompli není výjimkou, pokud vás někdo obtěžuje v nepravou chvíli, ale odmítnutí hovoru není na místě, stačí pootočit boční kolečko směrem dolů a telefon přestane vyzvánět či vibrovat. Hlasitost vyzvánění je naprosto dostatečná, naopak vibrace na Accompli jsou relativně slabší. Uživatel má k dispozici na výběr ze sedmnácti vyzváněcích tónů, popřípadě kombinaci vibrací a vyzvánění. Hlasitost reproduktoru je dostačující, horší je to ale s kvalitou originální osobní HF sady, jejíž zvuk je poměrně zastřený.

Seznam hovorů je členěn na příchozí, odchozí a zmeškané, v každé z kategorií pro dvacet čísel. Telefon dokáže spolupracovat zároveň s pamětí SIM karty i své vlastní vnitřní paměti. Její kapacita je 1000 záznamů, což bude zajisté dostatečná hodnota pro většinu uživatelů. V paměti telefonu je možné ke každému záznamu přiřadit několik telefonních čísel, adres a dalších poznámek. Díky vestavěnému IrDA portu si uživatel může kontakt snadno přeposlat na jiný telefon s infračerveným portem. Námi zkoušené propojení s Nokií 6210 proběhlo naprosto bez problémů oběma směry.

Složka SMS zpráv rozlišuje mezi kartou SIM a složkami v paměti přístroje. Jejich množství a členění záleží jen na požadavcích uživatele. Zobrazení seznamu zpráv v jednotlivých složkách je možné podle data, předmětu nebo jména. Text samotné zprávy se zobrazí na šesti řádcích, když na každý se vejde 18 znaků. Pro psaní SMS je možné volit mezi režimem rozpoznávání písma a imitací klávesnice, která je ale velmi titěrná. Rozpoznávání písma je na velmi slušné úrovni a v případě nejasností je na výběr několik podobných znaků k napsanému. Rychlost psaní záleží na zkušenostech uživatele. Po pár dnech již nebudete chtít nic jiného. Námi testovaný telefon nepodporoval doručenky (v prodejní verzi by měly být dostupné), ale zato uměl odeslat SMS zprávu na více čísel najednou. Samozřejmostí je zpětné volání, přímá odpověď a uložení čísla pro příchozí SMS zprávu.

WAP, Internet a e-mail

Součástí Accompli 008 je WAPový prohlížeč verze 1.1. Pomocí rychlého přenosu dat GPRS (3+1 timeslot) je práce s WAPem velmi příjemná a díky displeji konečně získává rozumné využití. Samozřejmostí jsou záložky, offline prohlížení stránek a další možnosti známé z prohlížeče společnosti Phone.com. HTML browser integrován není, zde je nutné Accompli využít jako modem a brouzdat po internetu pomocí počítače. Do budoucna je ale možné, že díky podpoře J2ME aplikací bude k dispozici i nějaký HTML prohlížeč. Datová spojení jsou možná přes kabel a IrDA port. K telefonu je dodáván software pro GPRS, takže prohlížení pomocí počítače je bezproblémové a relativně rychlé.

Zřejmě největší předností celého zařízení je integrovaný e-mailový klient, který ve spolupráci s GPRS představuje vynikající možnost, jak kdekoliv obsluhovat svoji e-mailovou schránku. Podporovány jsou standardní poštovní protokoly POP3 a SMTP. K dispozici je 5 samostatných účtů, když v každém je možné poštu nastavit s téměř identickým komfortem jako na stolním počítači. Psaní e-mailů probíhá stejně jako psaní SMS zpráv. K dispozici je rozpoznávání psaného textu nebo simulátor klávesnice. Mezi oběma způsoby lze libovolně přepínat i v průběhu psaní zprávy. Samozřejmostí jsou pravidla pro zprávy, automatické vyčištění odpadkového koše a další vymoženosti běžných e-mailových klientů. V praktickém testu vše fungovalo jako po drátku.

Funkce PDA

Funkce kapesního počítače (PDA) se nacházejí v druhé záložce hlavního menu telefonu. Zápisník a úkolovník opět využívají především pohodlný způsob zápisu jednotlivých poznámek. Přehled všech záznamů je velmi srozumitelný. Další položkou je kreslicí blok, ve kterém je možné popustit uzdu své fantazii a pomocí dotykového pera zvěčnit jednoduchou kresbu. Kalendář jako další položka funkcí PDA zobrazí buď jednotlivé dny, týdny nebo měsíce. V případě denních záznamů stačí nastavit, v kolik začínáte pracovat, a kalendář se vašemu biorytmu přizpůsobí. K jednotlivým úkolům je možné přiřadit alarm, který ale funguje jen se zapnutým telefonem.

Pro synchronizaci dat je k telefonu přiložena synchronizační kolébka a softwarový produkt TrueSync, známý ve zjednodušené verzi z modelů Timeport. Komunikace probíhá průběžně a kolébka funguje i jako zdroj energie.

