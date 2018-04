Mobily vytlačí kamery i MP3 přehrávače, tvrdí Nokia

Mobilní telefony už dnes úspěšně konkurují nejlevnějším digitálním fotoaparátům a derou se i do oblasti hudebních přehrávačů. Anssi Vanjoki z finské Nokie řekl v rozhovoru pro deník Financial Times, že po digitálech si vezmou mobily na mušku kompaktní videokamery a hned poté zničí i hudební přehrávače.

Trh s digitálními fotoaparáty se přiostřuje a zespodu se do tohoto segmentu stále agresivněji tlačí výrobci mobilů. Někteří z klasických výrobců fotoaparátů už své snahy vzdávají.

Konica Minolta oznámila v lednu, že se stahuje z trhu digitálních i analogových fotoaparátů. Samotná firma by měla ukončit své aktivity 31. března tohoto roku. Agfa prodala svou fotografickou divizi už v roce 2004. - více zde

První výrobci fotoaparátů vzdávají boj

"V příštích měsících bude podobných prohlášení přibývat," řekl Ansii Vanjoki a sebevědomě dodal, že další ohrožení jsou především výrobci videokamer a hudebních přehrávačů. Těch vyrobila jen Nokia v loňském roce čtyřicet milionů a v tom letošním chce počet zdvojnásobit.

První telefony, které se nechaly inspirovat designem digitálních kamer už existují. Podle zákulisních informací se do tohoto segmentu pokusí vstoupit ještě v letošním roce také Sony Ericsson, který přinese na trh mobilní telefon se značkou Handycam. S tou se zatím můžeme setkat u čistokrevných kamer od Sony. - více zde

Do roku 2009 by mělo mít více než devadesát procent mobilních telefonů v západní Evropě zabudovaný fotoaparát, vyplývá to ze studie agentury IDC. Ještě před třemi lety přitom tvořily fotomobily jenom patnáct procent trhu a s foťáky se setkáváme u stále levnějších modelů. - více zde

V klidu nejsou ani výrobci MP3 přehrávačů

Letos se podle odhadů prodá přes šedesát miliónů MP3 přehrávačů. Je to sice méně než desetina toho, kolik se prodá mobilních telefonů, ale pro výrobce mobilů je to přesto zajímavý prostor pro rozšíření svých aktivit.

Proto se objevily nové telefony, které poskytují stejný luxus jako klasické MP3 přehrávače. Velkým vzorem je systém iPod od Apple Computer. Spojení hudebního mobilu s možností stahovat hudbu přímo ze sítě se však zatím nikde masovou záležitostí nestalo.