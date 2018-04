Motorola A1000 - Symbian, dotykový displej a dva fotoaparáty

Motorola A1000 je nástupcem první generace mobilů pro sítě UMTS. Přímým předchodcem je model A920, který se začal prodávat v roce 2003. Při porovnání novinky se svým předchůdcem je dobře vidět, jaký vývoj postihl telefony UMTS v rozmezí jedné generace vývoje. Novinka je nejenom menší a lehčí, ale také mnohem lépe vybavená.

Předchozí Motorola A920 má rozměry 148 x 60 x 24 mm a její hmotnost je 212 gramů. Oproti tomu je hmotnost novinky "jen" 160 gramů a její rozměry jsou 117 x 60 x 18 mm. Rozdíly jsou tedy značné, současný model se již může rovnat podobným telefonům určeným jen pro sítě GSM. Motorola A1000 je zhruba stejně velká a těžká jako Sony Ericsson P910. S tímto dobře známým smartphonem toho má ale společného mnohem víc.

Má totiž také rozměrný dotykový displej a také operační systém Symbian verze 7.0 s nadstavbou UIQ 2.1. Oba telefony mají displej s rozlišením 208 x 320 obrazových bodů, Motorola umí zobrazit 65 000 barev, Sony Ericsson až 260 000. Dále se ale telefony již liší, Sony Ericsson má přídavnou klávesnici v podobě flipu, Motorola má dva fotoaparáty, z nichž je jeden megapixelový. A především, umí pracovat i v sítích UMTS (WCDMA 2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz).

Novou Motorolu A1000 jsme měli možnost vyzkoušet jen velmi krátce. První dojem z něj je ale velmi pozitivní. Displej je velmi dobrý, rychlost menu výborná, ovládání vcelku pohodlné, bez dotykového pera ale lze jen vytáčet číslo, případně volit základní položky menu. Dál je již nutné použít dotykové pero. Přídavnou klávesnici výrobce nenabízí.

Motorola operační systém Symbian nabízí jen u svých modelů pro sítě UMTS. U telefonů určených výhradně pro sítě GSM dává přednost operačnímu systému Microsoft a několik modelů běží na platformě Linux. Dokonce ani na svých stránkách Motorola Symbian u modelu A1000 ani neuvádí.

Výbava telefonu je bohatá. Přístroj má dva fotoaparáty, to pro videohovory v sítích třetí generace. Fotoaparát na přední straně přístroje má rozlišení VGA, druhý fotoaparát je megapixelový (1,2 mpx). Telefon samozřejmě umí nahrávat a přehrávat video. Podporovaný formát je MPEG4 a H.263 a maximální rozlišení videonahrávky je QCIF. Při přehrávání je možné využít i stereofonní zvuk, nahrávání je možné jen s monofonním zvukovým doprovodem. Při přehrávání telefon dokáže zobrazit 25 snímků za sekundu, u nahrávek je 15 snímků.

Telefon má i MP3 přehrávač, který umí přehrávat stereofonně. Telefon podporuje téměř všechny běžné audio formáty. Samotná paměť telefonu má kapacitu 24 MB, dále ji lze rozšířit pomocí paměťových karet TransFlash. Ve výbavě samozřejmě nechybí ani Java (MIDP 2.0), plnohodnotný HTML prohlížeč, Bluetooth, USB konektor a další funkce. Díky otevřenému operačnímu systému lze do telefonu nahrát velké množství softwaru.

Motorola A1000 se u nás neprodává a je otázkou, jestli vůbec někdy bude. Jelikož u nás začnou sítě třetí generace fungovat až příští rok, asi se dočkáme až nástupce tohoto modelu. Ten by mohl být představen ještě na jaře letošního roku. Případní zájemci si pro Motorolu A1000 mohou dojet třeba do Itálie, kde ji prodává operátor Hutchinson ve své síti Three. K dostání je i v jiných zemích, kde již fungují sítě třetí generace. Cena nedotovaného telefonu je v přepočtu zhruba 16 500 Kč, což je relativně příznivá hodnota. Problém ale může nastat s odblokováním telefonu.