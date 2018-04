MojeSvátky - kdopak má dnes jmeniny?

Kdopak má dnes svátek?

Opravdu užitečný

Kalendář se již stává součástí také levnějších mobilních telefonů a přestává tak být výsadou pouze drahých manažerských přístrojů. Snad žádný výrobce mobilních telefonů do svého kalendáře nepřidal tak užitečnou funkci, jakou bezesporu je zobrazování aktuálních svátků a jmenin. Ideální využití této funkce si lze představit velmi dobře – osoba slavící v příslušný den jmeniny by mohla být zobrazena na displeji mobilu kupříkladu pod názvem mobilního operátora. A vše by bylo jedním slovem dokonalé.Ovšem pokud váš mobilní telefon dokáže spouštět aplikace vytvořené v programovacím jazyce Java2ME, konkrétně ve specifikaci MIDP 1.0, máte částečně vyhráno. Můžete totiž do svého přístroje doinstalovat nevelkou aplikace MojeSvatky (program byl vyvíjen a testován na telefonu Sony Ericsson T610). Pro správnou funkčnost programu budete ale potřebovat více volného místa v závislosti na počtu zaznamenaných svátků. Doporučená velikost volné paměti je cca 500kB.Aktuální verze 1.1 obsahuje kromě českých také databází slovenských jmenin, které lze zvolit v Nastavení programu. Na aktuální svátky můžete nahlížet v několika různých režimech: můžete tak zobrazit pouze dnešní a zítřejší jmeniny, seznam svátků (i jmenin) v příslušném týdnu či měsíci. Máte také možnost přeskakovat na jiné měsíce i vyhledávat datum podle jména.Aplikace MojeSvatky však není pouhým jmenným kalendářem, dokáže také ukládat a spravovat svátky vámi zadané. Ty jsou pak odlišeny od jmenin a pokud je svátek s dnešním datem, je vedle jeho názvu zobrazena indikace červenou hvězdičkou. Pokud se svátek koná do sedmi dnů od dnešního, hvězdička je modrá.Zajímavou je také možnost zazálohovat si svá data na internetovém serveru a mít je tak k dispozici pro případ použití na jiném telefonu, případně pro obnovení seznamu po resetu telefonu nebo po upgrade programu MojeSvátky. Pro správnou funkčnost je nutná registrace v sekci Registrace. Poté obdržíte na zadanou e-mailovou adresu privátní ID a heslo, pod kterým budete mít na serveru svá data uložena. ID a heslo se nastavuje v menu Nastavení. Aplikace dokáže také zjistit, zda je k dispozici novější verze.V tomto menu můžete nastavit možnosti upozorňování na svátky (Vypnuto, V den svátku, 7 dní předem, Permanentní), nastavení pro upozorňování (Vypnuty, Bez zvuku, Se zvukem - dialogy se zobrazují se zvukovým doprovodem), nastavení kalendáře jmenin (Slovenský nebo Český).Nechce se ani věřit, že je aplikace MojeSvatky zdarma – můžeme ji totiž bez obav zařadit mezi ten typ aplikací, které by ve vašem mobilním telefonu neměly rozhodně chybět. Stáhnout si ji můžete kupříkladu zde