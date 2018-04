Moto Q - nejtenčí komunikátor na světě!

Motorola dnes představila svůj nejnovější mobil, kterým je supertenký komunikátor s označením Moto Q. Jedná se o přístroj s plnohodnotnou QWERTY klávesnicí a s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 5.0. Asi nejzajímavější vlastností tohoto přístroje je jeho tloušťka pouhých 11,5 milimetru.

O tomto přístroji jsme vás již informovali před měsícem, tenkrát ale jen jako o tajném projektu s kódovým označením Franklin. Nyní je tento zajímavý přístroj oficiálně představen. Do prodeje se dostane v prvním čtvrtletí příštího roku a cenu zatím výrobce neprozradil.

To platí i celkových rozměrech telefonu. Motorola se chlubí jen jeho tloušťkou, která je 11,5 mm. Neoficiálně by rozměry přístroje měly být 112 x 64 x 11,5 mm a jeho hmotnost by neměla přesáhnout 115 gramů. S ohledem na vlastnosti se jedná o poměrně malý a lehký přístroj.

Naopak známá je podoba telefonu. Jasná inspirace odkazuje na superúspěšný model V3 Razr, případně na další chystané tenké modely Motorola V8 Slvr a další. Oproti původně zveřejněné fotografii nemá finální produkt tak výrazně provedené funkční klávesy.

Komunikátor Moto Q je poměrně malý, přesto se na něj vešla QWERTY klávesnice a rozměrný displej s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů. Displej je aktivní a umí zobrazit 65 000 barev. Vedle klávesnice má telefon pětisměrné navigační tlačítko a také ovládací kolečko na boku pro obsluhu přístroje jednou rukou.

Výbava nového komunikátoru je bohatá a zahrnuje vše podstatné. Přístroj má 1,3 megapixelový fotoaparát, který vedle statických snímků dokáže nahrávat i videonahrávky. Připojení k počítači je možné přes USB, Bluetooth nebo infraport. Zatím ale nevíme, jakou třídu GPRS telefon podporuje a jestli umí i EDGE. Další výbavu nového komunikátoru najdete v následujícím přehledu. Na podrobnější údaje si budeme muset ještě počkat, výrobce je zatím nezveřejnil.

Moto Q parametry:

Operační systém Microsoft Windows Mobile 5.0; optimalizováno pro Microsoft Exchange 2003 a další e-mailové klienty

Tloušťka 11,5 mm, další parametry zatím výrobce nezveřejnil

Plnohodnotná QWERTY klávesnice, pětisměrná navigační klávesa a boční kolečko

Možnost nahrávání a přehrávání videoklipů

Konektivita: Bluetooth, IrDA a mini-USB

Podpora MMS

Stereofonní reproduktory

Podporované audio formáty: iMelody, MIDI, MP3, AAC, WAV, WMA, WAX, QCELP

Podporované obrazové formáty: GIF87a, GIF89a, JPEG, WBMP, BMP, PNG

Podporované video formáty: H.263, MPEG-4, GSM-AMR, AAC, WMV

Slot pro paměťové karty Mini-SD

Aktivní displej, rozlišení 320 x 240 obrazových bodů, podpora 65 000 barev

1.3 megapixelový fotoaparát s pomocným světlem

Rozšířené funkce hlasového ovládání a vytáčení, hlasitý odposlech