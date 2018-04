PuzzlePhone má páteř, srdce a mozek. Složí vám ho na přání

Základní idea podobných projektů je jasná: elektronika obecně morálně velmi rychle stárne a v případě chytrých telefonů to platí dvojnásob. Modulární konstrukce smartphonu by uživateli dovolila v případě nutnosti přístroj omladit. Nasadit by se mohla rychlejší čipová sada, více paměti, jemnější displej nebo třeba lepší fotoaparát.

Zatímco Project Ara (více o něm zde) vznikající pod hlavičkou Googlu slibuje možnost výměny prakticky libovolného dílu smartphonu, PuzzlePhone budou tvořit tří základní součásti (páteř, srdce a mozek). Jen tyto půjdou s postupem času vyměnit za novější.

Páteří PuzzlePhonu má být LCD panel s tlačítky spolu s reproduktory a nezbytnou elektronikou. Ta plynule naváže na srdce telefonu, kterou tvoří akumulátor a sekundární elektronika. Konečně mozkem přístroje bude samozřejmě čipová sada spolu s fotoaparátem. Uživatel by tak mohl u přístroje postupem času vylepšit dotykový panel, akumulátor nebo procesor s fotomodulem.

Společnost Circular Devices byla sice založena až v září tohoto roku, nicméně tým zkušených lidí na projektu pracuje již od začátku roku minulého. Zajímavostí je, že domovinou firmy je finské městečko Espooo, jež je neodmyslitelně spjato s Nokií, někdejším dlouholetým lídrem segmentu mobilních telefonů.

Projekt rozhodně není v plenkách, což dokazuje prohlášení společnosti o možném startu produkce prvních plně funkčních prototypů. První model střední cenové kategorie by se tak mohl objevit na pultech obchodů případně v e-shopu výrobce již ve druhé polovině příštího roku. Nejvíce teď však záleží, nakolik bude úspěšná kampaň za získání potřebných finančních prostředků, jež by dovolily zahájit sériovou výrobu. Přesná částka, kterou společnost bude chtít od investorů získat, ale zatím nepadla.

Co se týká použitého operačního systému, v první etapě tvůrci PuzzlePhonu vsadí na Android, do budoucna přitom nevylučují ani podporu dalších mobilních platforem.