Modemy pro UMTS zvládnou rychlost 2Mbps

Hlavní výhodou mobilních sítí UMTS je vyšší přenosová rychlost oproti stávajícím systémům GSM, a tak operátoři o jejich nasazení uvažují především v souvislosti s datovými přenosy. Přes nemálo představených studií budoucích mobilních terminálů, často od společností věhlasných jmen, však hrozí, že první spuštění sítí třetí generace bude brzdit právě akutní nedostatek koncových zařízení.

Nejen to byl jeden z hlavních důvodů, proč se významná telekomunikační společnost Nortel Networks spolu s Xircom a Sierra Wireless pustila do vývoje modemů určených pro UMTS. Ty umožní bezdrátový přístup do sítě internet osobním organizérům, počítačům a dalším zařízením podporujícím protokol IP. S prvními vzorky bychom se měli setkat počátkem roku 2002, tedy před očekávaným spuštěním provozu sítí UMTS.

Každá ze společností plánuje vytvořit své vlastní produkty, o jejichž unifikovaných částech lze jen spekulovat. Jistý je fakt, že by měly být k dispozici v modifikacích PC karty, Compact Flash karty a samostatných modulech, vhodných například pro přímou integraci do vyvíjených zařízení, využívajících datový přenos přes UMTS. Při pevné instalaci modem dosahuje maximální přenosová rychlost 2 Mbps, v mobilních zařízeních pak klesne na 384 kbps, neboť se modem musí přepínat mezi jednotlivými základnami.