Moderní pětiboj mezi mobily: hledáme vítěze objemové disciplíny

Moderní pětiboj je sport, který v sobě kombinuje jak technické, tak fyzické disciplíny. Inspirovali jsme se jím a postavili jsme na startovní čáru všechny u nás prodávané mobilní telefony.

Za první soutěžní disciplínu jsme zvolili velikost, respektive objem jednotlivých přístrojů. Jde sice o vlastnost, která je velmi podřízena výbavě a zaměření jednotlivých modelů, ovšem je to charakteristika pro mnohé z nás velmi důležitá.



Šampionát mobilů Dnes vám nabízíme první disciplínu šampionátu mobilů. Pětiboj zahájil boj o nejmenší mobil. Další disciplíny budou následovat. Pokud vás zajímá srovnání některého parametru mobilů na našem trhu, napište do diskuse pod článkem.

Nejmenší telefony

Mobilním telefonům jasně kralují tenké modely. Série žiletek, kterou započal jeden z nejdůležitějších mobilů dosavadní historie, Motorola V3 Razr, se stále rozrůstá a ani ostatní výrobci nezůstávají pozadu. Tenké mobily najdeme samozřejmě také na prvních místech mezi nejmenšími telefony na našem trhu.

Až donedávna kralovala této kategorii dvojice modelů od Samsungu. Nejtenčí mobil světa X820 a také telefon ve tvaru kalkulačky, Samsung P300. Před několika týdny ovšem obohatil náš trh střízlík z dílen LG, model KG320.

Ten svým objemem předběhl o necelý centimetr krychlový právě oba dosavadní lídry. Rozdíl je zcela zanedbatelný, ovšem prvenství nejmenšího telefonu na našem trhu mu jisté upřít nelze.

Foto Popis Rozměry (mm) Objem (cm3) Cena(Kč) LG KG320 je elegantní a velmi malý telefon. Disponuje kvalitním displejem, který zobrazí až 256 000 barev. Ve výbavě nechybí 1.3 Mpix fotoaparát. 95 x 45 x 9 38 5 990 Samsung X820 je nejtenčím mobilem na světě. Nabízí tloušťku pouhých 6,9 mm a přitom velmi slušnou výbavu. 113 x 50 x 6,9 39 7 790 Samsung P300 je tenký pouze 8,9 milimetru což ho řadí mezi úplně nejtenčí mobily na světě. Telefon je vybaven 1,3 megapixelovým fotoaparátem. 86 x 54x 9 41 11 990 Benq-Siemens S68 je ultratenký telefon s celohliníkovým krytem, který je určený především pro práci. 108 x 44 x 13 61 3 790 Samsung E870 je zajímavé véčko s nezvyklým designem. Tak trochu vybočuje z unifikované řady současných mobilů. 92 x 42 x 16 61 7 990 Siemens AF51 je levné véčko, které je vybaveno dvěma barevnými displeji. Ve výbavě se nachází kalendář, Wap, nebo hlasitý odposlech. 79 x 41 x 20 64 2 490 Motorola L6 je atraktivní mobil klasické koncepce se zajímavým designem, kterému vévodí extrémně malá tloušťka přístroje. 114 x 49 x 12 67 2 990 Motorola SLVR L7 je atraktivní stylový mobil. Nemá sice extrémně bohatou výbavu, ale to hlavní umí. Důraz byl kladen na vzhled přístroje 114 x 49 x 12 67 3 990 Siemens CF110 má atraktivní design, je malý, výbava pak nehraje nejdůležitější roli. Vše je zabaleno do vysouvací konstrukce. 83 x 45 x 18 67 2 590 Benq-Siemens S81 je model klasické konstrukce určený pro provoz v sítích třetí generace. Telefon s výrazně hranatým designem má tloušťku pouhých 13 milimetrů. 109 x 48 x 13 68 7 490

Největší telefony

S otevřeným operačním systémem

Na opačném konci než žiletky stojí mobilní telefony o poznání větších rozměrů. Ve většině případů jde o telefony s otevřeným operačním systémem, které v sobě kombinují množství různých zařízení. Najdeme u nich velký přehledný displej, dostatečnou paměť, v některých případech i plnohodnotnou klávesnici. To vše samozřejmě ve spojení s nejnovějšími technologiemi, ať už z oblasti datové komunikace nebo multimédií. A taková výbava si již žádá patřičný prostor.

Největším telefonem, přesněji označeno komunikátorem, je na našem trhu MDA IV. Asijský výrobce HTC, který je otcem tohoto přístroje, si s rozměry příliš hlavu nelámal. Jde tedy spíše o malý notebook, který ale do kapsy jen tak nedáte. Podobně je na tom i Nokia 9500, která svými rozměry předčí i první mobil s videokamerou, model N93. Stejně jako MDA IV však nabídne plnohodnotnou klávesnici a velký rozměrný displej.

největším telefonem v posledních letech byla outdoorová Nokia 6250. Tento spoluzakladatel kategorie odolných telefonů má úctyhodné rozměry 142 x 58 x 27mm.

