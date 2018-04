"Modrozubý" souboj: Clié TG50 vs. Tungsten T

Oba stroje - Clié TG50 i Tungsten T - jsou highendová zařízení dvou renomovaných značek na poli PalmOS produktů. Oba nabízejí moderní ARM procesory, technologii Bluetooth, displej s velkým rozlišením a spoustu softwaru. Co je však od sebe odlišuje, že by jen název firmy? Nikoliv. Jsou to drobnosti, které se projeví až po delší době používání, a my vám je teď naservírujeme v dnešním článku. Technickými parametry a popisem zařízení se zabývají jiné články a recenze na našem serveru, proto je zde nebudu uvádět.