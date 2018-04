Mocný Tytán – recenze komunikátoru HTC TyTN

Oproti svému předchůdci, HTC Wizard neboli MDA Vario, přináší HTC TyTN několik vylepšení. Především je to podpora sítí třetí generace včetně videotelefonování a datových přenosů HSDPA. Srdce přístroje bije dvojnásobnou rychlostí, procesor tedy běží na frekvenci 400 MHz. Jenže jsou tu i ústupky. Zmizel například klasický jack konektor a implementován byl opět nový, menší formát paměťových karet. Tentokrát snad již definitivně, menší karty než microSD snad už nikdo vymýšlet nebude.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Špičkově vybavený komunikátor s výsuvnou qwerty klávesnicí a podporou sítí třetí generace.

Varianta Vodafonu a volně prodejná verze se značkou HTC se od sebe příliš neodlišují, rozdílná je v podstatě jen barva přístroje a označení. TyTN jako takový navíc naleznete ještě v nabídce operátora O2. Všechny varianty se prodávají za podobnou cenu.

TyTN jakožto komunikátor s vysouvací qwerty klávesnicí jistě budí velký zájem. Konkurence v této oblasti ale sílí, nedávno jsme například recenzovali výborný E-Ten Glofiish M700. I ve vlastní stáji má TyTN konkurenci. Jednak právě ve starším Variu a pak také v novém P4350. Všem těmto přístrojům je společná absence UMTS, to ovšem vzhledem ke vztahu českých operátorů k této technologii v našich končinách vadí málokomu.

Vzhled a zpracování – nenápadný švihák

HTC TyTN sice není žádný drobeček, ale vzhledem k výbavě jsou jeho rozměry celkem adekvátní. Jediným rozměrem, který by mohl trochu vadit je tloušťka, ale i na té oproti předchůdci ubral. Celkově se tedy dostáváme na 113 x 58 x 22 mm, což není vůbec špatné. Je však pravda, že konkurenti jsou i tenčí. Hmotnost povyrostla o 16 gramů na konečných 176, to už je docela hodně a v kapse se TyTN pronese.

U HTC jsme si zvykli na vysokou kvalitu zpracování výrobků, jenže vysouvací mechanismus klávesnice již předem budí obavy. HTC TyTN v praxi splnil naše předpoklady. Celkové zpracování přístroje je výborné, jen obávaný vysouvací mechanismus vykazuje v zavřeném stavu vůli. Zdá se ale, že ta je různá kus od kusu, protože různí někteří recenzenti naopak chválí tuhost řešení.

Použitý materiál je převážně plast šedé nebo černé barvy, varianta od Vodafonu je tmavě šedá. Okolo displeje nalezneme kovový rámeček s elegantním broušeným povrchem. V pravém horním rohu tohoto rámečku je umístěna kamera pro videohovory, uprostřed najdeme nové logo výrobce, nad ním mřížku reproduktoru a dvě klávesy pro spuštění aplikace zpráv a internetového prohlížeče.

Dole pod displejem najdeme shluk kláves. Navigační klávesa s potvrzovacím středem je obklopena dvěma kontextovými klávesami a klávesami start a OK. Úplně vlevo najdeme klávesu pro přijetí hovoru, která je ještě zdvojena drobnější kulatou klávesou videohovoru. Na opačné straně je pak tlačítko pro ukončení hovoru.

I boky telefonu jsou posety ovládacími prvky. Na levém boku je to navigační kolečko Jog Wheel s potvrzovací funkcí, opět klávesa OK a zcela pod ní šedivá klávesa pro spuštění hlasového ovládání a záznamníku. Úplně dole se nachází nekrytý slot pro paměťovou kartu. Na pravém boku se úplně nahoře nachází vypínací tlačítko, pod ním tlačítko pro přístup k ovládání bezdrátových technologií. Úplně ve spodu je spoušť fotoaparátu. Spodní strana obsahuje infraport, zámek krytu baterie a klasický mini USB konektor, do kterého se tentokrát připojují i dodávaná sluchátka. V pravém rohu nalezneme stylus, který je teleskopický, dostatečně široký, ale poměrně krátký i po roztažení. Horní strana přístroje je překvapivě prázdná.

Téměř celou plochu zadní části tvoří kryt baterie, který v sobě má výřezy pro čočku fotoaparátu, přisvětlovací diodu, konektor externí antény a hlasitý reproduktor. Baterie samotná má kapacitu 1350 mAh a propůjčuje TyTNu na komunikátor poměrně solidní výdrž baterie. V praxi se dá i při intenzivnějším užívání nabíjet každý druhý den.

V balení s telefonem dostanete i jednoduché, ale praktické horizontální pouzdro na opasek s magnetickým zapínáním, do které TyTN padne jako ulitý. A nejen že v něm dobře sedí, ale se z něj i docela pohodlně vyndává, takže se nemusíte bát, že by Vám přístroj během této operace upadl na zem.

