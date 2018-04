MobiPocket Reader 4.0 - kniha v kapse

Co je to MobiPocket Reader

MobiPocket Reader je aplikace sloužící ke čtení elektronických knih a textů. Důležité je, že aplikace není omezena na jednu platformu, jako je například MS Reader, ale knihy ve formátu MobiPocket je možné číst na počítačích s těmito operačními systémy:

Palm OS

Windows CE/ Pocket PC

Psion (s operačním systémem EPOC 32)

Franklin eBookMan

Windows 95/98/ME/NT/2000

Z obvyklejších operačních systémů zůstává tedy zatím nepokrytý Linux, Mac OS a Epoc 16 (Psion Series 3).

Sama společnost MobiPocket označuje formát dat jako OEB (Open eBook) - jde v podstatě o zjednodušený formát HTML, jehož výsledný soubor je komprimován a může být i šifrován. MobiPocket umožňuje číst i knihy ve formátu Palm DOC (tento formát nemá nic společného s formátem MS Wordu!) - díky tomu je báze zejména anglicky psané literatury neobyčejně široká.

Instalace

Z internetových stránek www.mobipocket.com si stáhněte instalační soubor na své PC. Instalace probíhá obvyklým způsobem, po jejím dokončení a synchronizaci s kapesním počítačem můžete naplno využívat všech vymožeností programu. Na kapesní počítač se nainstaluje MobiPocket Reader, na stolní počítač Web Companion.

Zde si dovolím malou odbočku: WebCompanion je program, který pracuje na podobném principu jako AvantGo - tedy stahuje obsah předdefinovaných kanálů do kapesního počítače. K dispozici je mnoho zejména anglicky a francouzsky psaných novin a časopisů - osobně ale radši využívám AvantGo. Tudíž ihned po instalaci programů na mého Palma odinstaluji ze stolního počítače vše, co souvisí s MobiPocket Readerem...

Sama aplikace zabere pro Palm platformu 323 kB + 75 kB vzorová kniha - což není zrovna málo. Domnívám se ale, že i přes poměrně značnou paměťovou náročnost instalace stojí za to.

Co je nového?

Nový design aplikace

Možnost přiřazovat kategorie knihám

Lepší způsob navigace v dokumentu

Pro Palm OS s barevným displejem: podpora sub-pixel renderingu (Zvýší až 3x rozlišení displeje v horizontálním směru, pouze ale v případě použití speciálního fontu - jde tedy o obdobu technologie Microsoftu ClearType.)

Zvýšení rychlosti překreslování displeje

Možnost nastavení parametrů textu (font, velikost, zarovnání) najednou pro celou aplikaci

Podpora full-textového vyhledávání

Zlepšený rendering a kompresní poměr obrázků

Lepší podpora standardního Palm DOC formátu

Lepší podpora Palm III (v případě upgrade na OS 3.5) - fakt je, že jsem nenašel, na čem se ta lepší podpora zakládá

Lepší podpora OEB 1.01 Open eBook

Podpora tabulek v plném rozsahu daném HTML

Dostupné skriptovací funkce - možnost provázat linky mezi více soubory, přehrání hudby (na Pocket PC)

Tučně jsou označeny novinky, které považuji za významné

Jak se MobiPocket Reader používá?

Jedním slovem - dobře.

Co se mi líbilo: Překreslování displeje se opravdu zrychlilo. Dalším problémem bylo to, že předchozí verze zobrazovala Palm DOC formát opravdu špatně - to je dnes již minulostí a nenastaly žádné problémy. Zejména uživatelé Windows CE/ Pocket PC si stěžovali, že pokaždé při otevření knihy bylo nutné nastavit český font - to by již dnes mělo být minulostí. Lepší podpora html (zejména tabulek) pomůže při převodu zejména populárně-vědeckých knih.

Co se mi nelíbilo: Relativně vysoké nároky aplikace na paměť, automatická instalace WebCompanion, občas nepřehledná práce s dokumenty (například najít, jak vymazat soubor, je pravá lahůdka...). Lze ale uvést, že jde o nedostatky, které lze akceptovat.

Kde a za kolik

Program najdete na adrese www.mobipocket.com

Cena je vskutku lidová - jde o freeware.