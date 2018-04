Nové Moto G se čtečkou otisků prstů se bude prodávat i v Česku

Motorola řady G si ve světě získala popularitu přiměřenou cenou, slušnou výbavou a čistým Androidem bez jakýchkoliv nástaveb. Ale tento model u nás dosud nebyl oficiálně v prodeji, až nyní se začíná prodávat dosluhující třetí generace (více zde). A se čtvrtou se v Česku setkáme zcela určitě. Pod novým vlastníkem z Číny se Motorola přejmenovala na Moto a nová značka vstoupila na tuzemský trh.

Prvním novým smartphonem už bez značky Motorola by měla být právě čtvrtá generace modelu G. Na internetu se už objevily snímky chystaného smartphonu, a tak už víme, že tělo bude opět mírně zakulacené a kryt plastový.

Viditelnou novinkou je senzor otisků prstů, který je umístěn pod displejem. Čínské značky, včetně nového vlastníka Moto(roly) Lenova, přitom dávají přednost umístění čtečky na zádech. Ale možná bude čtečka přítomna jen u provedení Moto G Plus, o kterém se spekuluje.

Více toho o novém Moto G zatím známo není. Výbava by měla patřit do střední třídy. V té není běžné použití laserového ostření fotoaparátu, které by podle snímků nemělo chybět. Uvidíme, zda i nový vlastník zůstane u použití zcela čistého Androidu.