Model Nokia 5510 si může a musí dovolit jen Nokia

Pokud jste si přečetli předchozí článek shrnující dostupné informace o novém telefonu Nokia 5510, asi jste přemýšleli nad tím, kdo z designérů firmy Nokia byl dlouho na horkém slunci bez čepice. Takový úlet!

I my v redakci jsme si zprvu říkali, že takový telefon musí být dost nepraktický, jenže když se to člověku rozleží v hlavě, najednou zjistí, že by to vlastně mohlo jít. Co mohlo jít – to musí jít! Co musí jít, jak to, že to nikoho ještě nenapadlo?

Je to obchod. Hlavně na NYSE...

Jenže začneme po pořádku. Prosím, věnujte pozornost následujícímu grafu. Já vím, že kurzy akcií nemáte rádi, tento ale plasticky vyjadřuje to, o co v případě 5510 jde.

Graf je rozdělen do dvou polovin – ta horní zobrazuje kurz akcií firmy Nokia na NYSE, ta dolní zobrazuje počet obchodovaných akcií tamtéž.

V úterý pozdě v noci Nokia oznamuje, že svolává na čtvrtek tiskovou konferenci, na níž představí svůj nový produkt. Kurz akcií reaguje a šplhá se nahoru. Skandinávský server Mobil přináší informaci o tom, jaké základní parametry bude mít telefon nazvaný Nokia 5510 a upozorňuje na absenci GPRS. Trh váhá. O něco později unikají první fotografie – nekonkrétní výsek se objevuje opět na skandinávském Mobilu, my dostáváme do rukou kompletní sadu informací i fotografií a publikujeme je krátce po jedenácté hodině (původně jsme to počítali stihnout až na odpoledne). Zároveň je rozesíláme na spřátelené servery (máme s mnoha zahraničními servery přátelskou neformální výměnu informací a hlavně fotek) a informace se rychle dostávají od našich zahraničních čtenářů a v některých případech přímo od redakce do zahraničních diskusních fór. Mimochodem, mezi zdroje pro nákupní doporučení na Nokia akcie si nás zařazuje i Silicon Investor a odkazy k nám putují i z doporučení na Yahoo Finance.

Akcie Nokia stoupají o deset procent, obchod s nimi roste o stovky procent. Investoři novému produktu věří – nemá sice GPRS, je ale zaměřen na mládež, na žadonivé slečinky a hošíky, kteří své rodiče tutově zlomí na nákup čehokoliv, po čem zatouží. A na takové obchody akcionáři slyší.

Tolik obchodní pozadí. Nyní trochu pozadí lidského a praktického.

Nokia potřebuje bombu (ne od Ládina)

Nokia už dlouhou dobu potřebovala nějakou bombu, něco, čím by spolehlivě ukázala, že není z formy a že si může a musí dovolit odvaz. A tak vyzkoušela něco netradičního – stejně jako v roce 1997 šokovala, když do mobilního telefonu natlačila infraport (proboha, k čemu, copak je to dálkové ovládání?), kalendář (hrůůůza) a skladatele zvonění (to je snad jen pro duchem slabší). Tentokráte telefon otočila (to může používat jen úchyl), přidala plnou klávesnici (proboha, copak je to počítač) a MP3 a FM rádio (přííííšerné).

Nu a nyní je ta bomba tady. Už se nezaměřuje na podnikatele a manažery jako Nokia 6110, protože pro ně už opravdu mnoho revolučního pod GSM standardem vymyslet nelze. Zaměřuje se na mládež. A pokud hovoříme o mládeži, mějme na paměti, že hovoříme o mládeži světové, nikoliv české.

Trh nejsme my...

Pravda je prostá. Pro firmu Nokia i ostatní GSM telefony vyrábějící společnosti jsou dva hlavní trhy – Evropa a Čína. Evropou pak myslíme tyto země: Francie, Itálie, Británie, Německo, Skandinávie, Španělsko. TO jsou trhy, které dělají velké objemy prodeje a na základě jejichž požadavků se mobilní telefony vyvíjejí. A na těchto trzích znamená pojem „náctiletý“ člověka, který na nějakou tu marku nekouká, když chce něco, co mu vyhoví – a cena nedotované Nokia 5510 v takovém případě činí stěží dvouměsíční kapesné. Takoví lidé jsou ochotni si za stylový a přitom docela praktický výrobek zaplatit – nehledě na to, že samotný MP3 přehrávač a solidní telefon vyjdou klidně na dvojnásobek ceny 5510.

