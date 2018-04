Sestavte si sami. Modulární hodinky Blocks o sobě dávají znovu vědět

Tvůrci hodinek s příznačným názvem Blocks se probojovali mezi deset nejzajímavějších projektů ve startupovém klání Make it Wearable, kterou zaštiťuje firma Intel.

Tím projekt automaticky získal dotaci 50 tisíc dolarů (více než 1 milion korun) a postupuje do finále. Pokud porota vyhodnotí tento nápad jako nejzajímavější, získá firma investici v hodnotě 500 tisíc amerických dolarů (asi 11 milionů korun).

V minulých dnech společnost spustila členský program, který nejrychlejší tisícovce zájemců zaručí, že hodinky v okamžiku uvedení na trh získají za nejvýhodnější cenu. Podmínkou je složit zálohu 50 dolarů (necelých 1 100 korun), o kterou bude ve finále konečná cena hodinek snížena. Společnost očekává, že hodinky Blocks by mohly být v prodeji koncem příštího roku. Tedy později, než se chystá Apple zahájit prodej svých hodinek.

Podle serveru BoyGeniusReport by cena základního bloku měla být mezi 120 a 150 dolary (2 600 až 3 300 korun). Cena přídavných modulů by se pak podle funkčnosti pohybovala mezi 20 až 40 dolary (od zhruba 435 po 870 korun).

Co článek náramku, to modul

Jedinou formu modularity, kterou náramkové hodinky skýtají, jsou jednotlivé články tahu a toho se také tvůrci rozhodli využít. Pokud tak bude chtít uživatel hodinkám kupříkladu přidat funkci GPS, zakoupí si příslušný modul (článek) a ten vymění za jiný článek tahu, který žádnou funkci nemá.

Hodinky Blocks by mělo jít tímto způsobem obohatit třeba o další uživatelskou paměť, čidla různých senzorů (měřič tepu, teploměr, tlakoměr), svítilnu, fotoaparát, slotem na SIM kartu a podobně.

Limitující v tomto případě může být pouze obvod zápěstí, respektive délka náramku, tedy počet článků. Ty na novém videu vypadají poměrně mohutně a kompletní hodinky tak mají na videu jen šest článků. Ale nutno podotknout, že to nemusí být konečná podoba.

Vodotěsnost a široká kompatibilita

Tvůrci serveru TechCrunch sdělili, že aktuálně pracují na zajištění vodotěsnosti hodinek. Ta je zatím v tomto segmentu vzácná, dosud uvedené chytré hodinky jsou většinou konstruovány tak, aby vyhověly normě IP 67. Ta říká, že produkt vydrží půl hodiny jeden metr pod hladinou. Jde tedy o statické zatížení, pokud by Blocks bylo možno použít i k plavání nebo potápění, byl by to v daném segmentu velký posun kupředu.

Jistota zatím není ani v otázce operačního systému. Ve hře je použití systému Tizen i platformy Android Wear, ale zároveň je ve vývoji vlastní operační systém. Prioritou přitom je, aby hodinky byly kompatibilní s Androidem, iOS a Windows Phone.