Mobily způsobí vyhlazení světových včelstev. Nesmysl, kontrují čeští odborníci

Náhlé mizení včel, které opylují plodiny, je pozorováno již několik let. Nikdy se ale nepotvrdilo, že by za masovým úhynem včel skutečně stály elektromagnetické vlny. Nová studie ale tvrdí, že tomu tak skutečně je.

Podle experimentu uskutečněného v indickém státě Kérala jsou včely dělnice vlivem působení elektromagnetických vln dezorientovány natolik, že netrefí zpět do úlu a umírají osamoceny na odlehlých místech. V úlu zůstává pouze královna, vajíčka a několik nedospělých jedinců.

Kolaps pozorovaného včelstva prý nastal vlivem nově postaveného stožáru mobilní sítě v bezprostřední blízkosti úlu a to za pouhých deset dní. Zpráva je o to vážnější, že živobytí tamních obyvatel, opírající se zejména o zemědělskou činnost, je na včelách přímo závislé.

Vedoucí studie, doktor Sainuddin Pattazhy, navíc tvrdí, že při současné rychlosti výstavby mobilních sítí by mohla být do deseti let dokonce světová včelstva vyhubena zcela. Včely medonosné jsou přitom pro lidstvo životně důležité, známý vědec Albert Einstein ostatně kdysi pronesl, že by lidstvo vymření včel přežilo jen o čtyři roky.

Nesmysl, ohrazují se čeští odborníci

Se závěry indické studie však nesouhlasí celá řada odborníků. Oslovení včelaři a entomologové se dokonce v reakcích nebáli používat i taková slova jako "blbost" či "kravina". "K úbytku včelstev v Česku sice dochází, rozhodně za to ale nemohou mobilní telefony," uvedl včelař Ferdinand Schenk ze stejnojmenného chomutovského včelařství.

"Není to problematika, nad kterou by se dalo mávnout rukou, ale stále chybí vědecké studie publikované v recenzovaných časopisech, které by byly metodicky dobře založeny a přinesly průkazné výsledky," střízlivě zhodnotil situaci inženýr Dalibor Titěra, vedoucí referenční laboratoře pro nemoci včel a akreditované zkušební laboratoře Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Souvislost mezi úhynem včel a mobilními telefony prý nepotvrdily ani orientační pokusy ústavu, kdy byly mobily umístěny přímo do blízkosti česen pokusných úlů. "Nepozorovali jsme naprosto žádné změny v chování včel. Střední Evropa má velmi intenzivní pokrytí mobilním signálem a problémy nepozorujeme ani v blízkosti antén, ani jinde," dodal Titěra, který iDNES.cz poskytl i video vysvětlující úhyn včel.

Za kolapsem může stát i znečištěný vzduch

Teorii negativního vlivu mobilních sítí na smyslové ústrojí včel však nahrává fakt, že úly opuštěné v důsledku syndromu vymírajících včelstev zůstávají i po opuštění zcela prázdné. Běžně je přitom obsazují paraziti či jiné včely. Existují ale i jiné teorie, podle kterých může za masový úhyn dělnic znečištěný vzduch, který včelám brání v čichové orientaci. Zatímco v čistém vzduchu lze zachytit například vůni tulipánu až na 1 200 metrů daleko, ve znečištěném tato vzdálenost klesá až na pětinu.

Nemoc včel označovaná jako CCD (Colony Collapse Disorder - syndrom vymírajících včelstev) byla poprvé pozorována před dvěma lety na území Spojených států, poté se plynule rozšířila i do Evropy a Asie. CCD tehdy způsobila úhyn až sedmdesáti procent včelí populace. Podle Titěry byl tento dramatický kolaps včelstev způsoben s největší pravděpodobností viry v kombinaci s ostatními stresovými faktory. - čtěte Mobily prý mohou zabíjet včely. Umřeme hlady?

