Mobiola Remote Control – Ovládejte svůj chytrý telefon z počítače

Už vás unavují neustále překlepy na klávesnici mobilního telefonu při psaní textových zpráv? S programem Mobiola Remote Control si svou SMS budete moci napsat přímo z počítače. A nejen to – na monitoru budete moci v reálném čase sledovat to samé, co se zobrazuje na displeji mobilu. Jedná se zkrátka o plnohodnotný dálkový ovladač vašeho smartphonu. Výrazné zjednodušení psaní textovek tedy není zdaleka jediným praktickým využitím tohoto programu.

Rodinka se rozrostla

Skupina produktů s názvem Mobiola má ve světě chytrých telefonů již poměrně velké jméno. V minulosti jsme se například setkali s aplikacemi Web Camera pro využití mobilu jako webové kamery, Screen Capture pro vytváření screenshotů displeje či kupříkladu Media Player pro kvalitní přehrávání videa. Nyní výrobce přišel s dalším zajímavým počinem – programem Mobiola Remote Control určeným pro telefony s operačním systémem Symbian S60 verze 3rd. S jeho pomocí lze na dálku provádět veškeré úkony v telefonu a neustále přitom sledovat aktuální plochu displeje i na monitoru počítače.

Co budeme potřebovat?

Program Mobiola Remote Control se skládá ze dvou hlavních částí – jedné pro počítač a druhé ve formě symbianové aplikace i pro telefon. Komunikovat mezi sebou mohou dvěma způsoby, a to pomocí USB datového kabelu či technologie Bluetooth. Pro zprovoznění je tedy zapotřebí vlastnit vhodný kabel nebo v případě bezdrátové varianty Bluetooth adaptér v počítači. Jakmile budete mít všechny zmíněné komponenty, splňujete prakticky všechny požadavky a můžete se směle pustit do nastavování potřebných parametrů.

Instalujeme

Instalace počítačové části programu se takřka ničím neliší od jiných programů či her. Stejně tak i v mobilním telefonu stačí jen otevřít instalační soubor a proklikat se všelijakými upozorněními až ke zdárnému konci. Horší je to už ale s nastavováním komunikace. V případě, že svůj mobil propojujete prostřednictvím datového kabelu, stačí v nabídce Options v počítači vybrat správný COM port.

Pokud však budete chtít ovládat svůj mobilní telefon bezdrátově, musíte si vytvořit takzvaný virtuální port. Ve většině případů ho umí nejrychleji vytvořit software, který jste obdrželi k vašemu Bluetooth adaptéru či mobilnímu telefonu. Tento port posléze přibude i v samotném nastavení programu. Někteří uživatelé zprovoznili Bluetooth spojení i bez vytváření virtuálního portu. Nám se to však nepovedlo, a proto zde na tuto překážku pro jistotu upozorňujeme.

Budete-li si jistí, že máte všechny parametry řádně a správně vyplněny, můžete spustit aplikaci v telefonu a v menu Connect vybrat mezi možností USB a Bluetooth (v závislosti na tom, jaký způsob komunikace používáte). Perné chvíle na uživatele čekají po prvním vzájemném propojení. Při našich pokusech byla komunikace mezi mobilním telefonem a počítačem značně nestabilní a po chvíli se zcela přerušila. Pokud se popsané komplikace objeví i ve vašem případě, doporučujeme být trpěliví a vše zkoušet znovu a znovu. Během několika minut se program vzpamatuje a začne se s mobilem dorozumívat bez problémů.

Propojeno! Seznamte se s prostředím programu

Po peripetiích, které dozajista někteří z uživatelů při instalaci budou muset podstoupit, už nebrání nic v plnohodnotném používání programu. Pojďme si ho tedy popsat. Samotná aplikace v mobilním telefonu žádnými funkcemi neoplývá. Po jejím spuštění se zobrazí pozadí s nákresem telefonu a hlavní nabídka složená z položek Connect (propojení s počítačem), Help (stručná nápověda), About (krátce o autorech programu) a Exit pro ukončení.





Drtivá většina všech úkonů se pak odehrává především v počítačové části Mobioly. Ta je rozdělena do dvou hlavních sekcí. V horní pozici je umístěno menší okénko, které v reálném čase zobrazuje aktuální plochu mobilního displeje. Pod ním je umístěna klávesnice, která jako by z oka vypadla opravdovému smartphonu. Najdeme na ní systémové a směrové klávesy, dokonce i numerická tlačítka. Jakmile na některou z kláves poklepete myší, bude to mít ten samý důsledek, jako kdybychom stiskli opravdové tlačítko na mobilním telefonu.

