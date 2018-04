Monstrum se vším všudy – recenze komunikátoru E-Ten M700

E-Ten M700, nebo také Glofiish M700, je přístroj, který je funkčně naprosto shodný s modelem X500. Ten nás zaujal svým velmi tenkým designem a celkově kompaktními rozměry. Jedná se však o klasický komunikátor, kde zadávání textu probíhá pouze prostřednictvím dotykového displeje. S M700 se však vynořila i alternativa pro ty zákazníky, kteří si s perem a dotykovou vrstvou tolik nerozumí. Vysouvací klávesnice ve stylu HTC TyTN jim jistě přijde vhod.

Tenký model X500 a starší modely M600+ a G500.

Špičkový komunikátor s Windows Mobile, Wi-Fi, GPS a vysouvací QWERTY klávesnicí.

Vysouvací konstrukcí trochu utrpěla hmotnost i tloušťka přístroje, parametry se však drží stále v rozumných mezích. Jelikož přístroji, stejně jako modelu X500, chybí podpora sítí 3G, hlavním konkurentem nebude ani tak HTC TyTN, jako HTC P4350. I tak M700 vytváří třídu samu pro sebe. Je prozatím pravděpodobně jediným zařízením s vysouvací QWERTY klávesnicí a integrovaným GPS modulem. A to už je celkem solidní argument na poli Windows Mobile zařízení.

Vzhled a kontrukce – zpátky k plastům

Náš testovací vzorek pocházel z předprodukční série, takže je velmi pravděpodobné, že ve finále bude zpracování přístroje lepší. U M700 se E-Ten vrátil k trochu obyčejnějším plastům, než byly použity u modelu X500, ten tak působí solidnějším a kvalitnějším dojmem. Hlavním problémem zařízení s vysouvací klávesnicí bývá vůle v mechanismu. M700 však v tomto případě nemá žádné zásadní problémy. U předsériového vzorku sice měla jedna ze stran menší vůli, nejednalo se však o nic závažného. Ocenit musíme jistý chod celého vysouvacího mechanismu a zcela jasné a pevné dorazy.

Jak jsme již zmínili v úvodu, oproti X500 model M700 trochu přibral. Konkrétní rozměry jsou 117,5 x 59 x 19,8 mm, hmotnost narostla na stále přijatelných 165 gramů. Svými rozměry je tak M700 někde napůl cesty mezi TyTNem a chystaným P4350.

Vzhled samotného M700 je poněkud nezvyklý a neotřelý. Přesto jaksi snoubí konzervativní a technicistní design. Domníváme se, že takový model může být docela příjemným oživením mezi hromadou zaoblených komunikátorů poněkud jednotného designu.

Po stránce rozvržení jednotlivých prvků telefon ale nijak nepřekvapí. Vpředu velký displej, pod ním navigační klávesa, klávesy pro ovládání hovoru a dvě kontextové klávesy, vzadu veliký kryt baterie a drobná čočka fotoaparátu se zrcátkem a přisvětlovací diodou hezky vedle sebe v rámečku. To vše ve stříbrné barvě. Čelní strana ale na rozdíl od jiných komunikátorů vytváří dojem, že je propadlá dovnitř, čímž vzniká onen zvláštní dojem z designu.

Boky telefonu tvoří šedý plast s reliéfem – po obvodu se táhnou čtyři pásky. Sem tam jejich běh přeruší nějaký ten ovládací prvek – nalevo jsou to klávesy ovládání hlasitosti a diktafonu, vpravo vypínací klávesa a spoušť fotoaparátu. Nechybí ani konektor pro sluchátka na levé straně a resetovaní otvor vpravo.

Horní strana zůstává nenarušena, zatímco ve spodu najdeme mini-USB konektor a slot pro paměťové karty microSD. Konektor slouží jak k připojení datového kabelu, tak k nabíjení. V balení je klasická nabíječka i datový kabel, telefon se nabíjí pomocí obojího. E-Ten tak snad nadobro odpustil hrůzostrašné řešení z minula, kdy se nabíječka vkládala do konektoru v datovém kabelu a bez kabelu nebylo možné přístroj ze sítě nabíjet. V pravém dolním rohu nalezneme stylus. Nejen že ten se nachází na námi nenáviděném místě, navíc je i teleskopický.

