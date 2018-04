Motorola A728 - Linux pro nenáročné zamíří i do Evropy?

Motorola sází u chytrých mobilů na tři operační systémy/platformy. U nás jsou v prodeji jen modely s OS Microsoft, některé 3G modely Motoroly používají Symbian UIQ a největším hitem jsou pak chytré mobily Motoroly postavené na platformě Linux. Bohužel, Motorola je v Evropě běžně nenabízí.

Konečně i Evropa?

Snad se ale začíná blýskat na lepší časy, oficiálně je připraveno zahájení prodeje modelu A780 v sousedním Německu. A podle našich informací se i na našem trhu jeden model postavený na platformě Linux začne prodávat do konce roku. Těžko v tomto směru podezírat tuzemské zastoupení výrobce z liknavosti, Motorola zatím nikde v Evropě běžně své chytré mobily na platformě Linux neprodává.

Asijský trhák

Přitom v Asii se jedná o prodejní hity, což dokazují i nedávno zveřejněné prodejní statistiky, kde platforma Linux zdatně konkuruje přístrojům s OS Windows. A proč jsou telefony na platformě Linux tak populární? Jedním z důvodů, ale jistě nikoliv jediným, je obliba dotykových displejů na asijských trzích. Pomocí dotykového displeje se mnohem lépe zapisují čínské (korejské i další) znaky, než na běžné klávesnici mobilu. A právě všechny chytré mobily Motoroly na platformě Linux dotykový displej mají ( A760 , A768i , E680 , A780 , E680i a i novinka A728).

V této chvíli nevíme, který model se Motorola rozhodne uvést na náš trh, možná by to mohl být nejnovější model s celé řady, Motorola A728. Není to špičkový přístroj, spíš naopak. Je to nejjednodušší model z aktuální řady a je také nejlevnější. V Asii se v současné chvíli prodává v přepočtu za zhruba 7 500 Kč. Díky ceně, respektive poměru výkonu a ceny se jedná o aktuální prodejní hit. Oficiálně byl představen tento týden a uspět by mohl i na našem trhu.

Tak trochu véčko

Motorola A728 je véčko (či spíš mobil s flipem) s jedním rozměrným dotykovým displejem, na který je vidět díky okénku i u zavřeného telefonu. Oproti top modelu A780 nemá novinka na vnějším krytu alfanumerickou klávesnici, jen dvojici funkčních kláves. Pro ovládání je tak nutné vždy použít dotykový displej, případně v omezeném rozsahu pokročilé hlasové ovládání (bez nutnosti učení povelů). Telefon je poměrně malý, jeho rozměry jsou 101 x 53 x 21 mm a jeho hmotnost je 120 gramů.

Displej telefonu má rozlišení 320 x 240 obrazových bodů, je aktivní a dokáže zobrazit 65 000 barev. Základní funkce lze ovládat prstem, takže pro vytočení čísla není nutné použít dotykové pero. Bez něj to ale ve většině případů nepůjde. Displej je velmi dobrý, subjektivně prý lepší než jaký používá například Sony Ericsson P910. Tak to alespoň tvrdí recenzenti na čínských stránkách věnovaných mobilním telefonům. Menu telefonu pak má podobnou strukturu jako menu u modelu A780, nebo u nového modelu E680i.

Přehledné a rychlé menu

Menu je přehledné a díky výkonnému procesoru je práce s telefonem velmi svižná. Pro porovnání opět použijeme Sony Ericsson P910, s kterým je práce o něco pomalejší. Opět verdikt čínských recenzentů. Pro uvedení do Evropy je problém v lokalizaci, zatím je k dispozici jen anglická verze a připravuje se verze německá. Asijské jazykové verze nepočítáme.

Ošizená výbava

Oproti 1,3 megapixelovému fotoaparátu u modelu A780 má novinka jen symbolický fotoaparát s rozlišením CIF. Počítá se, že se bude používat jen k pořizování portrétů pro jejich přiřazení k telefonním číslům v seznamu. Telefon má GPRS třídy 10, Wap 2.0 a především Javu MIDP 2.0. Na ní jsou postaveny všechny doplňkové aplikace, stejně jak je tomu u modelů A780 a E680(i). V telefonu nechybí MP3 a video přehrávač a e-mailový klient. Paměť telefonu má kapacitu 8 MB, rozšířit jí nelze pomocí paměťových karet. Oproti modelu A780 chybí i Bluetooth, připojení je možné jen pomocí infraportu a USB.

Který zamíří k nám?

Motorola A728 je záměrně ošizený smartphone na platformě Linux. Je také zhruba o 40 % levnější, než top model A780. Chudší výbava nemusí mnoha zákazníkům chybět. Postačí jim povedené uživatelské rozhraní, rychlá práce s přístrojem a zakladní funkce které nabízí. Pokud by se výrobce rozhodl uvést tento přístroj na náš trh, mohl by být úspěšný. Na druhou stranu doufáme, že se nakonec rozhodne pro model A780, který patří mezi absolutní současnou špičku. Nechme se tedy překvapit.