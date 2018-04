Levné smartphony Moto ztratily charakter, ale mají dobře fotit

Smartphony řady Moto G se za několik posledních let etablovaly coby rozumně vybavené a cenově dostupné kousky. Motorola s nimi kdysi ještě v dobách samostatnosti nebo za vlády Googlu vytáhla proti levným čínským značkám a zaznamenala úspěch. Teď pod vedením Lenova by v tom chtěla pokračovat.

Jenže jak je vidět, pod Lenovem značka Moto trochu tápe a hledá se. Špičkové modely řady Z s výměnnými moduly MotoMods si sice svou klientelu získaly a ani další telefony se neprodávají úplně špatně. Jenže kromě špičkové řady jako by těm obyčejnějším modelům chyběla koncepce.

Na tiskové konferenci se zástupci Moto pochlubili, že novinky G5 mají poprvé v historii této řady kovové provedení. Na propagačních snímcích jsme pak mohli spatřit „odkapávající“ kov a v detailech telefony opravdu působily luxusně. Jenže realita je zcela jiná.

Motorola, nebo Moto? Přestože značka a firma patří pod Lenovo a oficiálně vystupuje jako Moto, tak je situace komplikovanější. Firma jako taková se stále jmenuje Motorola Mobility a je stoprocentně vlastněná Lenovem. U svých produktů však používá značku Moto, někdy také v kombinaci Moto by Lenovo. Moto je tedy značka, Motorola firma.

Na Moto G5 a G5 Plus je totiž vidět, že to nejsou původní motoroly. Jsou to smartphony od Lenova, které jen dostaly trochu pozměněný design a logo Moto. Výsledkem jsou telefony, které ve skutečnosti působí docela levně a na první pohled se původnímu pojetí řady Moto G trochu vzdalují. Jednoduchost a čistota designu jsou pryč a s nimi se poroučela i přívětivost telefonů při držení v ruce.

Ano, původní design modelů G už byl trochu okoukaný a chtělo to změnu. Ostatně, z tohoto vzhledu vychází třeba i relativně čerstvá novinka Moto M s opravdu luxusním kovovým tělem – a i tam je design vlastně trochu nuda. Jenže „géčka“ vždy skvěle seděla v dlani. Záda tvarovaná tak, že připomínala „omydlené“ mýdlo sice nebyla designovým hitem, ale byla velmi praktická a telefon krásně vklouzl do dlaně. U novinek G5 a G5 Plus o tom nemůže být řeč, v ruce působí trochu těžkopádně.

A ani ten design se podle nás zrovna moc nepovedl. A navíc s tím kovem je to tak trochu podfuk. Kov tu na těle je, ale trochu jinak, než by se dalo očekávat – je z něj totiž pouze kryt baterie, zbytek těla je plastový. To tedy znamená, že konstruktéři museli řešit slícování a ona orámovaná linka krytu baterie dnes působí trochu obstarožně.

Výbavou oba telefony odpovídají dané cenové hladině, nepřinášejí žádné zázračné novinky navíc. Mají displeje s úhlopříčkami 5 a 5,2 palce a Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů), procesory jsou Snapdragon 430 u menšího a 625 u většího provedení. Moto se chlubí rychlým nabíjením, které za 15 minut telefonům dodá energii na 6 hodin fungování. Výbava je vcelku moderní, nechybí v ní třeba NFC, ale konektor zůstal u staršího micro-USB provedení.

Zarážející je také fungování čtečky otisků prstů. Ta je totiž umístěna pod displejem, a tak bychom očekávali, že se bude chovat jako domovské tlačítko. Ovšem alespoň u vystavených vzorků tomu tak nebylo, ani jsme to nedovedli v nastavení změnit. Je možné, že to ještě Moto dopiluje, ale moc nám to smysl nedává. Telefon jinak má klasická virtuální ovládací tlačítka na displeji, takže čtečka pod ním vlastně jen zabírá místo a mohla být klidně schovaná na zádech.

Za pozornost stojí rozdíl ve fotoaparátech. Moto G5 má 13megapixelový modul a světelnost f/2.0, což samo o sobě není v této cenové kategorii špatné. Ale G5 Plus to ještě vylepšuje, světelnost f/1.7 patří na špičku produkce a fotoaparát má rozlišení 12 megapixelů. G5 Plus by tak mohla být tipem na cenově dostupný a hodně dobrý fotomobil.

Prodej novinek začne již příští měsíc, základní Moto G5 vyjde na 199 eur, tedy asi 5 400 korun. Model G5 Plus je pak o 80 eur dražší, což by naznačovalo českou cenovku asi 7 500 korun. Ale tak vysoko se cena nejspíš nevyšplhá, G5 Plus by totiž pak byla dražší než luxusněji provedená Moto M, která stojí sedm tisíc korun. Proto můžeme v Česku očekávat nejspíš trochu příznivější ceny.