Po odsunutí displeje do boku se objeví klávesnice, která čítá 39 kláves + 2 drobné klávesy kontextové po stranách. Klávesnice je stříbrná a numerický blok je odlišen tmavší šedou barvou, jakou nalezneme i v okolí klávesnice a na bocích telefonu.

Displej a ovládání – poprvé se Start a OK

U ovládání zůstává E-Ten bohužel stále věrný své filosofii. Na ní není v podstatě nic tak špatného, až na jeden drobný detail. Na čelní ploše E-Tenu chybí hardwarové Start a OK klávesy. Jejich funkci sice můžete přiřadit dvěma aplikačním klávesám nad displejem, pak ale přicházíte o možnost rychlého spouštění dvou aplikací. A navíc není přehmatávání z pod displeje nad displej úplně pohodlné. V ovládání alespoň pomáhá launcher, známý již z předchozích modelů, který se zobrazuje v dolní části Today obrazovky. V zavřeném stavu bude muset při ovládání občas přijít ke slovu stylus.

Po vysunutí hardwarové klávesnice na nás však čeká překvapení. Zde E-Ten na klávesy Start a OK nezapomněl a k ovládání telefonu náhle pero nepotřebujete. Při vysunutí klávesnice samozřejmě dojde k automatické rotaci displeje. Zde E-Ten potvrzuje své dobré hardwarové předpoklady a rotace je téměř okamžitá. HTC TyTN mívá v těchto případech trochu problémy.

Když hovoříme o hardwarových předpokladech, buďme trochu konkrétnější. V M700 tepe 400 Megahertzové srdce od Samsungu, hodnoty pamětí RAM a ROM jsou 64 a 128 MB, tedy v dnešní době standard. I tyto veskrze průměrné hodnoty stačí M700 k tomu, aby se chovalo svižně a promptně reagovalo na pokyny uživatele. Stejně jako X500 i M700 disponuje balíkem AKU3.

Baterie – komunikátor držák

E-Ten svá zařízení vybavuje bateriemi s poměrně slušnou kapacitou. Ta je opět shodná s modelem X500 a její hodnota je 1530 MAh. Jistě, při svých půdorysných rozměrech by baterie mohla mít kapacitu i vyšší, ale to by zařízení prodražovalo. Navíc vyšší kapacita není nezbytně nutná, protože M700 zvládne zátěž perného pracovního dne bez potíží, při běžném provozu vydrží zhruba dva dny. To ovšem nesmíte využívat všech schopností komunikátoru – GPS dokáže baterii vycucnout během několika hodin, to se rozumí.

Telefonování a zprávy – na vylepšení jsme si již zvykli

V oblasti telefonování a zpráv se opět M700 nijak zásadně neodlišuje od X500. Jistou výhodu mu však dává hardwarová klávesnice, která usnadňuje jak psaní zpráv a emailů, tak třeba i vyhledávání v kontaktech.

Zprávy pomocí aplikací SMS sender a MMS composer budete psát na klávesnici opravdu solidní rychlostí. Někteří recenzenti si sice na její kvalitu stěžují, my však žádné výtky nemáme. U emailů na vás čeká podpora Direct Push a Push Email technologií, to vše díky balíku AKU3.

Díky přítomnosti hardwarové klávesnice můžete klidně zapomenout na aplikaci Smart Dial, která pomáhá při vyhledávání kontaktů v adresáři. Pomocí klávesnice to jde podstatně pohodlněji. Adresář samotný je tradičně rozsáhlý a obsahuje drobná softwarová vylepšení od E-Tenu. Stejně jako u předchozích modelů je naprostou samozřejmostí přímá podpora telefonování přes Skype. Propojení s ním zajišťuje aplikace Skype Receiver Switch. Ta vlastně zajišťuje roaming mezi klasickou GSM sítí a Wi-Fi, uživatel tak vůbec nemusí poznat, přes kterou z nich právě uskutečňuje hovor.

