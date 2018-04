Módní výstřelek za rozumnou cenu – recenze Nokie 7373

Není to tak dávno, co se k nám do redakce dostala véčková Nokia 7390 a kromě vytříbeného designu jsme obdivovali funkční výbavu, která bez zaváhání trumfla všechny současné Nokie bez operačního systému. Cena k těm lidovějším rozhodně nepatřila a celých dvanáct tisíc může obětovat málokdo. Na scénu však přichází Nokia 7373, jež se rovněž řadí do módní kolekce L’Amour a peněženku tolik nezatíží.

Funkčně a především konstrukčně vychází Nokia 7373 z modelu 7370, který spatřil světlo světa před více než rokem. Zachován zůstal otočný kloub, povedená klávesnice a především design plný spousty kytiček. Naopak přibyl konečně slot pro paměťové karty a zlepšila se kvalita pořizovaných fotografií. Překvapili stylisté Nokie ještě něčím jiným?

Nokia 7373, tradičněji pojatý model 7360 a véčková Nokia 7390. Všechny zmíněné modely patří do kolekce L'Amour.

Stylový telefon s otočnou konstrukcí, který rozhodně neurazí svojí funkční výbavou a ani cenou se příliš nevzdaluje běžnému zákazníkovi.

Vzhled – ani pánové nepřijdou zkrátka

Přestože je Nokia 7373 určena hlavně ženám, černohnědá varianta nevyvolala na rozdíl od Nokie 7390 rozpaky ani v pánských rukou. K dostání je také ještě celočerné provedení a model kombinující bílou a růžovou. My jsme měli k dispozici první zmiňovanou variantu, kde hnědá barva zabírala pouze část bočních hran přístroje a prostor okolo klávesnice. Zbytek telefonu byl až na zadní část otočné konstrukce černý jako uhel. Nezapomnělo se ani na ornamenty (oblíbené kytičky), jež se nalézají kromě zadní strany také nad a pod displejem.

Vše doposud řečené by ještě pro úspěšné zařazení do série L’Amour nestačilo. Svým způsobem to zajišťuje teprve vyšívaná cedulka na pravém boku telefonu. Ta po celou dobu testování naštěstí nenaznačovala, že by se měla začít třepit. Jestli tomu tak zůstane i v budoucnosti, je sázka do loterie.

Za módní výstřelek by se dal označit kryt baterie, který se snaží imitovat kůži. Samozřejmě se jedná o kvalitně zpracovaný plast, jenž perfektně sedí na místě a žádné nechtěné zvuky nevydává. Netradičně působí po rozevření konstrukce také zadní část displeje. Ta je tvořena hnědou kovovou destičkou opět pokrytou nejrůznějšími ornamenty.

Nokia 7373 se s rozměry 88 × 43 × 23 mm může bez problému porovnávat s malými véčky. Díky tomu perfektně padne do malé ženské ruky a hmotností 104 gramů ji příliš nezatíží. Dalším elegantním doplňkem je stříbrné poutko již dodávané spolu s telefonem. Snadno se tak přístroj loví ze dna kabelky nebo užších kapes u kalhot. Využití se najde i pro černé látkové pouzdro.

Klávesnice a ovládání – jde to ztuha dokola

Otáčecí mechanismus a spolu s ním pružinka v něm použitá patří spíše k těm tužším. Především v krajních polohách je obtížné překonat odpor jen jednou rukou. Naštěstí lze telefon otevírat na obě strany a samozřejmě poté zavřít opačným směrem. Žádné protáčení například z pravé na levou stranu není možné.

Pokud přístroj držíte v pravé ruce, nevyplácí se ho otevírat palcem, ale dát si trochu více práce a použít ostatní prsty. Pohyblivá část se sice otočí na druhou stranu než obvykle, ale na zavření nebudete potřebovat druhou ruku a vše zařídí natažený ukazováček.

K samotné alfanumerické klávesnici nemůžeme říct jediné křivé slovo. Rozestupy mezi tlačítky jsou dostatečné a spíše než o zdvihu se dá hovořit o podélných prohlubních, které naleznete v první a druhé vodorovné řadě alfanumerické části. Toto nízkoprofilové provedení řeší rovněž problém se sklouzáváním prstů do stran.

Prostor okolo čtyřsměrného ovládacího kříže zabírá dvojice kontextových kláves a dvě tlačítka, která zastupují funkci zeleného a červeného sluchátka. Prostřední tlačítko umožňuje vstup do většiny položek a obě kontextové klávesy mu jenom vzorně asistují. Ovládání se přitom neodlišuje od Series 40, jež byla použita v kromě již zmiňované Nokii 7390 také v modelech 6280 a 6233.

Podle libosti si třeba můžete přeskládat položky v hlavním menu a občas se může hodit nápověda zhotovená prakticky ke každé nabídce. Přiřazovaní klávesových zkratek k jednotlivým směrům navigační klávesy a levému kontextovému tlačítku (slouží pro vstup do rychlého menu) již bereme jako samozřejmost.

Na závěr této části si přece jenom neodpustíme menší výtku k bočním tlačítkům, která jsou příliš zapuštěna do těla přístroje. Na jejich stisknutí budete potřebovat o dost více úsilí a celý polštářek prstu zamáčknout do prohlubně - platí pro klávesy pro regulaci hlasitosti a spoušť fotoaparátu. V případě vypínacího tlačítka obvykle nezbude než použít nehet. Ovládání telefonu v zavřeném stavu je tedy prakticky nemožné a to nezmiňujeme firmware, který na to není vůbec uzpůsoben.

Displej a výdrž baterie – radost pohledět

Nokia 7373 disponuje skutečně kvalitním TFT displejem, který je dostatečně kontrastní a nabízí věrné podání barev. Rozlišení 240x320 (QVGA) a podpora 262 tisíc barev z něj rázem dělají jeden z nejlepších kousků na trhu. Čitelnost nezhoršuje ani přímé sluneční světlo.

