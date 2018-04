Mobily: vše bude jinak

Inovace v oblasti mobilních telefonů se v poslední době zdaleka netýkají jen nových technologií, ale také přístupu k tomu, jak má vypadat správný mobil. Výsledkem jsou přístroje, které v sobě spojují funkce a vlastnosti, které ještě před dvěma roky nikoho nenapadlo kombinovat. Některé technologie se zlevňují a to je přibližuje všem uživatelům, jiné se zjednodušují, což usnadňuje jejich používání naprostým laikům. Kromě opravdu obyčejných a levných telefonů, zařazovaných již od počátků do kategorie low-endů, se všechny ostatní přístroje začínají vymykat jakémukoliv pevnému dělení do skupin. Pokrok nám přináší a také slibují nové mobily, často úplně jiné, než na které jsme zatím byli zvyklí. Jak budou vypadat a jak jim budeme říkat, není jisté, ale rozhodně zboří současné hranice mezi různě drahými a schopnými telefony.

Ještě před dvěma lety stačilo k dělení mobilních telefonů prosté pravidle, že co je levné, to je jednoduché (a tedy low-end). Pak tu byly telefony schopnější, podporující přenos dat a obsahující kalendář a paměť na telefonní čísla. Specialitou byly drahé, velmi malé telefony, které kladly hlavní důraz na minimální váhu a co nejlepší design. Důkazem toho, jak se posouvají hranice kategorií a mění se jejich složení je i anketa Mobil roku. Zatímco ještě loni byly kromě low-endů a manažerských zařazeny hi-tech (malé a dokonalé) a outdoor (odolné) telefony, letos nahradily druhé dvě jmenované skupiny stylové (drahé) a chytré telefony (kombinují mobil a počítač do kapsy).

Od low-endů se odděluje elita

Nokia 5510 naznačila, že v kategorii low-endových telefonů přichází zlomové období. Přestože lze tento telefon sotva nazvat nejlevnějším, stále se drží u pomyslné hranice telefonů levnějších než manažerské. Jakési vakuum v oblasti přístrojů za cenu mezi sedmi a deseti tisíci dříve občasně vyplňovaly záhadné middle-class (střední třída), telefony většinou shodné s manažerskými, ovšem ochuzené o některou podstatnou funkci (hardwarové modem, organizér, infraport apod.). Dnes se v rozsahu od sedmi do dvanácti až patnácti tisíci začíná prosazovat nová skupina mobilů, často nazývaných entertainment (zábavné).

Styl, osobnost a vůbec...

Mezi entertainment telefony patří ty malé, lehké a elegantní, které obsahují moderní funkce v oblasti zábavy a jednoduché komunikace, jako jsou dlouhé SMS, EMS, polyfonní zvonění, z internetu stahovatelné hry, zvonění, obrázky apod. - Alcatel One Touch 511, Ericsson T65, Nokia 3330. Jde přitom o jakousi levnější odnož dnešních drahých stylových telefonů (véčka od Motoroly nebo Ericssony T29 a 39).

Nové modely jsou pokud možno menší, v poslední době hlavně všechny přišly o vystupující anténu, která byla nahrazená integrovanou. Další výrazné zmenšování ovšem již není možné, dokud nebude vyřešen problém, jak ovládat telefon bez dostatečně velké klávesnice. Na řadě je tedy redukce váhy. Telefony těžší sta gramů jsou již raritou, nepřekvapí ani mobily dosahující hmotnosti okolo 70 gramů.

Tyto kolibří přístroje nemusí nabízet žádné speciální funkce, důležité jsou jen ty, které usnadní ovládání, například pomocí hlasových povelů. Jak se totiž zmenšuje mobil, stává se klávesnice stále drobnější a jednotlivá tlačítka se hůř používají. Téměř nezbytný je za takových podmínek některý software pro snadnější psaní, jako je T9 (většina značek), iTap (Motorola) nebo Zi (Alcatel), který sníží nezbytný počet zmáčknutí tlačítek. Díky těmto vy Správný směr ukazuje například i low-endový přístroj od mladé britské společnosti Sendo, který by sice mohl být menší a o něco lehčí, ale jen těžko jednoduší. Jeho funkce se omezují na to nejzákladnější, a buďme upřímní, také nejpoužívanější - telefonování a psaní SMS. Stisknutím jediné klávesy se dostanete přímo do psaní SMS, které vám navíc usnadní „tédevítka“.