Další funkce

Mezi nadstandardní funkce telefonu je možné zařadit editor melodií, který rozhodně nepřipomíná své jmenovce z klasických telefonů. Na displeji má uživatel k dispozici jak notovou osnovu, tak zároveň klaviaturu. Pro přehrávání vytvořené melodie slouží tlačítka přehrávače známá z počítačových programů. Další funkcí Accompli je kalkulačka. Ta obyčejná ničím výjimečným nepřekvapí, ale vědecká už bezesporu mezi mobilními telefony konkurenci nemá. Accompli nechybí ani převodník valut, který nabízí na výběr převod mezi měnami, po kterých leckdo prahne, ale i mezi takovými, o kterých málokdo jen slyšel. Praktičtější pomůckou může být převodník jednotek plošných, objemových, délkových, váhových a teplotních měr. Kdo neví, kolik váží jeho 24 karátový diamant v gramech, tak s Accompli se to bez problémů dozví.

Budík svojí hlasitostí vzbudí každého spáče. Pro ty otrlejší je možné nastavit prodlevu alarmu a druhý budík pro jistotu, že dotyčný už nikdy nezaspí. Problém ovšem nastane, když si uživatel telefon před spaním vypne. Pak si musí ráno opět vzpomenout na nějakou povedenou historku jako výmluvu, proč zaspal. Ani Accompli, stejně jako jiné Motoroly s budíkem, neumí aktivovat budík z vypnutého telefonu. Naopak není problém zadat telefonu hodinu a datum, kdy se přístroj uloží ke spánku bez asistence obsluhy. Pro ukrácení času má Accompli v základní výbavě tři hry. První dvě mají exotický název z dálného východu, ale jinak se jedná o klasické piškvorky a přesouvání beden na určené místo. Piškvorky jsou velmi pěkně provedené a opět díky displeji nabídnou uživateli plnohodnotný zážitek, s možností hrát přes infra port proti jinému hráči a ne jen proti telefonu. Třetí hra je karetní a jedná se o klasický poker. K dispozici je několik virtuálních protihráčů a v případě nedostatku kreditu i možnost vyměnit v bance za další peníze do hry i své auto, hodinky nebo třeba dům.

Z dalších funkcí je potřeba zmínit hlasový záznamník na tři minuty poznámek, známý i z jiných telefonů Motorola, který dokáže nahrávat i hovor. V servisní záložce hlavního menu telefonu jsou položky pro nastavení základních funkcí telefonu a PDA, které je ale většinou možné najít i přímo v konkrétních aplikacích. Položka JAVA J2ME umožní dohrávat aplikace vytvořené právě v tomto formátu. K dispozici je cca 1,2 MB volného místa z celkových osmi MB paměti přístroje. Na první pohled se to může zdát málo, ale aplikace J2ME mají většinou jen velmi malý objem dat v řádu desítek KB.

Ano, či ne?

Motorola Accompli 008 je vyspělý přístroj, který vtipně kombinuje mobilní telefon a kapesní počítač. Momentálně mu konkurují jen dva přístroje - Ericsson R380s, který se zatím příliš neprosadil, a Nokia 9110 patří svým charakterem a velikostí do samostatné skupiny. Accompli má stále přijatelnou velikost a i hmotností stále snese srovnání spíš s mobilními telefony než s kapesními počítači. Nikdo není úplně dokonalý a to samé platí i o nové Motorole. K její cti slouží, že se jedná spíš o malé chybky než zásadní nedostatky. Telefon stále neumí doručenky SMS zpráv (nový firmware by měl tento nedostatek odstranit), profily, neumí se sám zapnout a ke všeobecnému překvapení nemá funkce hlasového ovládání, které jsou jinak u Motoroly téměř standardem.

Mezi jasné přednosti telefonu patří již základní koncepce, která zatím nemá na světě přímého konkurenta, snad s výjimkou GSM modulů na PDA kapesní počítače. Software telefonu je doladěn k plné spokojenosti uživatelů a díky své rozšiřitelnosti nabízí i do budoucna perspektivu své životaschopnosti. Rychlý přenos dat nabírá na smyslu především s propracovaným e-mailovým klientem. Tímto směrem by se mohla odvíjet budoucnost mobilní komunikace.

Motorola Accompli 008 bude v plně lokalizované verzi u nás dostupná v průběhu měsíce srpna. Předpokládaná cena zařízení by se měla vejít do rozmezí 28 až 35 000 Kč včetně DPH za nedotovaný a neblokovaný přístroj. Na rozdíl od předchůdce A6188 bude nové Accompli 008 distribuované přímo společností Motorola s plnou technickou a servisní podporou. Případným konkurentem bude Motorole připravovaná Nokia 9210, která sice nabídne barevný displej, ale velikostí a váhou je od mobilních telefonů již hodně vzdálena. Accompli naopak stále připomíná standardní mobil, přesto umí mnohonásobně víc. 008 rozhodně stojí za úvahu.