Proč tento výrobek musela vyrobit právě Nokia?

Především proto, že Nokia je v oblasti mobilních telefonů chápána bezmála jako standard. Můžete sice namítat, že ten či onen výrobce má tu či onu vlastnost v telefonu udělanou lépe, Nokia telefony ovšem nabízejí vyrovnanou paletu funkcí, navíc velmi snadno ovladatelnou a s výhodou toho, že ovládání se již mnoho let nezměnilo. Každý prodejce mobilů potvrdí, že s Nokia ovládáním se člověk naučí pracovat snáze, než se naučí pracovat s jinými telefony, a ačkoliv ostatní značky, zejména Siemens, udělaly mnohý pokrok, na Nokia telefony zatím nedosáhly. Bezpochyby za to může i konzervativnost uživatelů – telefony Nokia jsou nyní referencí, jak má být telefon ovládán, to si ale Nokia vybojovala, ne dostala darem jako státní monopol.

Toto považuji za hlavní důvod, proč se čekalo na krok firmy Nokia. Podobný experiment provedla sice Motorola s modelem V.100, ale bez větší odezvy. Jenže když jej považuje za důležitý Nokia, tak na tom asi něco bude… nebo ne?

S polovinou trhu si můžete ledasco dovolit...

Nokia dnes prodává téměř polovinu všech GSM mobilních telefonů. Pokud tedy prodává nějaký telefon jako okrajový doplněk své modelové řady, prodá ho přibližně stejné množství, jako například Panasonic nebo Sagem svého vlajkového GSM telefonu. A to je moment, který stojí za zamyšlení.

Takže Nokia přichází s produktem, u kterého, po pravdě řečeno, nemá moc co ztratit. Na jeho vývoj nespotřebovala takřka žádné peníze – jde v praxi o vestavění MP3 přehrávače, který firma již vyrábí, do vnitřku zcela nového housingu s jinak kombinovanou klávesnicí. Zbytek lze ponechat z modelové řady 3330. Telefon se sice dostane na vyšší cenu, ale pořád je lacinější, než MP3 přehrávači vybavené modely firem Siemens nebo Samsung, navíc se všemi výhodami Nokia image – komfortně ovladatelného a šikovně zpracovaného mobilu.

Je tohle mix, který se může nepodařit?

V západní Evropě bude Nokia 5510 velmi slušně prodávaný mobilní telefon, ačkoliv své opravdové low-end bratříčky asi nedostihne. Pro firmu Nokia je ale velmi důležité, že do povědomí mnoha nových zákazníků se zavede jako průlomový inovátor. Přitom té inovace nebylo příliš – vlastně jen otočit mobil a rozdělit klávesnici. Jenže to JEN mohl udělat kdokoliv – a velmi pravděpodobně na tom i prodělat hromadu peněz.

V našich krajích, kde má především mládež (=cílová skupina Nokia 5510) do kapsy hlouběji a jejich rodiče jsou na škemrání odolnější, nebude mít telefon pozici až tak jednoduchou. Jenže ruku na srdce – až se objeví v předplacených sadách, bude snadné odolávat, když si uvědomíte, že GPRS stejně jen tak nevyužijete, SMS zpráv posíláte hromadu a MP3 s rádiem vás přijde zhruba o tři tisícovky dráže než telefon konkurence?

Na první pohled úchylný koncept Nokia 5510 je konceptem, se kterým si Nokia pohrála důkladně. Pokud si start svého telefonu nepokazí nedodělky, bude 5510 představovat zajímavý tržní úspěch. A na CeBITu 2002 se potkáme s jeho klony ze stájí konkurentů firmy Nokia…

S takovým telefonem Nokia musela přijít. A jediná Nokia si mohla dovolit s takovým telefonem přijít…

PS: Nic z výše uvedeného neznamená, že právě vy si tento telefon musíte koupit. Nezapomínejte na to, že když nechcete právě tuto koncepci telefonu mít u sebe, můžete si vybrat z téměř deseti jiných druhů z nabídky Nokia nebo se podívat ke konkurenci.