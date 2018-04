Mobil měsíce: souboj zavedených značek s čínskými nováčky na trhu

Vybrat nejlepší mobil recenzovaný redakcí v minulém měsíci můžete i vy.

HTC One max je prvním phabletem značky. Má po vzoru posledního iPhonu 5s čtečku otisků prstů, která je umístěná na zádech. Bohužel, zcela bezproblémově nefunguje. Celkově patří HTC One Max na špičku své třídy, ale několik věcí se nám na něm příliš nepozdávalo.

Hlavním favoritem na vítězství je tak model G2 a to i přesto, že se s ním LG pustilo tak trochu na tenký led a porušilo několik zažitých pravidel a nová naopak přidalo. Tím nejpodstatnějším faktem je určitě umístění hardwarových tlačítek na zadní stranu zařízení. Model G2 je však jedním z nejlepších mobilů, které v současné době můžete koupit, a nebojí se konkurovat ani modelům jako je Samsung Galaxy S4. To vše za nižší cenu než u konkurence.

Zaujmout se snaží také Nokia s modelem Lumia 1520. Ten nabízí obří šestipalcový displej a výrobce tak reaguje na nástup phabletů. Mnohými vlastnostmi většinu konkurence převyšuje, ovšem také ukazuje, že mobilní windows jsou pro tuto kategorii přístrojů připravena ještě méně než android.

I přes méně než poloviční cenovku oproti ostatním konkurentům vzbudila veliký rozruch Motorola Moto G, a to zejména díky bohaté výbavě. Do souboje vyráží za minulý měsíc také Lenovo IdeaPhone P780, jehož hlavním lákadlem je ohromný akumulátor s kapacitou 4 000 mAh. O titul se poperou také nenápadný, ale sympatický model Element P400 značky Sencor a čínský Xiaomi Red Rice, který je dalším z dostupných čínských androidích smartphonů s nečekaně dobrou výbavou za příznivou cenu.

HTC One Max je příspěvkem tchajwanské firmy do kategorie phabletů neboli tabletomobilů. Obří displej o úhlopříčce 5,9 palce tu doplňuje čtečka otisků prstů na zádech a design vycházející z oblíbených typů One a One mini. Přesto One max na soupeře ztrácí, byť některým tabletomobilům dovede patřičně zatopit.

Recenze: Čtečka otisků prstů a hliníkově tělo obra nestačí. Recenze HTC One max

LG G2 je smartphone, který dostal řadu chytrých softwarových funkcí a také full HD displej (1 080 × 1 920 pixelů) s úhlopříčkou 5,2 palce. Jednou z největších zajímavostí jsou tlačítka umístěná na zádech. Telefon má 13Mpix fotografický modul s optickou stabilizací obrazu.

Recenze: Ničitel zažitých pravidel. Recenze LG G2

Nokia Lumia 1520 je křížencem tabletu a telefonu. Běží pod Microsoft Windows Phone 8 Black a ve své výbavě se pyšní obřím displejem s úhlopříčkou 6 palců. Telefon je podstatně výkonnější díky zabudování čtyřjádrového procesoru Snapdragon 800. Fotoaparát má rozlišení 20 MP.

Recenze: Špičkový kříženec s Windows je plný paradoxů. Test Nokie Lumia 1520

Výbava Motoroly Moto G na první pohled budí za danou cenu respekt, bližší pohled však odhalí řadu kompromisů. Jedním z největších lákadel Motoroly Moto G je její displej. Operačním systémem je v případě Moto G v podstatě téměř čistý Android 4.3 Jelly Bean jen s minimem továrních úprav.

Recenze: Královna dostupných smartphonů. Recenze Motorola Moto G

Chytrý androidí mobil Lenovo P780 nezaujme jenom tím, že pochází od známého výrobce notebooků. Jeho hlavním lákadlem je ohromný akumulátor s kapacitou 4 000 mAh, který mu dodává doslova neuvěřitelnou výdrž baterie.

Recenze: Smartphone s týdenní výdrží na baterku. Test Lenovo IdeaPhone P780

Xiaomi Red Rice je dalším z dostupných androidích smartphonů s nečekaně dobrou výbavou za příznivou cenu. Láká hlavně na HD displej s velkou úhlopříčkou, podporu dvou SIM a solidní výkon. A uživatelské prostředí MIUI, které je velmi stabilní a hlavně velmi rychlé.

Recenze: Čínská lekce praktičnosti. Recenze Xiaomi Red Rice

Zajímavých a dostupných smartphonů do Česka proudí čím dál víc. Dalším příspěvkem do této kategorie je nenápadný, ale sympatický model "supermarketové" značky Sencor. Element P400 zaujme především čtyřjádrovým procesorem, svižným během a příznivou cenou.

Recenze: Sencor Element P400: čtyři jádra, čtyři palce a dvě SIM za 4 000 korun

Mobilem měsíce se za redakci Mobil.iDNES.cz nakonec opravdu stal model G2 od LG. Jedná se totiž o velmi nebezpečného konkurenta pro zavedenou špičku v podobě modelů jako je Samsung Galaxy S4, HTC One nebo Xperia Z1 od Sony. V mnoha ohledech je navíc překonává a tím nejpodstatnějším parametrem je zde nižší cena.

Mobil měsíce prosince 2013 - LG G2

Výkonu má model G2 na rozdávání a jeho čtyřjádrový procesor s taktem 2,3 GHz bezpečně utáhne jakýkoliv náročný program nebo hru. Přidejte si k tomu výtečný fotoaparát, podporu všech v dnešní době myslitelných funkcí včetně infračerveného portu, NFC až po stereo reproduktory a získáte jedno z nejlepších zařízení. To vše navíc za zhruba 13 tisíc korun.

V minulém kole za listopad 2013 se na první příčce v hlasování čtenářů s jasnou převahou umístil Google s modelem Nexus 5 a potvrdil tak vítězství tohoto špičkového smartphonu v redakčním hlasování. Na druhém místě skončil Samsung s obřím modelem Galaxy Note 3. Třetí příčku pak získal GoClever s modelem Fone570Q.

