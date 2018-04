Mobily změnily chování Rakušanů

Mobilní telefon se stal již běžnou součástí života Rakušanů. V osmimilionové alpské republice vlastní každá domácnost v průměru téměř tři mobily. "Míra penetrace dosáhla 89,7 procenta," řekl dnes šéf Mobilkomu, mobilní divize Telekom Austria, Boris Nemsic při prezentaci studie o mobilní komunikaci.

Během pracovních dnů vyřídí obyvatelé země mobilním telefonem zhruba deset telefonátů denně, o víkendu je to 8,4 telefonátu za den. "Muži telefonují častěji než ženy, a to o čtyři hovory. Za to však ženy telefonují déle než muži," řekl Rudolf Bretschneider, jednatel agentury Fessel-Gfk, která v rámci studie oslovila tisíc uživatelů mobilů starších 12 let.

Zatímco v době boomu mobilních telefonů chtěli mít Rakušané telefon neustále u sebe, aby byli dosažitelní, nyní se trend mění. "Polovina uživatelů mobilů nechává někdy záměrně přístroj doma, aby nebyli rušeni. Rovných 28 procent (dotazovaných) ho dokonce vypíná častěji, aby měli klid," konstatuje studie. Podle Bretschneidera z toho vyplývá, že lidé používají mobily mnohem uvědoměleji než v minulosti. Sedm z deseti Rakušanů vypíná přístroj v ložnici.

Většina dotazovaných se zasazuje za to, aby úřady zakázaly používání mobilních telefonů v nemocnicích. Rakušanům se rovněž nelíbí, pokud někdo používá mobil v divadlech, kinech a kostelech.

Studie rozčlenila klienty mobilních operátorů do pěti skupin. Nejvíce, zhruba čtvrtina z nich patří do kategorie "zkušených zaměstnaných uživatelů", kteří mají mobil vždy při sobě. Stejné zastoupení má také skupina "šedivých panterů", tedy starších lidí, kteří mobil častěji vypínají. Mladší generaci podle studie dělá telefonování radost a často posílají SMS zprávy, aby vyřídili nepříjemnou záležitost nebo nemuseli telefonovat.

Zhruba každý osmý majitel mobilu patří v rámci kategorie "aktivní mladíci" mezi nejmladší klientelu operátorů. Ze všech skupin mají právě tito majitelé mobilů nejvyšší účet za telefonování, a to v průměru 45,8 eura měsíčně.