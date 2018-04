Mobipocket Reader 4.0 pro EPOC32

Na rozdíl od předchozího softwarového prohlížeče elektronických knih E-Book Reader je Mobipocket Reader 4.0 zdarma. Instalační SIS archiv má cca 500 KB, nejprve si ale musíte stáhnout a nainstalovat doplňkové utility pro Windows, jinak těžko SIS archiv z EXE souboru dostanete. Instalace z prostředí Windows (ve spolupráci s PsiWin) je ostatně plně automatická a nemusíte si tak dělat příliš starostí s tím, jak prohlížeč do Psionu nainstalovat. Samotný Mobipocket Reader 4.0 je určen pro Psion Series 5/5mx, Ericsson MC218, Revo, Series 7/netBook a kompatibilní kapesní počítače.











Hned na úvod popisu Mobipocket Readeru 4.0 bohužel musím konstatovat, že verze pro EPOC32 je pouze slabším odvarem verze pro PocketPC a Palm (což ostatně bylo částečně popsáno už v předchozím článku o Mobipocket Readeru) a nenabízí takové možnosti, jaké nabízejí verze programu pro jmenované kapesní počítače. Oproti E-Booku je Mobipocket Reader také znatelně pomalejší, což se projevuje zejména v rychlosti otevírání elektronických knih, přesouvání mezi jednotlivými stránkami u dlouhých dokumentů a několika dalších (naštěstí zanedbatelných) maličkostech. Samotný prohlížeč se od verze 3.0 příliš nezměnil, stále tedy umí prohlížet e-knihy a vlastně i libovolné další textové dokumenty v podporovaných formátech (mimo nativního formátu Mobipocket Readeru, respektive Mobipocket je to ještě Aportis alias PalmDOC, TXT a HTML v té nejprimitivnější podobě, ovšem s podporou odkazů) v klasickém dvousloupcovém zobrazení plus zobrazení ve fullscreen módu, vytvářet bookmarky, vyhledávat textové řetězce, přecházet mezi stránkami a další běžné věci. Možnosti kolem nastavení prostředí "čtečky" jsou ale bohužel minimální, nelze tedy přímo měnit rozestupy řádků, nastavit vhodné scrollování, a dokonce ani aktivovat nějaký jiný řez písma než standardní fonty Arial, Times a Courier v řezu Normal a několika velikostech (tedy žádné tučné písmo, kurzíva apod.).





Mobipocket Reader je komplexní systém prohlížeče elektronických knih, který se ale v řadě funkcí spoléhá na tzv. Mobipocket WebCompanion, což není nic jiného než doplňkový program pro PC, Mac, Linux atd. (podle toho, pro jaký operační systém je Mobipocket Reader k dispozici). WebCompanion zprostředkuje zbývající funkce, které už nejsou v samotném Mobipocket Readeru integrovány, jako je stahování knih a dalších typů elektronických publikací po internetu a jejich synchronizaci s kapesním počítačem, správu vašeho konta s e-knihami na serveru Mobipocket.com a další věci související s přenosem dat.







Čím se tedy Mobipocket Reader 4.0 vlastně liší od E-Booku a dalších prohlížečů elektronických knih? Možností katalogizace knih a dokumentů nalézajících se v paměti či na paměťové kartě. Můžete si tedy vytvořit libovolný počet kategorií a "virtuálně" si setřídit knihy (které program po startu sám vyhledá na v RAM a na CF kartě) a další dokumenty podle potřeby (jejich umístění v RAM či CF kartě se pochopitelně nemění). Bohužel práce s rozsáhlejším seznamem publikací a dokumentů je vzhledem k nepříliš vysoké rychlosti dost nepohodlná, zvláště v případě, že potřebujete Mobipocket Reader ukončit a opětovně spustit - například na Revu, kde je obvykle zoufalý nedostatek paměťového prostoru - reinicializace a opětovné prohledání paměti a případně CF karty totiž trvá několik desítek vteřin.











Ve srovnání s E-Bookem je Mobipocket Reader sice možná o něco komfortnější a nabízí i jednoduchou správu elektronických knih včetně jejich kategorizace a několika dalších zajímavých funkcí, je ale o něco pomalejší (někdy je to vidět víc, někdy méně) a nabízí jen základní fonty EPOCu bez možnosti zobrazení tučných řezů v rozumné a dobře čitelné velikosti, také zabrané místo v paměti kapesního počítače není zrovna zanedbatelné. Výhodou programu je ale jeho nulová cena a kompatibilita s oběma na Psionu nejpoužívanějšími formáty elektronických knih. Používání Mobipocket Readeru je otázkou zvyku - pokud ještě nemáte žádný prohlížeč elektronických knih "zažitý", vyzkoušejte si jak Mobipocket Reader, tak i E-Book a sami poznáte, který z viewerů vám bude lépe vyhovovat.





3 - nápad, inovace, užitek

4 - dokumentace, nápověda

4 - grafické zpracování

3 - rychlost, stabilita

5 - poměr cena/výkon

CELKOVÉ HODNOCENÍ

+ celkově sice pomalejší, ale stále poměrně slušný prohlížeč elektronických knih, jehož výhodou je nulová cena a relativní univerzálnost použití při prohlížení několika typů dokumentů

- oproti avizovaným novinkám verze 4.0 jich v EPOC32 verzi dost chybí, relativní pomalost programu