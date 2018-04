Mobily z jiné planety. Pardon, z jiného kontinentu

Ač se barcelonský Světový mobilní veletrh koná pod záštitou Asociace GSM, tak na něm zcela pravidelně vystavuje japonský operátor NTT DoCoMo. Na první pohled možná překvapivý krok, jenže japonské sítě dnes již nejsou tak odlišné jak tomu bylo dřív a jak si možná mylně myslíme. Čisté GSM sice v Japonsku nenajdeme, ale NTT DoCoMo, SoftBank (dříve Vodafone) a Emobile provozují sítě třetí generace, které jsou shodné s 3G sítěmi u nás. Zajímavostí je, že penetrace mobilů v Japonsku je jen 79 %.

Navíc je NTT DoCoMo duchovním otcem služby i-mode (obdoba WAPu), kterou vcelku úspěšně exportoval i do Evropy. V současné chvíli ji používá 11 evropských operátorů, z těch známějších a pro nás zajímavých například španělská Telefonica nebo britský operátor O2. Jenže dnes, kdy se na mobilní telefony stěhuje běžný internet, je služba i-mode, ale ostatně i WAP, na ústupu.

Vyznat se v japonských mobilech, respektive v mobilech nabízených japonskými operátory, je z našeho pohledu poněkud problematické. Značky výrobců jsou odstrčené do pozadí, určující je pouze první písmeno (nebo první dvě) modelu. Telefony, alespoň u DoCoMa, jsou uváděné v produktových řadách operátorem, nikoliv náhodně výrobci. Top řada DoCoMa tak nyní nese označení 905. Tak třeba P905i je výrobek Panasoniku, SO905i je produkt Sony Ericssonu a tak dále.

Z pohledu evropského zákazníka představují v Japonsku prodávané mobily snůšku nudných placek. Na první pohled těžko odlišitelné telefony mají ve své podstatě jen dvě konstrukční varianty: véčko a vysouvák. V současné nabídce DoCoMa jsou jen tři mobily klasické konstrukce.

Japonci mají na mobily zjevně jiný vkus než je tomu v Evropě, Americe ale i ve většině Asie. Velmi strohé křivky, převážně hladké plochy, tenká těla a překvapivě velké půdorysné rozměry jsou určující pro tamní mobily. Těžko odhadnout, jestli by nějaký z nich u nás uspěl jen svým designem, to spíš výbavou. Navíc mají japonské mobily z našeho pohledu velmi nepřehlednou klávesnici. Má sice většinou obvyklý počet kláves, ale obrovské množství popisků (pro nás spíš znaků). Především poněkud odlišný styl samotného ovládání dělá z tamních mobilů pro nás neovladatelné přístroje. I když po chvíli cviku a s manuálem v ruce bychom asi zkrotili i tato monstra.

DoCoMo v Barceloně nevystavovalo všechny své produkty, jen zajímavý průřez katalogem. A nutno dodat, že každý z přístrojů byl něčím zajímavý a z našeho pohledu i výjimečný. Tak třeba model F705i je vodotěsný. Nikoliv vodě odolný, jako některé evropské outdoorové mobily, ale opravdu vodotěsný. Ostatně operátor to demonstroval přímo na výstavišti. A pokud by vás zajímalo, kdo tento model vyrábí, tak F na začátku označení odkazuje na značku Fujitsu.

Další mobil představuje opravdové retro let sedmdesátých, což ostatně dokládá i výstavka produktů, které designéry inspirovaly. Model N705i vyrábí NEC a zaujme imitací kůže či dřeva na přední straně telefonu. Za pozornost stojí i nezvykle uspořádaný vnější displej.

DoCoMo myslí i na děti. Jeden z dětských modelů se jmenuje F801i, tedy opět výrobek Fujitsu. Tento model nás zaujal ze dvou důvodů: jedním je poplašná pojistka na horní straně telefonu; když se vytáhne, začne telefon šíleně pískat. Druhou zajímavostí je kruh diod na vrchní straně, který při manipulaci s telefonem bláznivě bliká mnoha barvami. Doplňující vnější displej pak má jen čtyři maticové symboly.

Model P905i od Panasoniku překvapivě podporuje i tři pásma standardu GSM, takže je dobře použitelný i u nás. Protože co naplat, roamující Japonec by si se svým 3G mobilem u nás zavolal tak v Praze a Brně, ale to už je zase jiný příběh. Panasonic je zajímavý dvojitou konstrukcí otvírání, klasicky i podélně. Nese logo televizí Panasonic - Viera, což má vyzdvihnout jeho špičkový displej. Má pětimegapixelový fotoaparát a hodí se na hraní her, což jsme si i sami mohli vyzkoušet. Zajímavostí je podpora paměťových karet microSDHC.

Jak vypadá ultratenký mobil na japonský způsob ukazuje model N705iμ. Jeho tloušťka 9,8 milimetru není nikterak šokující, Samsung má obdobně tenká véčka. Design je zvláštní, zaujme jednoduchý maticový vnější displej, který je snad víc součástí designu, než že by dokázal plnohodnotně informovat.

Pokud vás japonské mobily z porfolia NTT DoCoMo zaujaly, můžete si celou aktuální modelovou řadu prohlédnout zde. U některých modelů jsou k dispozici podrobné údaje v angličtině, u jiných bohužel jen v japonštině. U každého modelu je ale k dispozici anglický manuál.