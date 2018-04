mophun 3D - invaze 3D her pro mobilní telefony?

Minulý týden ohlásila společnost Synergenix Interactive zbrusu novou verzi svého herního engine mophun. Pod označením mophun 3D se skrývá vývojářský balík a nativní runtime prostředí na vývoj a provozování 3D her na vyspělých mobilních telefonech a dalších typech mobilních zařízení. mophun 2D je momentálně dostupný pouze na několika mobilních telefonech Sony Ericsson (T3xx, T6xx), mophun 3D bude v první fázi dostupný ve verzích pro zařízení s operačním systémem Symbian OS 6 a Symbian OS 7 UIQ reprezentovaných například smartphony Nokia 7650/3650, Sony Ericsson P800 nebo třeba multimediální kapesním zařízením n-Gage. mophun 3D by jako nástupce 2D herního engine mophun měl zpřístupnit 3D hry právě u mobilních telefonů, pro které je primárně určen a u kterých je díky rychlosti jejich procesoru provoz 3D her vůbec možný. V další fázi by měl být mophun 3D dostupný ve verzích pro Pocket PC, Palm OS, Linux a Windows (kde už existuje SDK balík i ActiveX emulátor celého 3D API), podrobnosti o uvedení těchto verzí ale zatím nebyly zveřejněny.



mophun 3D bude mít své vlastní 3D API a bude dodáván jako komplexní SDK balík s vlastními 3D grafickými rutinami optimalizovanými pro jednotlivé typy mobilních zařízení. Je víc než pravděpodobné, že mophun 3D bude například u nových mobilních telefonů (pravděpodobně opět značky Sony Ericsson) umístěn přímo v paměti Flash ROM, u dalších smartphonů a kapesních počítačů se pak bude instalovat jako klasický runtime modul přes WAP/GPRS nebo lokálně přes klasický sériový/USB kabel či jiný typ komunikačního rozhraní.



mophun 3D bude na binární úrovni zpětně kompatibilní se všemi stávajícími hrami pro mophun a teoreticky tedy bude možné v mophun 3D provozovat i současné 2D hry určené pro původní engine. Zatímco runtime současného engine mophun 2D lze provozovat na mobilních zařízeních s relativně pomalými procesory (8 bitů, 12 MHz), mophun 3D už bude samozřejmě vyžadovat výrazně rychlejší 32bitové procesory s rychlostí minimálně 16 MHz. Mezi takové přístroje patří prakticky všechny nové generace (2G, 2.5G a 3G) smartphonů se Symbian OS 6/7, kterých by se podle odhadů mělo jen v tomto roce prodat 10-15 miliónů kusů. Počet celkově prodaných smartphonů není radno podceňovat, i kdyby si totiž jejich každý desátý uživatel koupil byť i jen jednu jedinou hru pro mophun 2D/3D, celkem to hodí slušnou sumu a autoři mophun si to samozřejmě dobře uvědomují.



3D API mophun 3D se velmi podobá standardu OpenGL-ES určeném opět hlavně pro mobilní zařízení a vývoj nových 3D her by tedy měl být relativně rychlý. mophun 3D bude u 3D grafiky přímo podporovat optimalizované světelné zdroje, texture mapping a práci se stíny, stejně jako například detekce kolizí objektů a Z-buffering. Protože hrát němou hru (většina her v mobilní verzi Javy) by asi nikoho příliš dlouho nebavilo, bude mít mophun 3D vlastní zvukové rozhraní. Sound API bude přímo podporovat formáty WAVE (WAV), ADPCM a další v současné době nejrozšířenější zvukové formáty. Mezi samozřejmosti bude u mophun 3D patřit nativní podpora infračerveného portu a sériového kabelu, o nativní podpoře rozhraní Bluetooth se zatím nehovoří. Zkušební verze finálního mophun 3D by měla být hotová v červnu. Ve stejné době by měla být zahájena distribuce celého balíku vybraným distributorům, kteří si tak budou moci vytvořit analýzu požadavků trhu v oblasti "mobilních" herních aplikací. Kdy se nové 3D hry dostanou přímo k zákazníkům (tj. k uživatelům mobilních zařízení) se dá jen těžko odhadovat, dříve než ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí tohoto roku koncem roku to ale zřejmě nebude.



Na webových stránkách mophun najdete ActiveX demoverzi jedné z připravovaných 3D her, ze které jsou i všechny pořízené screenshoty.











Současná demoverze Rally 3D není nijak zvlášť dokonalá, připouštím ale, že na mobilním telefonu může vypadat alespoň trochu extravagantně. Obdélník auta obalený texturou karosérie proháníte krajinou opatřenou několik většími stromy a lesem v pozadí. Jako hra po chvilce dost nudné, jako ukázka možností enginu mophun 3D se to ale dá vydržet. Z ActiveX dema jedné hry provozovaného ve webovém browseru ovšem nelze kvalitu mophun 3D dostatečně posoudit, hodnocení si tedy nechám až na dema dalších her v jejich reálné podobě přímo na nějakém mobilním telefonu.Žádná z na první pohled velmi nadějných technologií to nikdy neměla snadné při svém prosazování se v praxi. I když tedy mophun 3D "papírově" vypadá dost dobře, zatím není jisté, nakolik se ho výrobci softwarových aplikací ujmou. Pokud mophun 3D získá podporu mezi vývojáři, bude zřejmě patřit mezi nejčastěji používané developerské kity určené hlavně pro vývoj 3D hry. Stěžejní roli při uvádění mophun 3D do praxe bude hrát také ekonomický aspekt - počet prodaných mobilních telefonů technologicky natolik vyspělých, aby zvládly provoz her a aplikací kompatibilních se systémem mophun 3D.