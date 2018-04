Kovová střední třída se zářivým displejem. Test Moto M

Se značkou Motorola se v poslední době děly věci. Nakonec ale zakotvila u čínského Lenova a zdálo se, že třeba na našem trhu se americké legendární značky nedočkáme.



Plusy a mínusy Proč koupit? špičkové zpracování

dobrá výbava

povedený displej

Proč nekoupit? trochu fádní design

jen průměrná výdrž baterie

průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 6 990 Kč

Nakonec ale došlo ke změně strategie, Lenovo chce ve světě Motorolu, tedy vlastně teď již Moto, více prosadit a naopak upozadí smartphony své vlastní značky. Setkávat se tak budeme hlavně s brandem Moto by Lenovo a nová Moto M je toho nejjasnější ukázkou.

Modelová řada M je totiž nová, vznikla až pod vedením Lenova. Řadí se mezi levnější modely G a dražší Z. Výbavou hodně odpovídá „géčkům“, ale provedením se chce přiblížit těm drahým kusům. Moto M je tak elegantní smarpthone střední třídy, který zaujme především parádním zpracováním. To, upřímně, patří k nejlepším ve třídě.



Jenže to je asi tak vše, čím je Moto M na první pohled zajímavá, jinak je to veskrze normální smartphone střední třídy, jakých je na trhu docela dost. Chce to ale trochu objevovat a uživatel odhalí i další pozitiva, jenže na povrch vyplují samozřejmě i nedostatky.

Co je to zač?

Moto M je možná první smartphone tradiční značky, který dostal kompletně naordinovánu strategii od mateřského Lenova. Je to vidět v několika detailech, i když se jinak telefon snaží držet designové linie nastolené americkou značkou.



Moto M má solidní výbavu a s cenou 6 990 korun je ve střední třídě plně konkurenceschopným smartphonem, ale jak už to tak bývá, zaujme jen některé uživatele. Už třeba proto, že je to docela veliký smartphone, a to kvůli displeji s úhlopříčkou 5,5 palce.

Říkali jste něco o luxusním designu?

Ne, mluvili jsme o luxusním zpracování. Moto M má celokovové tělo a to opravdu celokovové. Nejsou tu žádné plastové kusy nahoře a dole, telefon dostal jen tenké pásky pro prostup signálu. Tohle není v nižších cenových třídách nic obvyklého.



Moto M tak patří z hlediska použitých materiálů k nejluxusnějším telefonům své třídy. Totéž platí o samotném zpracování, slícování dílů je perfektní a ani přejetím hranou nehtu nelze zcela snadno poznat, kde se s kovovým tělem potkává plastový pásek.

Tohle někdy neumí ani mnohem dražší smartphony a Moto M se tedy v tomto ohledu řadí na špičku. Tohle je jedna z největších předností Moto M, působí mnohem luxusněji, než soupeři.



Na druhou stranu, co se designu týče, je to dost nuda. Není tu žádný nápad, žádný atraktivní detail, Moto M pokračuje ve vcelku fádních linkách nastolených předchozími modely značky. Ta je používá již řadu let a podle nás by to přeci jen chtělo změnu. Prozatím si ale musí zákazníci vystačit s tím, co Moto nabízí. Na výběr je zlatá a tmavě šedá varianta.

Ještě zpět ke zpracování, v tom najdeme jednu zvláštnost. Motorola se chlubí, že telefon je odolný vůči postříkání nebo dešti, ale nespecifikuje přesně, jakou normu přístroj plní. To tedy znamená, že by mohl telefon něco málo vydržet, ale není dobré se na to spoléhat.

Co výbava, jaká je?

Velmi solidní, ale v zásadě nijak nevybočuje z mezí obvyklých ve střední třídě. Podle nás je jedním z projevů koncepce od Lenova použitý procesor. Moto M totiž dostala čipset Mediatek Helio P10, který by měl telefonu dodávat výkon někde pod úrovní špičkových smartphonů loňského roku. K tomu tu jsou 3 GB RAM, takže papírově má Moto M výkonu na rozdávání.



V praxi to rovněž není vůbec špatné, což je ovšem dáno hlavně tím, že Moto příliš zbytečně neupravuje operační systém. Android 6.0 je tu tak v docela čisté podobě jen s minimem úprav, což se pozitivně projevuje na rychlosti běhu smartphonu.

Bohužel zatím nemáme zprávy o tom, kdy a zda by Moto M měla dostat aktualizaci na Android 7.0, který například levnější modely Moto G mají slíbený. Doufejme, že v tomto ohledu nebude Lenovo zavádět žádné nové pořádky.



Z dalších prvků výbavy zmiňme 32 GB vnitřní paměti, slot na karty microSD (je duální) nebo čtečku otisků prstů. Čtečka je tu na zádech, což je také jeden z odkazů na produkci Lenova, dosavadní modely Motorola ji měly vpředu. Telefon také dostal nový USB-C konektor, který umožňuje rychlé dobíjení baterie.

