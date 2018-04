Motorola a Sun: Java pro mobilní telefony

Java sice zatím rozdmíchává vášně, ale nepochybné je jedno: zatím jako jediný produkt se pokouší vytvořit multiplatformní prostředí - věru sluchu každého lahodí heslo napiš jednou, spusť všude.

Ačkoliv každý, kdo jen trochu k Javě přičuchl ví, že tak jednoduché to není, většina z nás doufá, že se jedná o dětské nemoci, které se nakonec podaří překonat, zejména pokud se Sun vzdá svého monopolistického nároku na normalizaci a standardizaci Javy.

Dne 26. Ledna nastala věc pro Javu velmi významná - elektronický gigant Motorola podepsal se Sunem, tvůrcem Javy licenční dohodu o využívání Javy v zařízeních firmy Motorola. Zde je důležité, že Java se tak dostane do všech komponent, které koncern Motorola vyrábí - a věřme, že je toho hodně. Kromě pagerů a mobilních telefonů všech možných systémů se tak Java dostane i do autoelektroniky, vyšších polovodičů (za socialismu se tomu říkalo celovodiče), smart karet i počítačů.

Motorola zároveň s tím oznámila, že díky takovéto integraci a sjednocení rozhraní jednotlivých zdánlivě nesouvisejících zařízení hodlá uvést na trh širokou škálu spolupracujících hybridů. Například novým mobilním telefonem vybaveným tímto unifikovaným rozhraním budete schopni si odemknout automobil (vlastní!), ovládat televizor (i cizí) případně otevřít vrata do garáže. Jde jen o to, kolik software si zaplatíte a zda si u telefonu připlatíte za komunikační rozhraní.

Není tedy od věci myšlenka dovedená ad absurdum: z nového mobilu si nejen nastartujete vůz, ale zároveň vyvoláte uživatesky definovaný profil "Lord is gona home" - váš Java compatible topinkovač udělá dva tousty a Java runed sporák ohřeje slaninu, kterou vám manželka před odchodem do práce dala na pánev.

Dost futurismu, zpět k momentální skutečnosti. Je beze sporu, že tato dohoda je nejvýznamnější dohodu Sunu, co se týká Javy, speciálně odlehčené verze Personal Java. Motorola je gigant číslo jedna a jeho záběr sahá od her přes telefony a procesory po satelity, Motorola je gigant, který bude v budoucnosti bezpochyby nejdrsnějším konkurentem Microsoftu - i to je vidět na tom, jak ochotně se firma staví za Javu Sunu, ačkoliv ještě před několika dny se zdálo, že Microsoft zaboduje svými Win CE i v oblastí settop boxů, tedy málo chytrých zařízení.

Prezident SunSoftu Alan Baratz připomněl, že pro Javu vyvíjí svoje aplikace přes 800 000 vývojářů, takticky již nedodal, že pro roztříštěnost implementací Javy a JVM ze všech velkých Java projektů včetně Java Netscape Browseru sešlo.