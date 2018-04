Modrozubý kufr je chytřejší než jeho majitel

, aktualizováno

Bezdrátové technologie nepatří jen do počítačů nebo telefonů, ale i do věcí, které normálně nemají s elektronikou nic společného. To se snaží dokázat výrobce kufrů, kabelek a jiných zavazadel Samsonite, který integroval bluetooth chip do svého nového kufříku. Hodí se k zamykání, ochraně před zloději a dokonce i k přenosu uložených dat.