Foto Popis Rozměry (mm) Objem (cm3) Cena(Kč) Budeme-li na MDA IV hledět jako na PDA, není mu skutečně co vytknout. Z pohledu telefonu pak toto MDA ztrácí na kráse především díky svým rozměrům, které jsou pro běžné použití nepraktické. 127 x 81 x 25 257 26 990 Nokia 9500 vypadá jako malý notebook. Mobilním profesionálům nabídne plnohodnotnou klávesnici a mimo jiné také podporu Wi-Fi. 148 x 57 x 24 202 15 490 Nokia N93 kombinuje mobilní telefon a videokameru. Telefon navazuje na model N90, má však 3,2 Mpix fotoaparát s trojnásobným optickým přiblížením. 119 x 55 x 28 186 22 490 Sony Ericsson P990i je špičkově vybavený mobil s otevřeným operačním systémem. Novinkou je dvoumegapixelový fotoaparát a podpora Wi-Fi. 114 x 57 x 25 162 16 990 MDA Vario ve svém těle ukrývá plnohodnotnou klávesnici, Bluetooth i WiFi. Hodit se bude těm, kteří hodně píší v terénu. 109 x 58 x 24 151 11 490 Benq-Siemens P51 je nový komunikátor s QWERTY klávesnicí a klasickou konstrukcí. Disponuje i QVGA dotykovým displejem s hodně velkou úhlopříčkou přes 7 centimetrů. 122 x 60 x 20 146 14 990 Na menším komunikátoru Nokia 9300 je vidět, že výrobce má dlouholeté zkušenosti s vývojem zařízení určených pro profesionální uživatele. 132 x 51 x 21 141 13 490 Nokia 9300i je inovací komunikátoru 9300. Oproti předchůdci podporuje bezdrátové připojení k internetu Wi-Fi. Ostatní výbava zůstala zachována. 132 x 51 x 21 141 17 990 Nokia N70 je chytrý telefon s operačním systémem Symbian určený náročným zákazníkům. V jeho výbavě nechybí dvoumegapixelový fotoaparát. 109 x 53 x 24 138 9 190 Nokia N90 je špičkově vybavený, ale bohužel příliš velký mobil. Také jeho složitá konstrukce by mohla některé uživatele odradit. 112 x 51 x 24 137 13 490

Telefony bez otevřeného operačního systému

Naopak telefony bez otevřeného operačního systému mají rozměry o poznání menší. První místo mezi nimi obsadil Sony Ericsson W900i, který je ale stále o polovinu menší, než zmiňovaná Nokia 9500. Nabídne ovšem bohatou výbavu zahrnující hudební funkce, dvoumegapixelový fotoaparát, Bluetooth či obrovskou paměť.

Vedle výbavy zde hraje velkou roli také konstrukce telefonu a to především v případě odolných mobilů. Outdoorové modely si žádají větší rozměry, a tak na druhém místě nepřekvapí Nokia 5140i. Pokud by byl ještě v prodeji, stal by se největším telefonem bez otevřeného operačního systému Siemens M75.

Foto Popis Rozměry (mm) Objem (cm3) Cena(Kč) Sony Ericsson W900i je prvním ryze hudebním mobilem připraveným pro rychlý přenos dat v sítích UMTS. 109 x 49 x 24 128 13 990 Ať vyrazíte na hory, na vodu nebo kamkoliv do přírody, bude se vám hodit telefon, který něco vydrží. Jedním z adeptů je Nokia 5140i. 107 x 47 x 24 120 4 490 Siemens SXG75 je výborně vybavený telefon s dvěma fotoaparáty, rozměrným displejem, velkou pamětí a podporou paměťových karet. 112 x 53x 20 118 8 990 Samsung Z300 je véčko s podporou sítí třetí generace, v jehož výbavě najdeme přehrávač RealOne. 89 x 48 x 26 111 7 890 Sony Ericsson K800i je dlouho očekávaný nástupce modelu K750i. Nabídne špičkový fotoaparát s rozlišením 3,2Mpix a podporuje také sítě třetí generace. 105 x 47 x 22 108 11 190 Sony Ericsson W710i můžeme nazvat fitness mobilem. Nabídne pohybový senzor a několik aplikací, které se budou hodit při sportování. 88 x 48 x 25 105 9 390 Elegantní véčko Sony Ericsson Z710i by mělo zaujmout především zákazníky, kteří hledají mobil pro práci. 88 x 48 x 25 105 7 190 Nokia 2600 je telefon klasické konstrukce s integrovanou anténou, který je určen pro méně náročné zákazníky. 108 x 46 x 21 104 2 190 Motorola Rokr E1 je první mobilní telefon s podporou iTunes. I díky tomu patří mezi lepší hudební mobily současnosti. 108 x 46 x 21 104 5 990 Benq-Siemens EF81 je stylové véčko pro sítě třetí generace, které podporuje rychlá data HSDPA. 92 x 47 x 24 103 10 190

Síň slávy

Do síně slávy se tak po dnešní první disciplíně dostávají hned dva zástupci. Jeden za těžkou váhu, druhý pochopitelně za lehkou. Jen stále nevíme, zda si od nás MDA IV skutečně nějaké to výsluní zaslouží. Kvádřík blížící se svými rozměry nejmodernějším subnotebookům snad už nelze považovat za obyčejný mobilní telefon. Rekordní hodnotu ale drží a řadí se tak vedle jasného vítěze, kterým je LG KG320. Gratulujeme.