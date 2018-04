Staré tlačítkové nokie neumřely, jen se jmenují jinak

V redakci neustále testujeme všemožné smartphony, klasické tlačítkáče se nám do rukou téměř nedostanou. Teď nám ovšem na stole přistála trojice modelů španělské značky Mobiola. Jde o klasické obyčejné telefony s malým displejem a numerickou klávesnicí. Modely, které na český trh přiváží distribuční společnost Agora, navíc připomenou některé legendární modely značky Nokia.

Trojice modelů se liší především vzhledem, na výbavě u takových telefonů moc nezáleží. Všechny typy mají barevný displej s úhlopříčkou 2 nebo 2,2 palce s rozlišením 176 x 220 pixelů, podporu dvou SIM, slot na microSD karty, FM rádio a další běžné funkce. Přístroje se také chlubí podporou aplikací jako Twitter, Facebook nebo Skype. Telefony však podporují jen 2G sítě, takže je podpora aplikací spíš teoretická. Vzhledem k odkazu na nokie nemůže chybět ani legendární hra Had.

Nejvíc se jednotlivé modely liší designem. Ten sice není žádnou přesnou kopií některého z konkrétních telefonů značky Nokia, ale zcela jasně na ně odkazují. I v uživatelském prostředí budou znalci tradičních nokií jako doma, byť opět nejde o žádnou přesnou kopii.

Nejjednodušší plastový typ Mobiola MB1300 je telefon za necelých 900 korun. Je to maličkatý a lehoučký telefon, hmotnost jen 53 gramů je u dnešních smartphonů nemyslitelná. Jednou z mála funkcí navíc je tu svítilna vestavěná v horní straně telefonu. Fotoaparát svůj vlastní blesk nemá, vzhledem k rozlišení 1,2 megapixelu je tu foťák jen do počtu.

Typ Mobiola MB1200 zaujme i vzhledem. Nejvíc si u tohoto telefonu vzpomínáme na legendární Nokii 6300, i když oproti ní jsou tu rozdíly. Tlačítka jsou samostatná, oddělená, nikoli v bloku a zadní část telefonu není z kovu, ale z černého plastu. Svítilna tu má dvě LED diody, foťák je opět spíš jen teoretickou součástí výbavy. Nabíjení tu může probíhat u všech modelů přes nabíječku, jejíž konektor odpovídá klasickému tenkému nokiáckému, pak je tu ještě druhý konektor.

MB1200 má miniUSB. U zbývajících modelů vypadá tento konektor jako microUSB, ale není to on. Patřičný datový kabel v balení chybí, takže nepočítejte s kopírováním souborů. Mobiola MB1200 stojí asi 950 korun.

Ani nejdražší model MB1400 vás nebude stát víc než tisícovku. Jeho tělo je převážně z kovu, jako tomu bylo u skvělé 6300, design ale odkazuje na trochu mladší modely. Kovové tělo je hezky zaoblené, výborně padne do dlaně a působí v ní velmi bytelně. Právě kovové provedení je největším lákadlem tohoto telefonu. Další lákadlo naznačuje vestavěná výsuvná TV anténa, jenže ta slouží pro už neexistující příjem analogové televize.

Mobioly jsou obyčejné telefony za málo peněz. Odkaz na nokie, docela pohodlná klávesnice a podpora dvou SIM jsou tím, co bude spoustě zákazníků vyhovovat. Čekat modernější funkce by bylo bláhové. To už je dnes opravdu doména smartphonů.