U E-Tenu jsme si zvykli i na vylepšení v podobě filtrování hovorů a vyzváněcích profilů, které jinak standardně ve Windows Mobile nenalezneme. Ostatní schopnosti již plně odpovídají možnostem operačního systému. Standardní vyzvánění nejsou nikterak lákavá, ale není problém nastavit jako vyzvánění melodii ve formátu MP3. Zvuk u testovacího vzorku byl bezproblémový, telefonovat můžete i pomocí dodávaných sluchátek.

Organizace a data – jako přes kopírák

Jestliže při psaní zpráv a telefonování nám oproti X500 pomáhala hardwarová klávesnice, při organizaci a datování již téměř žádný rozdíl nepocítíte. Tedy, pokud nejde o již dříve zmíněné ovládání.

Hardwarová výbava je naprosto shodná s X500. Nechybí tedy Bluetooth ve verzi 2.0 ani Wi-Fi 802.11 b/g. Naopak M700 nemá infraport. V sítích mobilních operátorů si musíte vystačit s GPRS/EDGE datovými přenosy, vše telefon podporuje ve třídě 10. Na přítomnost signálu GPRS nebo EDGE přístroj upozorní patřičnou ikonou v horním stavovém řádku.

Už u X500 jsme organizační schopnosti nijak zvláště nerozebírali. Windows Mobile v tomto směru nabízí zcela kompletní výbavu, navíc není problém dokoupit různé programy, které funkcionalitu v této oblasti posunují ještě o několik řádů výše. Záleží pouze na vašich preferencích a na způsobu, jakým hodláte zařízení používat.

Pro jistotu si ale zopakujme, že Windows Mobile disponuje propracovaným kalendářem, úkolovníkem i poznámkami, nechybí pochopitelně poznámky hlasové. Výborný je rovněž vestavěný budík. Pravda, stopky, minutku, nebo převodník měn si budete muset doinstalovat. Nechybí však alespoň základní kalkulačka. V neposlední řadě pak Windows Mobile umožňují prohlížení a editaci kancelářských dokumentů.

Zábava a GPS – opět nemáme nic proti

Zábavy si s telefony s operačním systémem můžete užít víc než dost. Důvod je prostý, existuje nepřeberné množství propracovaných her, které můžete do svých přístrojů doinstalovat. Mnohé z nich jsou i zdarma. V základní výbavě si musíte vystačit s klasickým Solitairem a se známou hrou Bubble Breaker. Věřte, že i tyto dvě hry zabaví na docela dlouhou dobu.

V oblasti multimédií je situace téměř stejná. Standardně je tu vestavěný Windows Media Player, který zvládne jak přehrávání hudby tak filmů, ale nikdo vás nenutí používat pouze tento program. Výběr je opět veliký.

Poměrně silnou zbraní E-Tenu X500 byl i vestavěný fotoaparát. A i u M700 můžeme konstatovat, že výsledné snímky jsou poměrně kvalitní a patří k tomu nejlepšímu, co můžete s komunikátorem vyfotit. Se třímegapixelovými fotoaparáty některých symbianových Nokia a běžných telefonů se však pochopitelně M700 měřit nemůže. Ve své kategorii je to ale hvězda.

Možnosti nastavení fotoaparátu jsou tradičně bohaté, všechna Windows Mobile zařízení používají shodné uživatelské prostředí. Nechybí tedy volby rozlišení a kvality snímku, zapnutí vestavěné přisvětlovací diody, vyvážení bílé nebo možnost natáčení videa v rozlišení 320 x 240 bodů.

Hlavním důvodem jedinečnosti M700 však nejsou jeho zábavní funkce. GPS je tím hlavním lákadlem. Zatím neznáme žádné jiné Windows Mobile zařízení s vysouvací QWERTY klávesnicí, které by GPS disponovalo. Standardem se v poslední době stal čip SiRF Star III, takže u M700 nemůže chybět. Stejně jako u X500 i u M700 nalezneme podporu TMC zpráv. Stejně jako u X500 si ale s vestavěným čipem zatím nerozumí žádná aplikace.

Ani v další softwarové nabídce se M700 od svého sourozence nijak neliší. Zůstala tedy zachována funkce Location SMS, která vytvoří SMS zprávu s vaší aktuální polohou a odešle ji na zvolené telefonní číslo.

Shrnutí – X500 s klávesnicí