Kromě jednoduchosti je však žádaná také zábava a jistá reprezentace majitele. Nejde sice o vyloženou eleganci, jako u nejdražších modelů, ale spíš o maximální přizpůsobení telefonu uživatelovým požadavkům. Důležité jsou výměnné kryty, nutností jsou i obrázky na displej nebo vlastní vyzváněcí melodie, oboje získatelné jednoduše pomocí SMS.

Hodně zábavy za cenu váhy

Jiným druhem entertainment modelů jsou spíš ty větší, které však obsahují i nadstandardní a často netelefonní funkce vhodné pro hravé uživatele. Jsou určeny těm, kteří si budu s telefonem hrát. Tento trend nastolila nová Nokia 5510, i když první spíše nepovedenou vlaštovkou byla již Motorola v100.

Jde o přístroje, které v sobě skrývají buď zajímavé funkce navíc, nebo dokonce ještě jiné zařízení, například rádio či MP3 přehrávač. Tyto osobní komunikátory však představují jinou cestu než tzv. chytré telefony, které slučují schopný manažerský telefon s kapesním počítačem. Cílem mobilů, jako je Nokia 5510, je přinést uživateli co nejvíce pohodlí a zábavy, aniž by se přitom cena přístroje vyhoupla příliš vysoko. Jakousi nevyřčenou hranicí je cena deset tisíc korun, což je v podstatě nejnižší suma, za kterou lze pořídit obyčejný nový manažerský telefon.

Co mají tyto osobní komunikátory za úkol? Překvapivě na rozdíl od nejjednodušších mobilů je v jejich případě samotné telefonování často poněkud zatlačeno do pozadí. V důsledku jiné konstrukce je třeba tisknout si k uchu větší a těžší přístroj, jindy je dokonce nutné použít sluchátka, neboť samotný komunikátor nemá zabudovaný reproduktor a mikrofon (jako Motorola v100). Důvodem tohoto nepohodlí je snaha usnadnit jiné činnosti spojené s mobilem (psaní SMS, prohlížení WAPu, hraní her) a také umožnit používat nadstandardní funkce (MP3 přehrávač, rádio, nebo třeba elektronickou peněženku či ovládač televize). Základem tak je většinou plnohodnotná alfanumerická klávesnice, na které postačí pro napsání každého písmene jen jedno stisknutí klávesy.

Ovšem zvláště v budoucnu se levné komunikátory nemohou spokojit jen s klávesnicí pro pohodlnější psaní, neboť podobného efektu lze dosáhnout i za použití zmiňovaných prediktivních softwarů, které vám usnadňují psaní (T9 a podobné). Pro nalákání uživatelů musí tedy výrobci nabídnout víc. To nejjednodušší je rádio. Jak ukazuje nejen poslední trend, přidat do mobilu přijímač FM rádia je snadné, objevil se již v několika Motorolách, naposledy také v Nokiích 8310 a 5510. Také ti, kdo nemají rádio či MP3 přehrávač, mají šanci tento stav vylepšit. Firmy totiž dodávají přídavná zařízení, která MP3 nebo rádio přehrávač k telefonu dodají. Nevýhodou je rázem se snižující skladnost přístroje.

Hned další na řadě je MP3 přehrávač. Oblibu hudby přechovávané na jakémkoliv paměťovém médiu ve formátu MP3, který je kvalitou srovnatelný s CD, dokazuje prudké šíření MP3 souborů po internetu, jakož i stále rostoucí nabídka MP3 walkmanů. Zabudování přehrávače do telefonu také není novinkou, ovšem až do doby Nokie 5510 šlo o výsadu drahých modelů (Siemens SL45, Samsung M100). Jednou ze základních podmínek opravdového úspěchu MP3 v mobilech je pokud možno výměnné paměťové médium a také snadný přenos souborů mezi jednotlivými telefony. Ten výrazně usnadní standard MMS zpráv (Multimedia Messaging Service), který počítá s přenosem hudby i v tomto formátu jako součásti zprávy.

Další nadstandardní funkce lze pochopitelně snadno domyslet, ale většinou již odsuzují vzniklý komunikátor k „pádu“ mezi drahé až velmi drahé přístroje. Mezi tyto případy patří fotoaparát nebo kamera. První varianta je spíše proveditelná, ovšem vyvstává potřeba barevného displeje, který také něco stojí.