Displej a ovládání – v pohodě jednou rukou

Popisovat displeje u zařízení s Windows Mobile je téměř nošením dříví do lesa, protože na jejich specifikacích se prakticky nic nemění. I HTC TyTN má tedy dotykový displej s rozlišením 320 x 240 bodů a podporou 65000 barev. Jeho čitelnost na slunci není nikterak ohromující, rozhodně ale nehrozí, že na displeji nic neuvidíte.

Komunikátory na platformě mobilních Windows dříve víceméně spoléhaly na ovladatelnost hlavně pomocí dotykového displeje a pera, uživatelé ale stále častěji volali po možnosti ovládání i bez použití stylu. Microsoft je vyslyšel a Windows Mobile 5.0 k tomuto způsobu ovládání náležitě připravil, notnou část ale nechal na samotných výrobcích jednotlivých zařízení. A tak i dnes najdeme komunikátory, které jsou bez pera ovladatelné jen stěží, některým to naopak jde naprosto perfektně. HTC TyTN naštěstí patří do té druhé kategorie.

Jednoruční ovládání TyTNa je na vysoké úrovni, na nutnost vytahovat pero ale stále přeci jen občas narazíte. Třeba v kalendáři není možné pohybovat se po jednotlivých dnech, nebo hodinách, takže bez pera neupravíte již vloženou událost. Ve většině případů však jednoruční navigace funguje bezchybně.

Výrobce dokonce dává uživateli na výběr hned několik množností jak přístroj ovládat. Za prvé to jde pomocí kláves na čelní ploše TyTNu, kdy základní navigaci obstarávají pětisměrná klávesa, tlačítko start vlevo od ní a tlačítko OK napravo. Navigační klávesa umožňuje pohyb po hlavní Today obrazovce, levá klávesa otevírá nabídku start, položky potvrzujete středem navigační klávesy. Klávesa OK je vlastně návratová klávesa, která potvrzuje dialogy a zavírá okna. Vše ještě doplňují dvě kontextové klávesy, jejichž funkce se mění podle potřeby. V základní obrazovce jim je standardně vyhrazen vstup do kalendáře a kontaktů, uživatel toto ale může libovolně změnit. Zrovna tak se dají jakkoli nakonfigurovat klávesy nad displejem.

Druhou možností je ovládání pomocí otočného kolečka na levém boku, které má potvrzovací funkci. Tím se prochází Today obrazovka, listuje se nabídkou a vybírají položky, spuštění nabídky start má tentokrát na starosti klávesa OK kousek pod ním. Ta posléze, stejně jako stejná klávesa na čelní ploše, slouží k návratu na předchozí obrazovku. Ovládat se dá telefon částečně i hlasovými příkazy, ale musíte ho to naučit. Pak se dají vytáčet zvolené kontakty, nebo spouštět vybrané programy. Pro aktivaci hlasové volby stačí zmáčknout šedé tlačítko na levém boku. Telefon se dá ovládat i v otevřeném stavu s vysunutou klávesnicí, kdy se zobrazení displeje přepne naležato. K navigaci pak slouží kurzorové klávesy samotné klávesnice a dvě kontextové klávesy nad ní. Samotná klávesnice je výborná a skvěle se na ní píše, nemáme absolutně žádné výtky. O tom, zda bude podsvětlená rozhoduje senzor, takže při dostatečném osvětlení telefon neplýtvá energií.

Dojem z ovládání telefonu tak kazí pouze pomalejší reakce telefonu na příkazy. Procházení nabídky není problém, ale spouštění aplikací a otevírání některých položek menu trvá déle, než bychom si přáli. Systém se pochopitelně zpomaluje, pokud máte spuštěných více aplikací na pozadí, ty nejpoužívanější je ale vhodné ponechat spuštěné, pak je jejich otevírání bleskurychlé. Za pomalé reakce ovšem dle našich zkušeností nemůže ani tak samotný přístroj, jako dodávaná lokalizace InterWrite. Bez ní je totiž HTC TyTN podstatně svižnější, k ideálu mu ale krůček přeci jenom chybí.

Telefonování a zprávy – emailový maniak

HTC TyTN zvládá fungovat ve všech čtyřech GSM pásmech a navíc mu nejsou cizí ani sítě UMTS. K telefonování samotnému nemáme téměř žádné výhrady, jen hlasitý reproduktor při použití odposlechu vydává poměrně plochý zvuk.

