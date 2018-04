Motorola A830 - blízké setkání s třetí generací (exkluzivní fotografie)

Evropská UMTS horečka dostupuje vrcholu. Spuštění komerčního provozu v první síti třetí generace klepe na dveře. Jestli to bude Rakousko, Velká Británie, nebo Norsko, je teď vcelku jedno, otázka dne totiž zní, čím se v nové síti bude telefonovat. Ono je sice hezké mít hotovou síť, ale pokud nebudou k dispozici potřebné terminály, žádné zákazníky jen magický název UMTS (3G) nepřiláká. A aby to bylo ještě o něco složitější, je potřeba mít telefon, který vedle sítě třetí generace dokáže pracovat i v běžné GSM síti. Důvod je nasnadě, první UMTS sítě nebudou mít hned od začátku svého provozu pokrytí srovnatelné se současnými GSM sítěmi, takže operátor bude muset zákazníkům poskytnout kombinovaný provoz UMTS/GSM.

A právě v tomto kombinovaném režimu budou pracovat oba očekávané první telefony pro sítě třetí generace. Jedním z nich je jen před pár dny představená Nokia 6650 a tím druhým Motorola A830, kterou vám dnes představíme. Motorola kombinovaný telefon pro UMTS/GSM provoz představila již na jaře a bylo jej možné vidět už na březnovém CeBITu. Od té doby uplynulo hodně vody a žádné další informace o této Motorole se na světlo světa nedostaly. Snad jedině zpráva, že velmi podobný telefon Motorola připraví i pro německý Siemens, který tak prozatím získal čas na vývoj vlastního 3G telefonu. Na jaře představená Motorola nesla označení A820, námi testovaný telefon se jmenuje A830. Jak to tedy je? Testovaná Motorola A830 je evolucí verze A820 a v této chvíli není jasné, jestli se vůbec původní verze do výroby dostane. Naopak A830 se vyrábět určitě bude, ještě do konce roku totiž Motorola slíbila dodat společnosti Hutchinson, která 3G sítě po Evropě buduje, jeden milion telefonů. Kdo si tedy urve palmu vítězství s prvním evropským telefonem třetí generace?

Drobeček to není

Motorola A830 není žádný drobeček. Samotný telefon má rozměry 135 x 53 x 24.2 mm a jeho hmotnost je 157 gramů. Pro porovnání, zavřená Nokia 7650 má rozměry 114 x 56 x 26 a hmotnost má jen o tři gramy nižší. Jak je z údajů patrné, rozměry obou telefonů jsou velmi podobné, u Nokie je ještě nutné počítat s vyšší výškou po jejím rozevření. A830 má velmi zajímavý vzhled. Převažující barva telefonu je modrá, ale jedná se o speciální metalízu, která v různých úhlech pohledu vcelku výrazně mění barvu od světlemodré až po fialovou. Podobný typ barvy i odstín použila jako novinku před pár lety automobilka Alfa Romeo u svého modelu 156. Boky telefonu jsou z šedé gumy a obvod displeje je vyveden z leštěného kovu.

Výše uvedené rozměry Motoroly A830 platí jen v případě, že na telefonu nebudete chtít mít kameru. Ta totiž není integrovaná, ale připíná se na záda telefonu jako batůžek. Nahrazuje celý původní zadní kryt telefonu, takže něco přidá v rozměrech na tloušťku telefonu, ale především telefon ještě prodlouží. Zajímavým efektem přidání fotoaparátu je integrace antény telefonu, která se schová pod kryt (samotná anténa na nezakrytovaném telefonu je velmi krátká, podobně jako u Motoroly T720). Kamera je umístěna na vrchu přístroje a s jejím objektivem lze otáčet o 360 stupňů. Lze tak snímat jak okolí za telefonem, tak sebe samého, nebo třeba oblohu. Objektiv lze i schovat, takže se v kapse nepoškodí, je ovšem otázkou, jestli telefon s nasazenou kamerou se ještě do nějaké kapsy vejde. Samotný kryt s kamerou má ve svém těle otvor, který má důvod v integrovaném hands free telefonu. Jinak na krytu s kamerou nejsou žádné ovládací prvky, vše obsluhuje telefon.