Stále menší a jednoduší - nejdřív drahé, pak pro každého

Hlavním problémem stojícím v cestě dalšímu prudkému zmenšování přístrojů je spotřeba energie a s tím spojená výdrž baterií. Buď je třeba snížit to první, nebo zvýšit druhé. Pokud se však podaří vyřešit otázku dostatku energie, může se mobil, a to levný, snadno přestěhovat na zápěstí do krabičky velké jako hodinky. Prototypy těchto přístrojů již představila většina světových výrobců, například Motorola, Siemens nebo Samsung. Pokud z tohoto mobilu výrobce neudělá cosi nadstandardního (vynechá fotoaparát, datové přenosy a podobné funkce) půjde o jednoduchý telefon, ke kterému jen potřebujete sluchátka nebo hlasitý odposlech. Pokud jde o sluchátka, pak jsou ideální bezdrátová. Až klesne cena bluetooth čipu, neměl by to být problém ani u low-endového mobilu.

Když však mluvíme o bezdrátovém headsetu, jako je například bluetooth sada od Ericssonu, musí nás zaujmout řešení snad nejjednodušší. Mít celý telefon ukrytý právě v takovém sluchátku. Představa možná odvážná, ale ne nesplnitelná. Vždyť dnešní verze těchto bezdrátových headsetů váží okolo 30 gramů, což je polovina dnešních nejlehčích mobilů. Cokoliv vážící méně než 40 gramů již lze k uchu pověsit snadno. Při velké oblibě textových zpráv by však bylo nutné vyřešit jejich psaní - buď přídavnou klávesnicí, nebo pomocí softwaru, převádějícího řeč na text.

Jistým extrémem jsou telefony na jedno použití, které jsou lehké a velmi jednoduché. Obsahují určitý kredit (podobně jako předplacené karty), ovšem po jeho provolání si nedobíjíte, ale přístroj jednoduše vyhodíte. Již dnes se přípravou výroby takovým telefonů zabývá několik firem, například Telespree. Nejde však o low-endy v pravém smyslu slova, jsou to jen přístroje vhodné v některých případech jako nouzové řešení.

Manažer zůstane manažerem



Tato kategorie mobilních telefonů je snad nejméně zasažena změnami. Stále se jedná o přístroje, která upřednostňují maximální funkčnost a obsahují pokud možno veškeré moderní technologie, zajišťující přenos dat, synchronizaci s počítačem a organizování osobního času (diář, úkolovník, atd.). Tato telefony nepotřebují barevný displej, a už vůbec nejsou důležité výměnné kryty. Také doplňkové funkce pro zábavu, tedy EMS, MP3, rádio a další jsou vedlejší. V budoucnu můžeme očekávat především rozšíření rychlého přenosu dat pomocí GPRS, HSCSD a podporu bezdrátového spojení s počítačem přes bluetooth.

Přesto se ale manažerské telefony neomezují jen na doplňování nových datových technologií. Průnikem této kategorie a malých stylových telefonů vzniká skupina telefonů, které bychom mohli nazvat nejspíš hi-tech manažery. Tyto přístroje si ponechávají všechny užitečné funkce manažerských telefonů, ale ukrývají je v co nejmenším těle. Někdy také přidají nějakou tu funkci, která telefonu dodá na zajímavosti. Mohli bychom mezi ně zařadit například Ericsson T39, Siemens SL45 nebo Samsung M100.

Opravdový styl zůstává drahý



Tato skupina mobilních telefonů drží pohromadě na těch nejchatrnějších nohách. Cena není přesně určující, funkce mají modely této třídy různé, tvary jsou ještě rozdílnější. Velkou část mobilů této kategorii v poslední době krade zmiňovaný entertainment. Mezi opravdovými drahými stylovými telefony, u kterých je dokonalý vzhled a minimální rozměry tím nejdůležitějším, zbývají především různé rozvírací telefony od firem Motorola a Samsung, doplněné nejdokonalejšími modely od Nokie ze série 8xxx (8850, 8250). Pokud si však bude chtít v budoucnu některý mobil nechat říkat stylový, bude již muset přijít s něčím téměř extravagantním - neuvěřitelným tvarem, barvami nebo provedením (ve zlatě, v kombinaci se šperky, s bezdrátovým headsetem v podobě náušnic apod.).

Chytrých telefonů bude přibývat



Rok 2001 by se dal bez nadsázky nazvat rokem nástupu smartphonů (chytrých telefonů). Zatímco loni byly první vlaštovky mezi těmito přístroji čímsi drahým a neznámým, letos se jejich rodina rozrostla natolik, že to přinutilo redakci Mobil.cz zavést v anketě Mobil roku kategorii chytrých telefonů. Definice smartphonů je celkem jednoduchá - kombinují mobilní telefon s kapesním počítačem. Liší se ovšem přístupem k tomuto spojení. Zatímco některé modely jsou výrobcem speciálně navrženými přístroji (Nokia 9210), jiné se spokojí s prostým spojením spojením již vyzkoušeného PDA s telefonní jednotkou (Siemens SX45, Sagem WA3050). Oba přístupy mají své výhody i nevýhody.

