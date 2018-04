Moto(rola) se vrací s nerozbitným displejem. Je na něj záruka 4 roky

Moto(rola) patří mezi průkopníky mobilní telefonie. V Česku se dříve modely této značky prodávaly běžně, včetně legendárních modelů StarTac, V3688 nebo Razr. Výroba mobilů se ale firmě nevyplácela a tak ji před časem převzal Google a od něj loni Motorolu převzalo čínské Lenovo. To nedávno značku přejmenovalo a nyní se jmenuje jen Moto, proto ta (rola) v závorce. Zkrácené Moto ale používala Motorola už dříve v reklamních sloganech.

Lenovo považuje Moto(rolu) za lepší zboží, která má na našem trhu doplnit nabídku vlastních přístrojů. O návratu značky na tuzemský trh jsme vás informovali již v únoru (více zde). Mimochodem v Česku je Lenovo číslo dvě na trhu. Ve světě ale má s Moto jiné plány. V západní Evropě a v USA, kde má značka Moto(rola) stále dobrý zvuk, bude prodávat jen tyto přístroje, naopak na některých trzích budou v prodeji jen přístroje Lenovo. Nabídka na českém trhu tak bude od koncernu Lenovo nadprůměrně bohatá.

Na start prodeje Lenovo připravilo tři produkty Moto, které ještě spadají do vývoje pod Googlem. Nástupnické modely, které se představí pravděpodobně ještě do poloviny roku, už budou navržené pod taktovkou inženýrů a designérů Lenova.

Současná produkce Motoroly se vyznačuje robustní stavbou s menší či větší mírou odolnosti. Ne že by byly Moto ošklivé přístroje, to rozhodně ne, ale nejsou to manekýni, kteří řeší každý milimetr v pase. Nejvíce patrné to je na modelu Moto X Force. To je špičkový telefon s vysokou cenou a bohatou výbavou. K tomu ale přidává odolnou konstrukci. Firma o přístroji mluví jako o nerozbitném. Což věříme, že budeme moci vyzkoušet.

Moto X Force má kovový rám, pogumovaná záda a několik vrstev, které kryjí displej. Na něj pak dávají záruku čtyři roky. Pokud se za tu dobu rozbije, firma ho zdarma vymění.

Stejně jako další mobily, které se v Česku začínají prodávat, je i X Force loňský model, takže jeho výbava tomu odpovídá. Procesor Snapdragon 810 byl loni špička a i letos bude dostačovat, ale letošní novinky už mají novější procesor Snapdragon 820. Displej s úhlopříčkou QHD je výborný a zaujme i 21megapixelový hlavní fotoaparát. Baterie má nadprůměrnou kapacitu 3 760 mAh a telefon má rychlonabíjení.

Cena je dost vysoká, 19 990 korun je opravdu hodně (aktuálně v Německu vyjde v akci na 17 500 korun). Je to na úrovni letošních top modelů, na druhou stranu odolnost X Force žádný podobně vybavený přístroj nedosahuje. A oproti „pancéřovaným“ smartphonům pak X Force vypadá mnohem decentněji.

Ve střední třídě začíná Moto na českém trhu s modelem X Play. Cena je v tomto případě docela rozumná, telefon bude stát 8 999 korun. Za to zákazník dostane 5,5palcový displej s full HD rozlišením, osmijádrový procesor Snapdragon 615 a opět 21megapixelový fotoaparát. Telefon zvládne pocákání vodou, ale vyloženě odolný není.

Základem nabídky je třetí generace modelu Moto G. Ten odolný je, zvládá standard IPX7, takže jej můžete ponořit do vody (maximálně metr hloubky) a nic se mu nestane. Samozřejmě je to primárně ochrana při pádu do vody, na potápění to není.

Moto G má procesor Snapdragon 410 a v základní specifikaci jen 1 GB operační paměti a 8 GB uživatelské paměti. Bohužel existující lepé vybavené verze se na českém trhu prodávat nebudou. Lenovo asi čeká na příští generaci přístroje. Moto G se bude prodávat od května za 5 499 korun.

Všechny modely používají operační systém Android 6, a to v čisté podobě bez nadstavby. Což může být pro mnoho zákazníků důležitý argument. Taktéž všechny modely Moto podporují sítě LTE na frekvencích, které se v Česku používají, a to včetně frekvence 900 MHz, kterou používá Vodafone.

Všechny modely vám v následujících dnech představíme podrobně, následně včetně redakčních testů.