Ovládání telefonu vévodí joystick

Samotný telefon má poměrně hodně ovládacích prvků. Na levém boku jsou dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti, na druhém boku je jedno tlačítko pro nahrávání hlasových poznámek. Vedle dvanácti alfanumerických kláves má A830 ještě dvě standardní klávesy pro příjem a ukončení hovoru a dvě pomocné klávesy pro přímý přístup k poště a na internet. Hlavním ovládacím prvkem telefonu je čtyřsměrný joystick, který nemá potvrzovací funkci. Jeho používání je poněkud odlišné než u konkurenčních joysticků. Místo postrkování páčky do všech směrů položíte na joystick prst a jen zlehka tlačíte požadovaným směrem. Na ovládání si rychle zvyknete a oceníte přesnost tohoto řešení. Nad joystickem najdete ještě tři kontextové klávesy, což je naprosto stejné řešení jako třeba u Motoroly T720 nebo dalších novějších telefonů této značky.

Pokud si telefon prohlédnete pozorněji, objevíte na pravém boku dvě gumové zátky. Jedna kryje zdířku pro sluchátka HF sady a ta druhá, s logem výrobce, je určena pro paměťové karty. Podporovány jsou Multi Media Card, které u mobilů používá třeba Nokia 9210 a Siemens SL45i. Ve spodní části telefonu je systémový konektor, který je shodný se všemi novějšími modely značky. Spojení se světem je dále možné pomocí infraportu, který je na levém boku telefonu, a neviditelně pomocí Bluetooth modulu. Motorola A830 je zřejmě prvním telefonem tohoto amerického výrobce, který používá Li-Pol baterii. Její kapacita nám není známa (snad 800 mAh?), a jelikož telefon byl jen testovacím vzorkem, nemá cenu zatím hodnotit její výdrž. Tu zatím ani výrobce v dokumentaci k telefonu neuvádí.

Displej je opravdu veliký

Displej telefonu je barevný, jak také v dnešní době jinak, a dokáže zobrazit až 4096 barev. Jedná se o TFT displej, takže je za všech okolností velmi dobře čitelný a odpadá tak u něj problém známý z ostatních neaktivních barevných displejů, na kterých při zhasnutém podsvícení není skoro nic vidět. Rozměry displeje jsou úctyhodné, již na první pohled je zřejmé, že je větší než u Nokie 7650. Jeho rozlišení je 176 x 220 bodů, když právě Nokia 7650 má rozlišení 176 x 208 bodů. Telefon rozměrný displej bohatě využívá, což výrazně zpříjemňuje obsluhu. Samotné menu a ovládání telefonu je velmi podobné Motorole T720, hlavní menu je grafické s nabídkou ikon, stejně jako některé další níže uložené položky. Pokud se však zanoříte do jednotlivých položek hlouběji, ikony se ztratí a ke slovu přijde vertikálně rolovací menu. V pohotovostním režimu je k dispozici rychlý přístup ke čtyřem položkám přiřazeným jednotlivým směrům joystiku, dále lze nastavit v pohotovostním režimu funkce k oběma krajním kontextovým klávesám, když pro samotný vstup do hlavního menu slouží prostřední kontextová klávesa.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete detailní fotografie displeje Motoroly A830, fotografie přídavné kamery a srovnání velikosti telefonu s dobře známou Nokií 6210.

