Motorola A830 - fotogalerie (displej, kamera a srovnání)

V první části článku o nové Motorole A830 jste se mohli dočíst, co všechno jeden z prvních evropských 3G/GSM telefonů umí. Není toho málo a jednou z jeho velkých předností je přídavná kamera a barevný displej. A právě detailní fotografie jak kamery, tak displeje vám nabízíme v této druhé části článku. Motorola A830 má aktivní (TFT) displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, který dokáže zobrazit až 4096 odstínů barev. Telefon velký displej bohatě využívá, i když u testovaného vzorku ještě nebylo možné všechny funkce telefonu vyzkoušet. Přeci jen, Motorola A830 se na trh dostane až na konci roku a s největší pravděpodobností jen na těch trzích, kde již budou v komerčním provozu první evropské sítě třetí generace. U nás jak známo se v nejbližší době nikdo podobnou síť spustit nechystá, takže si budeme na A830 muset počkat až do příštího roku.

Motorola A830 má přídavnou kameru (pro videozáznamy i statické fotografie), ale celé řešení je velmi odlišné od toho, co nabízí jiné telefony s touto výbavou (Sony Ericsson T68i, T200, T300, Siemens S55, nebo nejnovější Nokie 3510i, 6610 a 7210). Kamera se nepřipíná na spodní systémový konektor telefonu, ale je integrovaná do samostatného zadního krytu telefonu, který nahrazuje kryt standardní. rozměry telefonu se tak zvětší, ale na druhou stranu je celé řešení více kompaktní a nehrozí u něj, že kameru někde ztratíte. Výhodou je i integrace antény, která u telefonu bez kamery ční z jeho horní části. Popravdě, anténa je hodně malá, ale někomu by stále mohla vadit. Na fotografiích si můžete prohlédnout samotnou kameru a porovnat, jak je nová Motorola A830 velká s běžně dostupným telefonem Nokia 6210. Mnoho dalších fotografií Motoroly A830 najdete v první části článku.

V první sadě obrázků se můžete podívat, jak vypadá u Motoroly A830 displej v pohotovostním režimu, náhled na práci s kamerou, schopnost zobrazit až osm řádků textu u uložené odchozí zprávy a jak je u barevných displejů běžné, možnost výběru barevného stylu zobrazování menu telefonu.

Na dalších fotografiích je dobře vidět možnost úpravy pohotovostního displeje telefonu, kdy si můžete pod jednotlivé směry joysticku přiřadit nejpoužívanější funkce, ke kterým pak máte přímo bleskový přístup. Na dalších obrázcích jsou zobrazeny některé níže zanořené menu telefonu. Ty již nejsou grafické, ale jen textové.

Opět několik menu telefonu, nastavení barevného schématu displeje, opět jiná varianta pohotovostního displeje a nastavení videozáznamu

V poslední sadě obrázků najdete hlavní ikonové menu telefonu, další grafické menu, které ale není dostupné u všech funkcí telefonu, nastavení vyzvánění a velmi detailní a přehledný kalendář.

Čtyři detailní fotografie nabízejí pohled na přídavnou kameru. Samotná čočka se může otáčet o 360 stupňů, takže bylo možné čočku schovat a zabránit tak jejímu poškrábání. Pokud vás zaujal kruhový otvor v těle přídavného fotoaparátu, tak vám prozradíme, že tento otvor je v místech hlasitého odposlechu, který je na zadní straně telefonu. Přídavná kamera nekryje systémový konektor, takže můžete i s ním využívat připojení telefonu k počítači, nebo jej nabíjet. Naopak, po nasazení kamery skryjete pevnou anténu telefonu.

Zdají se vám rozměry Motoroly A830 příliš velké? Porovnejte telefon s dobře známou Nokií 6210 a zjistíte, že zas o tolik větší není. Trochu horší je to s hmotností, pokud na telefon nasadíte kameru.

