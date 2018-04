Motorola A630 - nový "komunikátor" pro SMS maniaky

O Motorole A630 jsme vás již informovali. První fotografie tohoto přístroje se na internetu objevily již začátkem letošního roku, výrobce ale novinku představil až včera v New Yorku. Motorola A630 je telefon na první pohled připomínající komunikátor, tedy přístroj kombinující mobil a osobní počítač. Tím ale nová Motorola není, jedná se o "obyčejný" mobil s plnohodnotnou QWERTY klávesnicí. Telefon nepoužívá žádný operační systém, ve své podstatě se jedná o jinak zabalenou Motorolu V600.

Motorola A630 má rozměry 99 x 45 x 23 milimetrů a její hmotnost je rovných 100 gramů (zatím neoficiální parametry). Má rozvírací koncepci, na rozdíl od běžných véček se ale otvírá podél nejdelší strany. Pro běžnou práci, tedy telefonování a práci s SMS jej není nutné ani otvírat. Na přední straně je totiž kompletní běžná klávesnice a monochromatický displej se zatím neznámým rozlišením. Po otevření telefonu je k dispozici kompletní QWERTY klávesnice a barevný TFT displej s rozlišením 220 x 176 obrazových bodů. Tento displej je stejný jako u modelů V300, V500, V60, nebo u V80, jen je umístěn na šířku a ne na výšku.

Na přední straně telefonu je umístěný objektiv fotoaparátu, kterým je možné pořizovat snímky v maximálně VGA rozlišení a s až čtyřnásobným přiblížením. Další výbava telefonu odpovídá výbavě Motoroly V600 (recenzi tohoto modelu najdete zde). Telefon tak má paměť 5 MB, umí přehrávat MP3 skladby a krátká videa ve formátu MPEG4. Telefon nabízí GPRS třídy 10 a Wap 2.0 a také Bluetooth. Díky plnohodnotné klávesnici se novinka bude hodit všem, kteří rádi píší SMS, e-maily, nebo chtějí komunikovat pomocí instant messagingu. To vše samozřejmě nová Motorola umí, instant messaging pomocí integrovaného klienta IM ale musí podporovat operátor.

Pokud vás nová Motorola A630 zaujala, asi si pro ní budete muset zajet do zahraničí. Nejdříve se začne prodávat v USA (operátoři Cingular a T-Mobile), kde je o podobný typ zařízení velký zájem, později bude v prodeji i na dalších trzích včetně Evropy. Podle dostupných informací se ale na českém trhu asi prodávat nebude. V této chvíli neznáme ani cenu nové Motoroly, pravděpodobně se nebude příliš lišit od ceny Motoroly V500, tedy v přepočtu asi okolo 10 000 Kč. Pokud by se nakonec Motorola A630 u nás začala prodávat, okamžitě vás o tom budeme informovat a připravíme recenzi tohoto telefonu. Pokud čekat nechcete a do zahraničí nemáte namířeno, můžete se poohlédnout po Nokii 6820, což je telefon stejného určení, ale jiné konstrukce.