Velmi bohatá výbava

A co telefon umí? Krátce řečeno hodně, ale je opět nutné podotknout, že jsme měli k dispozici jen testovací vzorek, který ještě všechny funkce nepodporoval, některé funkce ještě ani nebyly implementovány, ač s nimi výrobce počítá. Nejdříve jsme vyzkoušeli kameru, která umožňuje nahrávat krátké videosekvence, které jsou ukládány ve formátu MPEG-4, ale telefon si rozumí i s formáty AVI a ASF. Motorola A830 umí pomocí kamery pořizovat i statické fotografie ve formátech GIF, TIF a JPG. Rozlišení kamery se nám zjistit nepodařilo, subjektivně se nám zdálo, že výsledná kvalita bude velmi podobná té, kterou nabízí Nokia 7650. Obrázky a posléze i videosekvence bude možné použít pro MMS zprávy, ty ale testovaný vzorek zatím neumožňoval odesílat ani přijímat. Naopak mu nečinily žádné problémy SMS a EMS zprávy a k dispozici bude i e-mailový klient. Paměť telefonu na kontakty a poštu (od SMS zpráv, přes MMS až po e-maily) je omezena jen velikostí paměťové karty. Telefon má ale i vlastní paměť, její velikost se nám však zjistit nepodařilo. Díky paměťové kartě nebude muset uživatel úzkostlivě přemýšlet, kolik se mu vejde do telefonu Java aplikací, nebo MP3 souborů, které telefon bude umět bez problémů přehrát.

Barevný displej je dobrým důvodem pro podporu nejrůznějších obrázků, které lze využít jako spořiče displeje či jeho tapety. Obrázky do telefonu dostanete buď přes WAPový prohlížeč, nebo přímo z počítače. V prvním případě je k dispozici přenos dat technologií GPRS (4+1 timeslot), v druhém případě můžete telefon k počítači připojit buď bezdrátově (infraport nebo Bluetooth), či pomocí USB a sériového kabelu. Stejně jako obrázky bude možné do telefonu nahrávat další vyzváněcí melodie, které jsou polyfonní, přímo v telefonu jich najdete více než třicet a dalších třicet jich bude možné editovat, či nahrát. Díky obrovskému displeji se nám velmi líbil kalendář, který si již nezadá se svými kolegy ve stolních počítačích. Telefon toho umí ještě daleko více, ale jedná se o funkce známé i ze současných lépe vybavených telefonů, takže za zvláštní pozornost stojí jen podpora Java aplikací, které díky paměťové kartě umožní dostat do telefonu nepřeberné množství nejrůznějších her a dalších užitečných aplikací.

A co UMTS?

S ohledem na to, že u nás žádná 3G síť zatím nepracuje ani ve zkušebním provozu, nebyla příležitost vyzkoušet, jak je telefon pro tuto situaci připraven. V principu by měl ještě lépe zvládnou vše, co bude umět i v SM sítích, přenosové rychlosti budou vyšší a multimédia tak ještě více získají na významu. Naopak v tuzemských GSM sítích vše výše popsané až na MMS zprávy fungovalo bez problémů, je ale pravdou, že telefon bude ještě potřeba doladit. Tím se ostatně netají ani výrobce, který očekává uvedení telefonu na trh těsně před koncem roku. Jelikož ani Nokia neplánuje zahájit prodej svého UMTS/GSM telefonu 6650 dřív než na začátku příštího roku, je na konečné hodnocení brzo. Motorola A830 bude patřit mezi úplně první evropské 3G telefony, je ale otázkou, zda-li se s ní setkáme i u nás, jen v případě GSM sítí. Je ale možné, že výrobce připraví i samotnou GSM verzi, která by se mohla pustit do křížku s Nokií 7650 a posléze i s novou Nokií 3650. Parametry má obdobné jako obě Nokie, přidává něco navíc, pouze s nasazenou kamerou je poněkud neohrabaná a velká. Zatím se v případě Motoroly budeme muset spokojit s modelem T720, který s přídavnou kamerou nabídne podporu MMS zpráv, ale přímo se s Nokiemi 7650 a 3650 utkat nemůže. Ta bude jistě levnější, než obě Nokie, naopak cenu Motoroly A830 zatím neznáme. Bude nutné vyčkat do konce roku, kdy se začne prodávat například v rakouské síti Mobilkom, která právě v tomto termínu zahájí komerční (ne jen testovací) provoz své 3G sítě.

