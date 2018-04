Monstrózní komunikátor, nebo kolibří notebook – recenze HTC Shift

Lidí, kteří se mimo kancelář neobejdou bez počítače, stále přibývá. Není se co divit, informace jsou v současnosti jednou z nejcennějších komodit. Ve spoustě případů vystačíte s mobilním telefonem. Ostatně současné telefony s operačním systémem (a je celkem jedno jestli jde o Windows Mobile nebo Symbian) mají mnohdy výkonnější procesor a více paměti než počítače, které jsme ještě docela nedávno měli ve svých kancelářích. Přesto jsou ale chvíle, kdy musíte sáhnout po notebooku.

I když jsou dnes na trhu notebooky s poměrně malými rozměry, stejně musíte počítat zhruba s jedním kilogramem váhy navíc, a obvykle také s taškou navíc. A to se ne vždycky hodí. Pro cestovatele je určitě nadějnou alternativou Asus Eee, který ostatně bude pro HTC Shift, a vlastně pro celou kategorii UMPC, nejvážnějším soupeřem. Má totiž hodně podobné rozměry, a přitom nabídne lepší klávesnici a několik zajímavých vychytávek. A to všechno za výrazně nižší cenu než většina UMPC přístrojů. Ale vraťme se k Shiftu.

Visty sbalené na cesty

I když by k tomu mohla značka svádět, HTC Shift není smartphone ani PDA. Jde o plnohodnotný počítač postavený na procesoru Intel s taktem 800 MHz, na kterém běží operační systém Windows Vista. Je možná trochu škoda, že v HTC nesáhli po starších Windows XP, které jsou přece jen méně náročné na hardware.

Visty sice na Shiftu fungují celkem dobře, ale zejména při spuštění více aplikací současně je patrné, že procesoru dochází dech. Jinak ale musíme říct, že nás přístroj co do rychlosti nijak výrazně nezklamal, ale možná to bylo také tím, že jsme mnoho nečekali. Rychlosti určitě hodně prospívá 1 GB operační paměti. To je totiž, jak ukazují zkušenosti s tímto operačním systémem, rozumné minimum.

Použití standardního operačního systému dává přístroji slušnou výhodu oproti PDA a smartphonům. Uživatelé totiž nemusí shánět speciální verze programů, ale mohou používat to, nač jsou zvyklí ze svého stolního počítače. Ačkoli není z hlediska hardware Shift tím úplně nejstandardnějším notebookem, nenašli jsme během testování program, který by nešel nainstalovat nebo nefungoval. Pochopitelně, nemá asi smysl instalovat na takovéto zařízení nějaké náročné grafické programy, ale my jsme vyzkoušeli třeba Zoner Photo Studio 10 pro práci s obrázky a s tím se pracovat dalo.

Malé rozměry výměnou za displej

Asi hlavní výhodou, kterou Shift nabídne oproti běžnému notebooku, jsou příjemné rozměry a váha. Přístroj může fungovat v zavřeném stavu, kdy se ovládá pomocí dotykového displeje. Pak vypadá tak trochu jako přerostlé PDA. Tenhle dojem ještě podtrhuje HTC obrazovkou, která hodně připomíná TouchFLO. Jenže na PDA je 207 x 125 x 25 mm opravdu dost. Ovšem oproti notebookům, a to i když zahrneme mini-notebooky, je to paráda.

S přístrojem lze pracovat dvěma způsoby – je to totiž v podstatě slider a používá podobný způsob jako HTC Kaiser. Můžete ho tedy používat zavřený a ovládat pomocí dotykového displeje nebo displej vysunout a naklopit. Pak máte k dispozici QWERTY klávesnici a Shift připomíná miniaturní notebook. Na rozdíl od Windows Mobile zařízení máte ale v zavřeném stavu k dispozici touchpad a tlačítka myši.

Trochu horší je to s hmotností, 800 gramů není zrovna málo a několik modelů se k této hranici blíží. Je možná trochu škoda, že HTC sáhlo například po obyčejném pevném disku. Ten sice nabídne výrazně vyšší kapacitu než SSD disky použité v Asusu, ale je také těžší a méně odolný. Vzhledem k současným cenám Flash pamětí bychom ale možná dali přednost odolnosti SSD disků před kapacitou. I když je pravda, že 30 GB, které nabídne Shift, také není k zahození.

Bohužel největší kompromis, který musíte výměnou za rozměry udělat, je velikost displeje. Nejde ani tak o velikost, 7“ je jen o něco méně než u Asusu, ale rozlišení 800 x 480 bodů je v dnešní době na práci s internetovými stránkami opravdu málo. Displej zvládne také 1 024 x 600 bodů, to už je na internet trochu lepší, ale písmenka jsou pak opravdu velmi malá, což může některým uživatelům dělat problém.

Oproti PDA má Shift ještě jednu docela důležitou výhodu – díky VGA portu k němu snadno připojíte externí monitor nebo projektor. To ocení všichni, kteří musí na cestách prezentovat. Dnes sice není problém si celou prezentaci nahrát do smartphonu, ale připojit ho pak k projektoru je často komplikované. Ne všude ještě mají projektory s wi-fi. Se Shiftem získáte výhodu malého a snadno přenosného zařízení a k tomu bezproblémové připojení k projektoru.

