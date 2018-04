Moto E4 Plus bude běžcem na dlouhé tratě. Má totiž obří baterii

Designem E4 Plus zcela zapadá mezi ostatní smartphony stáje Moto, novinka tak určitě není modelem, který by nějak okatě vyčníval z řady. Přímým srovnáním by však zřejmě vyšla najevo na dnešní poměry neobvyklá tloušťka.

Zatímco loňský topmodel Moto Z měl v pase jen pět milimetrů, E4 Plus má podle dostupných informací rovnou dvojnásobek. Větší tloušťka, která však bude znamenat jistější a třeba i pohodlnější úchop, má však pádný důvod, a sice pořádnou baterii.

Dobíjecí článek o kapacitě 5 000 mAh je totiž zárukou, že telefon i při vysokém vytížení bez potíží přežije dvoudenní provoz. Při odlehčeném režimu, který odpovídá třeba víkendu, by pak klidně mohl na příjmu vydržet i pět dnů.

Je škoda, že se výrobci do experimentů s velkými bateriemi pouštějí zejména u modelů střední třídy. V případě vrcholné kategorie stále vítězí štíhlý design, který nasazení pořádného akumulátoru prostě nedovolí.

Příjemným překvapením jsou půdorysné proporce 72,3 × 144 mm, což je při 5,5palcové úhlopříčce překvapivě málo. Moto Z/Z Play jsou totiž při stejně velkém displeji citelně širší. Doplňme ještě, že displej je typu 2,5D, krycí sklo je tedy po stranách výrazněji zaoblené, samotný displej je však samozřejmě rovný.

Pod kapotou je čip MT6737 z dílen MediaTeku, jehož součástí je čtyřjádrový 1,3GHz procesor a grafika Mali-T720 MP2. Operační paměť má velikost 3 GB, úložiště čítá 32 GB a slot pojme nejvýše 128GB kartu. Hlavní fotoaparát má 13MPix snímač a blesk, čelní je pak pětimegapixelový.

Uniklé rendery kromě vzhledu odhalují také předpokládané datum oficiálního uvedení E4 Plus, které by mělo proběhnout 20.června.