Vrásky na čele nebude dělat ani výdrž baterie. Při střídmém používání bez častého poslechu MP3 přehrávače či rádia vydržel telefon zhruba pět dní. Každý den se musel potýkat až s půl hodinou volání a několika odeslanými SMS. Pokud jsme při testování trochu přitvrdili a přidali pár hodin přehrávání hudby nebo si sem tam zahráli nějakou hru, vyžádala si Nokia dobití po necelých třech dnech. To se dá v současné době považovat za slušný průměr.

Telefonní seznam a zprávy – bez vážnějších chyb

Do Nokie 7373 se vejde až tisíc kontaktů s tím, že ke každému z nich lze uložit celkem 21 různých údajů. Kromě několika telefonních čísel a poštovní adresy, si můžete poznamenat email či datum narozenin, které se však nezobrazuje v kalendáři. Není vůbec problém přidat kontaktu odlišné vyzvánění či ho zařadit do skupiny. V nich lze rovněž upravovat vyzvánění v rámci celé skupiny nebo filtrovat hovory.

Nokia 7373 dokáže řadit kontakty podle jména nebo příjmení a zobrazovat záznamy z paměti telefonu a ze SIM karty. Pro větší přehlednost si můžete vybrat ze dvou velikostí písma. Pochvalu si zaslouží příkladná synchronizace. Potřebný software se však do krabice z nepochopitelných důvodů nevešel a nezbývá než si ho stáhnout z oficiálních stránek výrobce.

Nad kvalitou alfanumerické klávesnice jsme se rozplývali o několik odstavců výše a nyní se k ní přidává editor textových zpráv. Ten rovnou od začátku psaní ukazuje počet zbývajících znaků a zpráv, do kterých se delší SMS rozdělí. Pokud se trochu více ponoříte do menu nastavení, objevíte položku, jež zaručuje ořezání diakritiky. Nechybí ani slovník T9 schopný naučit se nová slova.

Do jedné MMS zprávy vměstnáte necelých 300 kB obrázků, zvuků nebo krátké video. Emailový klient ve formě javové aplikace zvládne několik účtů a poradí si s protokoly POP3, SMTP a IMAP4. Bohužel nelze nastavit automatické stahování zpráv a přílohu si do telefonu uložíte pouze do velikosti 300 kB.

Kalendář a datové přenosy – vždy na čas

Organizace času na Nokii 7373 se opírá hlavně o kalendář. Ke každé události (jednání, volání, narozeniny, poznámka, upomínka) lze přidat spoustu zpřesňujících informací. Vybrané záznamy se mohou v pravidelných intervalech opakovat. Kalendář nabízí denní/týdenní/měsíční náhled a možnost vybrat si, kterým dnem bude pracovní týden začínat.

Do organizéru se ještě vešly jednoduché úkoly, kalkulačka, stopky, diktafon, aplikace na zjišťování světového času a převodník velikostí bot a oděvů (specialita kolekce L’Amour). Nezapomnělo se ani na budík s opakováním, jenž vzbudí i při vypnutém telefonu.

Některé možná zamrzí absence sítí třetí generace, tato výsada zůstala z módních telefonů modelu 7390. Jiní naopak využijí spíše technologie EDGE v nejvyšší desáté třídě. Ostudu nedělá ani internetový prohlížeč, který si poradí s českou diakritikou, a otázkou okamžiku je změna velikosti písma.

Důležitou výhodou oproti předchůdci - Nokii 7370 - je přítomnost paměťových karet microSD, jež rozšiřují celkem skromnou 7MB paměť. K výměně karet je však zapotřebí vypnout telefon, protože slot se nachází pod baterií. Naopak potěší podpora USB Mass Storage, k jejímuž plnému využití chybí snad už jenom datový kabel v základním balení.

Multimédia – hudba v krásném obalu

Všichni milovníci budou určitě nadšeni hudebním přehrávačem, který se běžně vyskytuje pouze v sérii XpressMusic. Kromě třídění písní podle interpreta, názvu, alba, žánru nebo skladatele jistě najde využití také ekvalizér. Skladby mohou být uloženy ve formátu MP3, MID, AAC, AAC+ nebo WMA. Dodávaná sluchátka příliš kvalitní nejsou a hodí se spíše pro příležitostný poslech. Časem se možná poohlédnete po bluetooth sluchátkách, se kterými si Nokia 7373 rovněž poradí.

Do paměti rádia uložíte až dvacet stanic, které je zapotřebí si vlastnoručně pojmenovat. Poslech je možný i přes dva reproduktory umístěné v horní části klávesnice. Věrnost podání příliš neoslní a je daleko horší než u sluchátek. Ty je stejně nutné mít zapojené, protože fungují jako anténa. Za hlavní nedostatek rádia se dá nejspíše považovat absence RDS.

Rozlišení fotoaparátu se sice zvýšilo na celé 2 Mpix, jeho kvalita ale zůstala někde v průměru. Fotografiím chybí především ostrost a je na nich jasně patrný šum. Autofocus se už bohužel do těla přístroje nevměstnal, stejně jako přisvětlovací dioda. Navíc je objektiv fotoaparátu umístěn trochu nešikovně a musíte si dát pozor, zda do něj při držení nezasahujete ukazováčkem.

V nabídce fotoaparátu lze zapnout noční režim, vyvážení bílé, samospoušť, sekvenční snímání či některý z pěti různých efektů. Naopak deaktivovat můžete zvuk spouště. Video pořídíte pouze v nízkém rozlišení 176x144 s nevalnou kvalitou.

Závěr - otáčet se vyplácí