Jestliže výrobce vyvine naprosto nový přístroj, který jen využívá některý ze známých operačních systémů, může ho snadno přesně vyladit pro všechny požadované funkce. Na druhou stranu tím výrazně prodlužuje a prodražuje vývoj, což může znatelně ovlivnit jeho koncovou cenu. Také se tím může částečně ztratit kompatibilita s operačním systémem, což znamená nemožnost používat univerzální aplikace pro tuto platformu navržené.

Jednoduché využití existujícího přístroje PDA, ke kterému výrobce telefonů dodá jen část starající se o telefonní funkce, může omezit hladkou spolupráci obou dílů. Vytvořit takový smartphonu však nezabere tolik času ani úsilí a proto je možné stihnout více verzí za rok. V tomto přístupu konkurují ostatně výrobcům mobilů i firmy, zabývající se vývojem počítačů do kapsy. Poslední ukázkou toho je přístroj Treo od společnosti Handspring.

V každém případě by mělo, stejně jako letos, chytrých telefonů stále přibývat. Nejen že jejich vývoj a výroba jsou stále jednoduší, ale také stoupá poptávka po nich. Víc a víc lidí si zvyká na kapesní počítače, které jim pomáhají organizovat čas a usnadňují práci mimo kancelář. Podobně fungují i mobilní telefony a o tom, že je na nich mnoho lidí závislých, dnes již málokdo pochybuje. Spojení obou nezbytností ušetří místo i potíže se synchronizací. Také nové možnosti moderních mobilních sítí, jako je přenos dat, lokalizace, multimediální zprávy a další přímo nutí výrobce přicházet na trh s multifunkčními terminály. Přestože někomu stačí jednoduší verze v podobě entertainment telefonu nebo manažerského modelu, pro smartphony bude na trhu stále více místa.

Budoucnost patří míšencům

Přesto všechno však nebudou mít chytré telefony jisté vítězství. Zdatnými konkurenty jim jsou a budou jejich levnější verze, které kombinují to nejlepší ze všech kategorií. Oproti smartphonům jsou levnější a jednoduší, ve srovnání s manažerskými mobily zase schopnější, v zábavnosti a eleganci strčí do kapsy i entertainment telefony. Tito míšenci mají barevný displej, umí více či méně pracovat s multimédii, ovšem nezatěžují uživatele složitým operačním systémem a mnoha klávesovým ovládáním. První zástupci této perspektivní kategorie jsou Ericsson T68, který se v době svého uvedení na trh vymykal všemu, na co jsme byly do té doby zvyklí. Jeho obliba naznačila, že tyto relativně drahé, ale v poměru cena výkon velmi výhodné telefony zákazníky ihned zaujmou. Pozornost, věnovaná chystané Nokii 7650 jen potvrzuje, že podobné mobily mají jistou budoucnost. Ostatně, představují přesně to, co by nás mělo čekat s příchodem třetí generace mobilních sítí.

Zatímco pro složitější telefony kategorie entertainment, jako je například Nokia 5510, jsou zatím dražší speciální funkce nedostupné, v terminálech této třídy se již objevují. Zabudovaný fotoaparát je realitou příštích dnů, videokamera ho nahradí za rok až dva. Tento trend však pochopitelně znemožní výrazné zmenšování vyspělých telefonů, ve vývoji je dána přednost novým funkcím.

Už víte, který chcete?



Když se podíváte na výběr, který pro nás chystají výrobci mobilů, dost možná se v něm začnete ztrácet. Zvlášť, když staré a dobře zavedené členění neplatí. Proto je nejlepší se napříště naučit dobře specifikovat své požadavky, až přijdete do obchodu a budete si chtít nechat poradit. Když dokážete dobře vyjmenovat jaké podmínky má váš budoucí telefon splňovat - cena do dvanácti tisíc, musí mít EMS a nějakou tu zábavnou funkci, nesmí to být tahle značka, protože ji nemám rád - výběr se vám zúží. Jediné univerzální označení, na které se budete moci spolehnout nejspíš kdykoli, je low-end. Většina lidí si pod tímto označením totiž vždy představí zkrátka to nejlevnější, co je na trhu.