Natočte si, jak dosahujete rekordního skóre

V programu jsou ještě po pravé i levé straně umístěny panely s nejrůznějšími doplňkovými funkcemi. Zatímco na pravém z panelů lze ovládat rychlost datového toku mezi mobilním telefonem a počítačem, na levém se nachází podstatně více položek. První tlačítko slouží pro vytvoření screenshotu aktuálního obsahu displeje a jeho následné uložení do dočasné paměti. Z té pak můžete daný obrázek vložit například do grafického editoru a všelijakými způsoby ho upravovat.





Tlačítko pod ním je určeno ke stejnému účelu. Narozdíl od předchozího ale vytvořený screenshot uloží jako konkrétní soubor ve formátu JPG do složky, kterou jste si zvolili v nastavení. Třetí z položek vytvoří krátkou videosekvenci všeho, co se na displeji mobilního telefonu za danou dobu změní. Pokud si tak například budete chtít zajistit nahrávku vytváření rekordního skóre ve vámi oblíbené mobilní hře, poslouží k tomuto účelu popsaná funkce nejlépe. Video ve formátu AVI se opět uloží do adresáře, který jste si zvolili v nastavení.





Pojďme ale dále. Následujícími dvěma tlačítky lze přibližovat a oddalovat snímaný displej. V rámci funkce zoom lze snímaný úsek přiblížit až v 800% detailu a zmenšit až na pouhých 25 % z původní velikosti.

Displej mobilu přes celý monitor

Předchozí dvě možnosti jsou úzce spjaty i s další nabídkou – funkcí fullscreen. V tomto případě se program roztáhne na celou část vašeho monitoru. Uprostřed poté bude zobrazen displej mobilního telefonu a okolo něj černé pozadí. V levé horní části však budou i nadále dostupná všechna systémová tlačítka.





Pokud se budete nacházet v režimu fullscreen, budete moci využít ještě jedné „vychytávky“ – snímání displeje přes celý obsah počítačové obrazovky. Tato zajímavá možnost zajistí, že monitor počítače se stane jakousi externí obrazovkou vašeho telefonu. Zní to komicky, ale opravdu tomu tak je. Musíte však počítat s tím, že při jakémkoliv zvětšení ztrácí výsledný obraz na své celkové kvalitě.

Dovedeno k dokonalosti

Že si výrobci na konečné podobě programu Mobiola Remote Control dali opravdu záležet, lze vypozorovat i z maličkostí, kterých jsme si všimli při našem testování. Pokud například otevřete editor textových zpráv, nebudete odkázáni jen na zdlouhavé klikání na imaginární numerická tlačítka. Můžete ihned začít psát na počítačové klávesnici a značně si tak zkrátit celkovou dobu psaní SMS. Při komunikaci mezi mobilem a počítačem navíc není žádným způsobem omezen provoz telefonu. Můžete ho bez starostí ovládat tak, jak jste zvyklí. Vše, co na něm stisknete, se samozřejmě v reálném čase přenese do počítače a zobrazí v programu.

Za novinky se musí zaplatit

Program Mobiola Remote Control nalezne zajisté využití u mnoha uživatelů. Graficky i systémově je velmi povedený. Po menších komplikacích při nastavování propojení jsme nenalezli žádný nedostatek. Veškeré úkony (například uložení screenshotu displeje do libovolného adresáře v počítači) jsou doprovázeny nejrůznějšími animacemi či efekty, což vytváří na člověka velmi pozitivní dojem. Aby toho nebylo málo, vedle popsaných funkcí lze snímaný displej sdílet například i přes komunikační platformu Skype, Windows Live Messenger, AIM či Yahoo Messenger. Program také komunikuje s portálem YouTube.

Protože se ale jedná o novinku se spoustou funkcí, přijde její koupě uživatele poměrně draho. Plná verze je nabízena za necelých pětadvacet amerických dolarů, tedy v přepočtu zhruba pět set českých korun. Můžete si ale zdarma stáhnout i sedmidenní demoverzi. Ta je ovšem omezena tím, že každých pět minut se přeruší komunikace mezi mobilním telefonem a počítačem.