Motorola A840 - véčko pro GSM i CDMA (první informace)

Motorola nepřestává chrlit jednu novinku za druhou. Po prezentaci svých nových modelů na veletrhu CeBIT v německém Hannoveru, představila na probíhajícím veletrhu CTIA v americké Atlantě mobilní telefon, který zvládá provoz jak v sítích GSM tak i CDMA. Stejně vybavený telefon na veletrhu představil i korejský Samsung (o modelu SCH-A790 se můžete dočíst zde). Motorola A840 a Samsung SCH-A790 jsou prvními telefony, které zvládají jak provoz v pásmech GSM 900/1800, tak také v sítích CDMA 800/1900.

Globální roaming

S novou čtyřpásmovou Motorolou A840 se tedy její uživatel dovolá prakticky po celém světě, s výjimkou Jižní Koreje a Japonska. Motorola A840 také podporuje datové přenosy GPRS a CDMA 1x. Další výbavu obstarává e-mailový klient (POP3/SMTP/IMAP4), klient pro Instant Messaging, Wap 2.0 a podpora multimediálních zpráv MMS. Nejen pro zprávy MMS, je nové globální véčko od Motoroly vybavené integrovaným 1,2 megapixelovým fotoaparátem s čtyřnásobným digitálním přiblížením a bleskem. Telefon také dokáže nahrávat a přehrávat video ve formátu MPEG4. Motorola A840 má dva barevné displeje, oba s podporou zobrazení až 65 000 barev. Vnitřní displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů.

V telefonu se nachází také MP3 přehrávač, pro který je možné využít paměťové karty T-Flash. Skladby ve formátu MP3 je možné použít také jako vyzvánění s čtyřiašedesátihlasou polyfonní. Motorola A840 podporuje platformu BREW a to jak pro CDMA tak i GSM/GPRS (BREW je platforma pro stahování obsahu do telefonů). Pro spojení s osobním počítačem nebo jinými zařízeními slouží bezdrátová technologie Bluetooth. Nová globální Motorola nabízí vytáčení hlasem a to jak jmen tak jednotlivých číslic. Nechybí rovněž hlasitý odposlech.

Nové véčko A840 vyrábí tchajwanská společnost Chi-Mei Communications, která již pro Motorolu v současnosti produkuje smartphone MPx200 s Windows Mobile od Microsoftu. Motorola A840 se začne prodávat ve druhé polovině letošního roku nejprve ve Spojených Státech a Kanadě.