Jaký je displej?

Nám se velmi líbí. Na velké úhlopříčce 5,5 palce má sice vcelku obvyklé Full HD rozlišení, ale to podle nás stále dobře postačí. Displej ovšem dostal SuperAMOLED technologii a jeho barvy jsou opravdu zářivé, špičkový je především kontrast. Mezi cenově dostupnými smartphony opět není AMOLED tak obvyklou záležitostí, i tady tedy získává Moto M nad soupeři mírně navrch. Dobrá je i čitelnost na přímém slunci.

Dobrá, co ještě stojí za pozornost?

Čistý Android skýtá možnosti k bohatému přizpůsobení svému vlastnímu vkusu, ale trochu nám vadí, že na displeji se tu zbytečně plýtvá místem. Mřížka ikon v menu tu má čtyři sloupce a pět řádek, na domovskou obrazovku se k permanentně umístěné spodní řadě ikon vejdou jen čtyři řádky. To znamená i méně místa pro widgety a uživatel tak musí více listovat.

Motorola se chlubí dobrými fotoaparáty, co Moto M?

Ani tady není fotoaparát vůbec špatný, ale má své mouchy. Vyrábí snímky v rozlišení 16 megapixelů a má velmi příjemné barevné podání. Jenže také mívá problémy s přepaly, ať už bílých míst, nebo v případě použití blesku na blízké předměty, v takovém případě je snímek trochu vybledlejší, než co foťák umí.



Pak také trochu překvapí, že navzdory celkové rychlosti smartphonu dovede být fotoaparát trochu pomalejší – občas mu trvá ostření, čím méně světla je, tím déle času si vyžádá. A pak se ne vždy smartphone správně strefí, ale to je v této třídě docela obvyklé. Detaily fotoaparát kazí přílišnou snahou o redukci šumu a kompresí snímků.

Navíc i šumu je tu oproti některým konkurentům trochu více. Výsledkem je, že snímkům chybí detaily a ty, které tu jsou naznačeny, jsou rozplizlé. Při posílání fotek na sociální sítě to příliš vadit nebude, ale v některých případech prostě fotky končí trochu za očekáváním.



Když se sejdou nepříznivé faktory jako nejasné zaostření, rozmazání detailů a špatné kontrasty světla, působí výsledný snímek hodně podivně, ale nemusí to být na první pohled na displeji smartphonu poznat. Celkově bychom fotoaparát hodnotili asi jako průměrný, v dané třídě najdeme rozhodně i lepší fotomobily. Ale zásadním nedostatkem foťák také není.

A jaká je výdrž baterie?

I ta je, řekli bychom, spíše průměrná. Moto M dostala akumulátor s kapacitou 3 050 mAh, což je na danou velikost smartphonu vcelku obvyklá hodnota. Tahle porce bez problémů stačí na den výdrže a něco k tomu, spořivější uživatelé se dostanou na dva dny. Ale víc asi očekávat nelze, Moto M v tomto ohledu nijak zásadně nepřekvapí, ale ani nezklame.



Líbit se může funkce rychlého dobíjení, ta ostatně možná bude i potřeba. Kvůli tomu, že má telefon moderní USB-C konektor, možná pro telefon budete na cestách trochu složitěji hledat nabíječku, pokud si tu svou zapomenete.

Mám si ji pořídit?

Pokud chcete dobře vybavený a designově decentní smartphone s parádním zpracováním za rozumné peníze, je Moto M skvělou volbou. Kdo ale hledá třeba aktuální Android, lepší foťák nebo touží po delší výdrž baterie, ten by se asi měl poohlédnout u konkurence. Moto M je totiž krom parádního zpracování a líbivého displeje jinak docela obyčejný smartphone.

Soupeři ve třídě pětiapůlpalcových smartphonů jsou také docela lákaví. Je tu třeba levné Xiaomi Redmi Note 3 Pro LTE (pozor, shánějte verzi s našimi LTE frekvencemi), které vyjde už na 5 299 korun a má velkou 4 000 mAh baterii a čtečku otisků prstů.



Asus nedávno na trh uvedl větší provedení svého modelu Zenfone 3 Max rovněž s obří baterií a podle nás nadějným fotoaparátem. Stojí 7 tisíc jako Moto M.



A pak je tu Honor 6x. Ten sice nemá tak luxusní zpracování jako Moto M a ani jeho displej není tak zářivý, ale Honor láká na skvěle vyladěný systém a rychlý a opravdu povedený duální fotoaparát.

Samozřejmě v cenové kategorii okolo sedmi tisíc korun pak lze pořídit i celou řadu dalších smartphonů, většinou už s menším displejem, než má Moto M. Takových je celá řada, ale vzhledem k úhlopříčce nejsou přímými soupeři smartphonu od Lenova.