Kromě malého displeje bohužel padla za oběť rozměrům i klávesnice. Na té se ani při nejlepší vůli nedá psát rychle. Ovšem zároveň platí, že ve srovnání s klávesnicemi na smartphonech, ať už jde o Windows Mobile přístroje nebo třeba Nokii 9500 nebo E90, je to obrovský krok kupředu. Na Shiftu se do větších textů můžete pustit. Ostatně, vznikala na něm větší část této recenze.

Ke klávesnici ještě jedna poznámka. Na recenzovaném přístroji byl anglický systém Windows Vista, a také klávesnice měla jen anglické popisky. Doufáme, že distributor zajistí v produktech pro český trh alespoň přelepky na klávesnici. Jinak by se totiž použitelnost Shiftu pro většinu uživatelů výrazně snížila.

Kromě klávesnice můžete zadávat znaky i pomocí rozpoznávání písma. Vše funguje obdobně jako v případě Tablet PC. Rozpoznávání je – po krátkém zacvičení – poměrně spolehlivé, bohužel ale chybí české znaky a moc nepředpokládáme, že by na tom byla finálně prodávaná verze lépe.

Rychlost skoro všude

Čím nás Shift opravdu příjemně překvapil, je podpora datových přenosů. Asi nikoho nepřekvapí wi-fi. I když je pravda, že v dnešní době už bychom dali přednost chystanému standardu 802.11n. Nakonec ale i podpora b a g je lepší než nic. Kromě toho, v přístroji je integrován slot pro SIM kartu a po jejím vložení získáte přístup i k mobilním datům, pochopitelně nechybí podpora 3G, včetně HSDPA až do rychlosti 3,6 Mb/s. A opět platí to co u wi-fi, asi bychom raději 7,2 Mb/s, jenže v Česku nám to může být jedno.

Pravda je, že ani integrovaný HSDPA modul není dnes ve světě notebooků žádnou velkou zvláštností – nabízejí ho skoro všichni výrobci notebooků. Takže pokud chtěl Shift ohromit tímhle, přišel asi o rok později. O wi-fi ani nemá cenu mluvit. Opět ale, ve srovnání s PDA máte přece jen při práci v terénu více pohodlí.

V souvislosti se SIM kartou nás zarazila ještě jedna věc. Nepodařilo se nám uskutečnit hlasový hovor. Mohli jsme posílat SMS, připojit se k internetu, ale přestože systém nabízel Call, hovor se nevytočil. Možná jsme dělali někde chybu, ale podpora hlasu je ve specifikaci uvedena. Jenže v té je také GPS, která ostatně patří do standardu UMPC. My jsme ji ale, ani při nejlepší vůli, nenašli.

Další programy i zařízení

Jak už jsme se zmínili, oproti Windows Mobile i Symbianu mají Visty v Shiftu jednu velkou výhodu – programy, které si na něj můžete nainstalovat, budete shánět mnohem lépe. Navíc jich je mnohem více k dispozici zadarmo. V základní dodávce jsou i programy od HTC a Microsoftu. V prvním případě určitě stojí za zmínku úvodní obrazovka, na kterou se dostanete stiskem klávesy vlevo dole vedle displeje. Jde o již zmíněnou verzi TouchFLO.

Na rozdíl od něj se ale nedá pohybem po displeji posunout na další obrazovky. Díky ní se ale ke kontaktům, SMS, e-mailům a předpovědi počasí dostanete i bez dotykového pera nebo otevírání přístroje. Dalším vylepšením od HTC je opravdu velmi dobrý Connection Manager, který má vyhrazené tlačítko vpravo nahoře. Manager je opět konstruován tak, aby šel ovládat prstem bez stylusu.

Microsoft dodal Origami Now, což je vlastně úplně totéž – možnost jak ovládat některé funkce co nejpohodlněji na cestách. Origami nabízí o něco více možností, můžete si nadefinovat svoje dlaždice a k nim se dostat dotekem prstu. Docela šikovné jsou poznámky, které si můžete dělat přímo psaním na displej. Opět něco, co už známe z Tablet PC a vlastně i z Windows Mobile. Kromě toho najdete samozřejmě v menu všechny programy běžně dodávané jako součást Windows Vista.

Slot pro paměťovou kartu SD asi nikoho nepřekvapí, bez něj si už dnes těžko představíme smartphone, natož PDA. Shift má ale navíc i jeden USB port, díky kterému k němu můžete připojit jakékoli další zařízení. Opět vzhledem ke standardním Vistám asi nebude problém s ovladači. A právě připojení Flashky je často na cestách jedním z důvodů, proč sáhnout po notebooku.

Nelétejte daleko

HTC Shift je dodáván s Li-Ion baterií o kapacitě 2 700 mAh, ta nabídne energii na něco více než 2 hodiny běžné práce. Samozřejmě hodně záleží na tom, jak moc vytěžujete procesor, ale také jaká další zařízení používáte. Pokud pustíte wi-fi a Bluetooth, výdrž o něco klesne. I tak jsme se ale dostali jen těsně pod 2 hodiny. Naopak pokud vše vypnete a například jen píšete v textovém editoru, vydrží Shift skoro 2,5 hodiny.

Tyto parametry jsou zhruba srovnatelné s běžnými notebooky. U některých z nich ale máte možnost dokoupit rozšiřující baterii, která pak vydrží například na zaoceánský let. Pravdou ale je, že i k Shiftu by asi teoreticky šlo dokoupit další baterii, a když první dojde, tak ji vyměnit. Jen nabíjení bude trochu nepohodlné a zdlouhavé.