Mobily zapomínáme v autech a ztrácíme v taxících

Některé statistiky, týkající aut a mobilů, jsou přinejmenším zvláštní. Odhalují, kolik lidí si příliš neváží svým mobilních telefonů, když je zapomíná v taxících nebo je nechává v zaparkovaném autě jako snadnou kořist pro zloděje. Mobily jsou jedny z nejvíce kradených věcí v autech, překvapivě i s notebooky a laptopy, které lidé také klidně nechají v nehlídaném autě. Co je ještě neuvěřitelnější, lidé cestující anglickými taxíky jsou zřejmě povětšinou opilý, zmatení, spící nebo prostě smolaři - denně si v londýnských „black cabs“ zapomenou neuvěřitelných 344 mobilů.

Zloději to mají snadné



Přestože většina majitelů mobilních telefonů nedá na své elektronické pomocníky dopustit a na ulici je střeží jako oko v hlavě, jakmile se stanou motoristy, pozornost opadá. Podle statistik vedených v Británii tvoří mobilní telefony 6% předmětů ukradených ze zaparkovaných aut. Pochopitelně vedou autorádia (18,9 %), následuje oblečení, CD, kazety a nářadí. Na pátém a šestém místě jsou notebooky a mobilní telefony, oboje drahé přístroje, které jsou řidiči schopni klidně nechat v nehlídaném autě. Zloděje pochopitelně taková kořist láká, takže ať už jdou najisto, nebo najdou-li mobil či laptop náhodou, rozhodně ho ve voze nenechají. Podle těchto statistik lidé přijdou častěji o mobil nebo počítač, než o tašku či kufřík.

Problémem těchto statistik však je zdroj dat. Policejní protokoly, nutné pro jednání s pojišťovnou o náhradě škody, často nemusí obsahovat úplně pravdivé údaje. Kolik lidí totiž ve chvíli, kdy jim zloději vykradou auto, rychle sežene účet na mobil za patnáct tisíc, aby o něj mohli alespoň papírově přijít? Navíc mobil nebo počítač nahlásíte určitě vždy, zatímco obyčejnou aktovku nebo batoh, ve kterém máte jen pár papírů a poslední nákup, klidně oželíte. Přesto je však nepozornost těch, kdo nechají v autě ležet telefon nebo dokonce notebook, zarážející. A co vy, taky riskujete?

Každý den se naplní jeden taxík mobily



Neuvěřitelné množství 62 tisíc mobilních telefonů si obyvatelé a návštěvníci Londýna zapomněli za posledních šest měsíců v místních taxících. Znamená to, že den co den najdou řidiči nájemních automobilů ve svých vozech 334 telefonů. Pokud bychom provedli prostý přepočet podle počtu obyvatel britské a české metropole, znamenalo by to, že v Praze zůstane každý den v taxivozech ležet téměř 70 vytroušených mobilů.

Podobně jako v případě krádeží i v zapomenutých věcech soupeří s mobilními telefony notebooky (2900 za 6 měsíců) a také PDA (1300). Na rozdíl od mobilů se však lidé v případě těchto přístrojů více snaží opět je najít a získat zpátky. Zatímco notebook si později dohledá a vyzvedne celých 93 procent roztržitých cestujících, pro mobilní telefon si dojde jen polovina z těch, kteří je ztratí. Studie bohužel neobsahuje přehled, kdy a za jakých okolností lidé mobily v taxících zapomínají. Zřejmě budou převládat noční hodiny, v nichž se lidé vracející se najatým vozem domů sotva soustředí na sebe a jejich telefon jim snadno vypadne, aniž by si toho všimli.