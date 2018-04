Měla to být budoucnost mobilů, teď je to prošlapování slepé uličky

Prvotní myšlenka modulárního smartphonu měla přinést platformu, na které by si v podstatě zákazník vybral přístroj podle svého gusta. Menší či větší displej, silný nebo průměrný procesor, zvolil by si kapacitu baterie, typ foťáku a nebo by volil jinou výbavu. Měla to být revoluce.

Google v projektu Ara v podstatě něco takového vymýšlel a podobných konceptů vznikalo po světě víc. Telefon by připomínal lego a výbava by šla i průběžně doplňovat a vylepšovat, což by prodloužilo morální životnost přístroje.

Že jsme se nakonec takto koncipovaného telefonu nedočkali, je částečně způsobeno technologickými problémy, ale především by zákazníků nebyl dostatek. Ano, technologičtí nadšenci by si jistě rádi s výbavou mobilu pohráli, ale většinu zákazníků by skládání mobilu jen obtěžovalo.

Projekt Ara startoval někdy na konci roku 2012, a než se s tehdejšími technologickými možnostmi popral, svět mobilů se změnil. Zákazníci si mohou vybírat z malých i velkých smartphonů, mohou si připlatit za výkon i lepší foťák. Možností jsou tisíce. A nemusí nic skládat a přemýšlet nad tím. Koncept se prostě přežil a Google udělal dobře, že ho poslal k ledu.

Přesto se modulární mobily prodávají, a jestli se potvrdí spekulace, že modulární má být i příští top Samsung S9, tak by se z modularity mohl stát nový trend. Jenže současné modulární mobily jsou úplně něco jiného než koncept z projektu Ara.

S optimismem ale zatím opatrně, jediným funkčním konceptem modulárního mobilu na trhu se pyšní Motorola (dnes ve vlastnictví Lenova). A zajímavé je, že Motorola stála i na začátku Ary, tehdy totiž patřila Googlu. Ale to je opravdu jen perlička.

Současná modularita některých Motorol má k Aře hodně daleko, snad jen ta myšlenka rozšiřování funkcí zůstala zachována. U Motorol se totiž připojují pomocí magnetů různé přídavné části na záda přístroje. Ten je jinak svébytný a funguje i bez nich. Koupíte si ho a funguje. Dokonce i docela normálně vypadá.

Připojit můžete další baterii, reproduktor, lepší fotoaparát, nebo i projektor. Modulární koncept Motoroly asi netrhá prodejní rekordy, ale na druhou stranu už se představila druhá generace a tak to vypadá, že je to projekt životaschopný. Na druhou stranu Motorola Moto Z Play se aktuálně vyprodává s velkou slevou a jeden z přídavných modulů dostanete zdarma.

Ostatně přídavné moduly Moto Mods jsou dost drahé. Třeba lepší fotoaparát stojí u Motoroly 8 000 korun, což je neadekvátní suma a tipujeme, že prodeje se budou za plnou cenu pohybovat (na českém trhu) v lepším případě ve stovkách kusů ročně, jestli vůbec.

Což je ale problém. Přídavné moduly totiž nejsou jen lákadlem pro zákazníky, ale prahnou po nich i výrobci. Logicky, vedle prodaného mobilu mohou ze zákazníka dostat další peníze. Třeba ne hned, ale v následujících měsících. Marže na příslušenství je všeobecně velmi dobrá a pro výrobce je to tak velmi lákavý sortiment.

Modulární Motoroly žijí, jiný koncept byl ale velký propadák. Loňské LG G5 bylo taktéž modulární, ale konstrukce byla složitější než u Motorol a nabídka přídavných modulů byla slabší. G5 se prodávalo špatně a LG v letošní generaci top modelu přešlo na klasickou koncepci.

Máme tedy dva případy, jeden úspěch a jeden propadák. Pokud Samsung opravdu plánuje, že příští top model bude modulární, tak dost riskuje. Tato koncepce je zatím okrajovou záležitostí a vsadit na ni u nejdůležitějšího modelu chce opravdovou odvahu. Úspěch je více než nejistý.