Mohou širokopásmové služby jako ADSL stimulovat ekonomický rozvoj?

Tobiáš Rataj z konzultační firmy Accenture (dříve Andersen Consulting) se na letošní telekomunikační konferenci tel.con 2003 pořádané Institutem pro mezinárodní výzkum (Institute for International Research - IIR) zabýval telekomunikačními službami z pohledu národního hospodářství. Na otázku, zda širokopásmové služby (broadband) mohou stimulovat ekonomický růst, odpověděl kladně a ukázal proč.

Podle Tobiáše Rataje většina případů ekonomického oživení nápadně korelují s komercionalizací inovací, které spojují ekonomické skupiny. Na důkaz svého tvrzení prezentoval Rataj graf vývoje britského hrubého domácího produktu v letech 1957 až 2001, na kterém se body ekonomického obratu shodovaly s uvedením velkých tryskových dopravních letadel, mikroprocesoru, kancelářského software, WWW či s privatizací internetu.

Jaké inovace pomáhají ekonomice?

Uvedené inovativní ekonomické stimulanty se vyznačovaly některými společnými rysy:

- Propojení - hodnota se zvyšuje, když jsou ekonomiky propojeny

- Rovný přistup - masově konzumováno a dostupné všem. Dotýká se všech vrstev společnosti

- Všudypřítomnost - stále funguje, stále dostupné

- Nominální cena - rapidní pokles ceny za jednotku (10 - 20 % za rok). Stále levnější než alternativy a vzhledem ke své hodnotě

- Závislost na kapitálových výdajích - fixní náklady převažují nad variabilními

- Hnací síla (Prime Mover) - dobře identifikovaná, masově konzumovaná aplikace

V současné době jsou k dispozici různé varianty prostředků k oživení ekonomiky, Tobiáš Rataj několik hlavních možností srovnal podle míry, kterou naplňují výše uvedené společné rysy inovativních ekonomických stimulantů. Kromě širokopásmových služeb Rataj uvedl snížení daní, snížení úrokových sazeb, válku s terorismem, spotřebitelský trh pro zákazníky nad 50 let a investice do infrastruktury. Širokopásmové služby kritériím celkově odpovídaly nejlépe, pouze u kritéria rovného přístupu vycházelo výhodněji snížení daní a úrokových sazeb spolu s investicemi do infrastruktury a jako ještě větší hnací síla se ukazuje válka s terorismem.

Širokopásmové služby příští generace budou znamenat mnohem více než jen DSL či kabelový modem, Tobiáš Rataj prezentoval čtyři vize Accenture: Všudypřítomný přístup, bezpečný přístup, levný přístup a přístup správnou rychlostí, tedy shodu rychlosti a potřeb uživatelů (match speed to need).

Globální ekonomický přínos broadbandu: přes tisíc miliard dolarů ročně

Tobiáš Rataj prezentoval několik odhadů přínosu broadbandu globální ekonomice. Podle dvou odhadů Crandalla a Jacksona by měl roční přínos pro americkou ekonomiku činit 272 až 520 miliard dolarů ročně, podle Variana, Litana, Eldera a Shuttera by se mělo jednat o 208 miliard dolarů, Accenture odhaduje 183 až 345 miliard. Shrneme-li tyto odhady, vychází nám hodnota kolem 300 miliard dolarů. Pokud je globální ekonomika 3,3krát větší než ekonomika Spojených států, přínos broadbandu můžeme odhadnout na 1000 miliard dolarů, tedy jeden bilion dolarů ročně.

Křivka penetrace nových technologií na trhu v závislosti na čase má tvar písmene S. Podle Rataje můžeme mluvit o přijetí technologie trhem, jestliže penetrace dosáhne 10 %. Rychlejšímu zabydlení bradbandu mohou napomoci opatření na straně nabídky i poptávky.

Mezi opatření na straně poptávky může patřit cílení zanedbaných tržních segmentů, propagace telecommutingu (práce z domova s připojením do firmení sítě), nabídka dotovaných zařízení (nikoli slevy na cenu přístupu), atraktivní balíčky služeb a dobře cílená pomoc vlády. Podle Tobiáše Rataje u nás dosud chyběla nabídka pro malé a střední podniky a také nabídka vhodná pro práci z domova.

Opatření na straně nabídky by měla zahrnovat využívání systémů pro podporu rozhodování (Operational Support Systems, OSS) na straně operátorů a inovativní obchodní modely.

Mezi představami Accenture a situací u nás zeje velká propast. Myslíte, že se ji podaří našim operátorům, regulátorům, vládě a v neposlední řadě zákazníkům překonat? Jaké jsou vaše názory na názory prezentované Tobiášem Ratajem? Svoje úvahy a postřehy můžete psát do diskuse pod článkem.