Vyhledávání kontaktů v telefonním seznamu funguje několikerým způsobem. Z Today obrazovky můžete do kontaktů vstoupit kontextovou klávesou, v tom případě ale bude k nalezení kontaktu potřebovat pero a je nutné vyvolávat plochu pro zadávání znaků. Jednodušeji to jde z telefonní aplikace, kterou spustíte stiskem klávesy pro přijetí hovoru. Ihned vidíte poslední hovor a ten můžete pohodlně zopakovat. Pro nalezení kontaktu stačí vyťukat několik písmen na zobrazené numerické klávesnici – vyhledávání funguje stejně jako u smartphonů s Windows Mobile a telefon hledá podle zadaného řetězce znaků s predikcí T9. Z obrazovky telefonní aplikace se lze také stiskem jednoho tlačítka dostat do rychlých voleb nebo do seznamu uskutečněných hovorů. Všechna tlačítka zobrazená na displeji jsou přitom dostatečně veliká a pohodlně se tak mačkají i prstem. Poslední možnost, jak vyhledávat a volit kontakty, skýtá vysunutá klávesnice.

Samotný adresář je na tradičně vysoké úrovni a zaplnit všechny položky jednoho kontaktu nedovede asi nikdo. Naopak tradiční chybou Windows Mobile jsou chybějící vyzváněcí profily, telefon se z pohotovostního režimu za použití pera dá alespoň přepnout do vibračního, nebo zcela tichého módu. Jednoduše se rovněž nastavuje úroveň hlasitosti. S chybějícími profily ale souvisí také absence filtrování hovorů.

Velmi silnou stránkou HTC TyTN je textová komunikace. Ta je díky plnohodnotné klávesnici téměř radostí, psaní SMS zpráv a emailů je daleko příjemnější pomocí klávesnice, než třeba jen predikcí T9, nebo ručním zadáváním znaků na displeji. Ale i rozpoznávání psaného písma u Windows Mobile funguje tradičně dobře a hned několika způsoby.

Složku se zprávami rychle spustíte levou klávesou nad displejem, otevře se posledně používaná složka příchozích zpráv (buď tedy SMS, MMS, nebo E-mail). Mezi typy zpráv se můžete přepínat stiskem navigační klávesy vlevo a vpravo, teprve pro změnu složky na jinou, než příchozí zprávy musíte ťukat na displej. Tvorbu nové zprávy v dané kategorii snadno vyvoláte kontextovou klávesou. Editory zpráv jsou tradičně přehledné a mají podobné prostředí. U editoru SMS je samozřejmostí odpočítávání počtu znaků a zpráv.

Organizace a data – na co si vzpomenete

Kategorii datové komunikace můžeme jednoduše odbýt konstatováním, že TyTN prostě zvládá vše. Kromě GPRS/EDGE tu je podpora sítí třetí generace včetně přenosů HSDPA (ty jsme ale nevyzkoušeli), na spojení s počítačem je tu infraport, bluetooth, nebo USB kabel. Nechybí ani Wi-Fi, specifikace b/g a je možné ho použít i jako Wi-Fi kartu pro notebook. Připojení USB kabelem k počítači také umožňuje přístup k paměťové kartě pomocí technologie MassStorage.

V oblasti organizace času se opět jedná o typická Windows Mobile, takže je tu skvěle propracovaný kalendář, úkolovník a poznámky, včetně hlasových. Synchronizace se stolním počítačem je v případě takovéhoto zařízení samozřejmost, stejně jako fakt, že veškerý potřebný software včetně MS Outlook dostanete na CD v balení. Nechybí ani sada aplikací mobilního Microsoft Office a prohlížeč PDF dokumentů. Poměrně úsměvně v takovémto operačním systému působí jednoduchá kalkulačka. Tradičně kvalitní je naopak nastavení budíků.

Další aplikace již tradičně u kapesních Windows chybí, takže například paměť na kódy, převodník měn a jednotek nebo časovač a stopky budete muset doinstalovat.

Zábava – solidní fotoaparát

Díky otevřenému operačnímu systému je pro zábavu v přístroji dostatek místa. Standardní Windows Media Player slouží k přehrávání jak hudby, tak videa. Reprodukce zvuku je poměrně kvalitní, škoda je, že k ní lze použít pouze přibalená sluchátka, protože telefon nedisponuje klasickým jack konektorem. Možnosti přehrávače nejsou kdovíjak oslnivé, ale postačí. Pokud ne, opět je tu bohatá nabídka aplikací třetích stran.

Stejné je to s hrami. Těch si také můžete doinstalovat přehršel, samotný telefon nabízí pouze dvě – Solitaire a Bubble Breaker. Náladu tak zvedne vestavěný fotoaparát, který fotí v rozlišení 1600 x 1200, tedy 1,92 megapixelu. Má přepínač na makro režim a na komunikátor vytváří nečekaně solidní snímky. I mezi klasickými fotomobily se neztratí.

Fotoaparát má bohaté možnosti nastavení. Nechybí všemožná rozlišení, vyvážení bílé, efekty, dokonce i měření expozice středové nebo plošné. Možné je i natáčení videa ve čtyřech různých rozlišeních, nezajímavější jsou asi volby 320 x 240 a CIF (tedy 352 x 288). Fotoaparát disponuje i přisvětlovací diodou, takže i snímky za zhoršených světelných podmínek mohou vypadat slušně.

Shrnutí – poctivý pracant