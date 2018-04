Močící panáček Android nebylo dílo Googlu. Nakreslit ho mohl kdokoliv

Nevhodný obrázek s panáčkem Androidem močícím na logo konkurenčního Applu obletěl včera všechna světová média a sociální sítě (více zde). Na neobvyklý výjev upozornil server teamandroid.com. Google obrázek odstranil zhruba po 12 hodinách.

Ve vyjádření pro deník The Washington Post následně Google ústy mluvčí Mary Harrisové uvedl, že obrázek se do map dostal od uživatele, který ho tam vložil přes aplikaci Map Maker. Ta slouží pro vylepšování mapových podkladů a využívat ji může jakýkoliv uživatel Google Maps.

Protože logicky každá úprava či doplnění může být zavádějící, hlídají nové záznamy jak další uživatelé, tak tým moderátorů. Google ve vyjádření uvedl, že se bude snažit vylepšit systém kontroly záznamů tak, aby k podobným událostem nedocházelo. Možnost editovat mapy uživateli ale měnit nechce, drtivá většina záznamů je podle firmy prospěšná a mapy vylepšuje.

Podle serveru The Verge by autorem obrázku mohl být uživatel s přezdívkou Nitricboy, který různé fragmenty obrázku vložil do systému ve čtvrtek. Nevhodný obrázek tak na mapách byl necelý den.