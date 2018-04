Ve vězení si volají z mobilů jako doma. Rušičky přesto nebudou

Podle Vězeňské služby (VZ) každoročně vzroste počet zabavených mobilů, ať už u vězňů, nebo těch, které dozorci odhalí ještě před jejich zneužitím. Zatímco v roce 2012 u vězňů nalezli 262 telefonů, loni to už bylo 326. Pozitivní však je, že roste i počet odhalených přístrojů, které se k vězňům nestačí dostat: 285 v roce 2012 a 557 o rok později.

Ani přes viditelný trend však věznice neuvažují o zavedení rušiček mobilního signálu, které by vězňům znemožnily komunikaci s venkovním světem i v případě, že se k telefonu dostanou. Podle mluvčí věznic totiž dosavadní zkušenosti nejsou zrovna přesvědčivé, ačkoli připouští, že s touto myšlenkou donedávna VZ pracovala.

Počet zabavených mobilních telefonů Rok 2012 2013 2014 (do 22.4.) Zneužitých 262 326 56 Nezneužitých 285 557 171

- zneužité = telefony, které byly nalezeny u vězňů, nebo ve společných prostorách, ve kterých se vězni pohybují

- nezneužité = mobilními telefony, které pracovníci VS odhalili, než se k vězňům dostaly

Nepřesvědčivé a nákladné, říká VZ o rušičkách

"Problematika průniku mobilních telefonů do střežených objektů vězeňské služby je i nadále jednou z hlavních priorit Vězeňské služby ČR. Mobilní telefony u vězněných osob jsou vnímány jako bezpečnostní riziko a problematice jejich průniku je věnována zvýšená pozornost," upozornila Löffelmannová.

Rušička za pár korun: v okolí si nikdo nezavolá Vyzkoušeli jsme kapesní rušičku mobilního signálu, je nelegální

"V nedávné době bylo realizováno několik prezentací firem, které se problematikou rušení signálu mobilních telefonů zabývají. Nicméně tyto technologie jsou natolik technicky náročné, nákladné, a navíc ve svých výsledcích, které byly prezentovány, ne zcela přesvědčivé," dodala mluvčí.

Jako příklad uvedla věznici v německém Kaisheimu, kde podle ní již druhým rokem běží pilotní projekt detekce a rušení mobilního signálu a z důvodu technických problémů byl zkušební provoz opakovaně prodlužován.

Löffelmannová upozornila i na složitost procesu k povolení rušení mobilního signálu. "Rušení signálu mobilních telefonů je velice problematická záležitost, která souvisí s poměrně striktně nastavenými pravidly stanovenými legislativou a Českým telekomunikačním úřadem," doplnila.

"Z tohoto důvodu vězeňská služba nyní hledá jiné cesty, jak omezit průnik mobilních telefonů do střežených objektů," uvedla mluvčí.

VS se zaměří na detekci telefonů, vybavení má

Jak tedy hodlá proti růstu mobilů "za katrem" VS bojovat? Podle mluvčí je nyní prioritou zvýšení úspěšnosti detekce telefonů. "Ve vybraných vazebních věznicích je již několik let instalována pevná detekce mobilních telefonů, která poměrně spolehlivě detekuje aktivitu zapnutého mobilního telefonu i jeho přibližnou polohu."

Rušičky v Česku O rušičkách v českých věznicích se uvažuje už téměř deset let. V roce 2006 je Vězeňská služba testovala v pilotním provozu v příbramské věznici, "Zatím jde o zkušební provoz a v této chvíli můžeme konstatovat, že je vyhodnocen s velmi pozitivními výsledky," řekla tehdejší mluvčí Vězeňské služby Lenka Smutná (více čtěte zde). Nasazení rušiček však znemožňovala legislativa, která s drobnými změnami platí dodnes (více najdete zde). Tendr na rušičky však poznamenala i kauza "krabic za miliony". Zpackaný nákup začal na konci roku 2006, kdy vězeňská služba přiklepla firmě pb mont zakázku na rušičky za více než 18 milionů korun. Rušení v některých zařízeních ovšem nefungovalo, ve věznicích v Příbrami a Novém Sedle byly rušičky odpojeny. V dalších pěti zařízeních vězeňská služba rušičky nepřevzala a na pb mont podala žaloby. V některých věznicích byly dokonce na zdech jen prázdné plechové bedny. Aby se to nepoznalo, firemní technici je zamkli a zapečetili. Kauza stála místo celou řadu úředníků včetně tehdejšího šéfa Vězeňské služby Luďka Kuly (o kauze čtěte zde). Nyní Vězeňská služba tvrdí, že myšlenku na zavedení rušiček do věznic zcela opustila.

VS podle Löffelmannové využívá i přenosná zařízení, která jsou schopna téhož. "Tímto zařízením jsou vybaveny všechny věznice v České republice," uvedla. Kromě toho mají věznice samozřejmě nastavena interní pravidla, která by měla průniku mobilních telefonů zabránit. Patří mezi ně kontrola návštěv, vjíždějících vozidel, dílčí prohlídky ubytoven odsouzených, kontrola materiálu dováženého do věznic, kontrola korespondence, balíků, osobní prohlídky vězňů a další opatření.

"Mimo těchto opatření připravuje Vězeňská služba ČR i další mechanismy k zabránění průniku a detekci mobilních telefonů, ale tato opatření nebudeme z bezpečnostních důvodů zveřejňovat," uzavřela mluvčí.

Policie to nekomentuje, experti se diví

Znemožnění komunikace vězňů s venkovním světem by mělo zajímat především policii a státní zastupitelství, a to kvůli možnému ovlivňování svědků či možnosti nadále řídit či koordinovat nelegální činnost. K problematice se však odmítají vyjádřit, reakci nezaslalo ani po několika týdnech ani Ministerstvo spravedlnosti.

"Vše, na co se ptáte, je plně v gesci Vězeňské služby ČR. Odsouzení, kteří si odpykávají tresty ve věznicích, jsou v kompetenci vězeňské služby a v jejich kompetenci jsou i veškerá opatření související nebo přijatá s podobnými riziky," odmítla rozhodnutí VS komentovat mluvčí policejního prezídia Vlasta Suchánková.

Podle nejmenovaného pražského kriminalisty, se kterým o problematice redakce Mobil.iDNES.cz hovořila a který si přál zůstat v anonymitě, však mobilní telefony v rukou především vazebně stíhaných znamenají pro vyšetřovatele reálný problém. "Nechci tvrdit, že to je problém vážný a pro nás neřešitelný, ale v praxi se s tím setkáváme. Rušičky by určitě pomohly," řekl s tím, že za letitou praxi se s touto problematikou setkal nejméně třikrát. "Kolegové i víckrát," dodal.

Rozhodnutí VS rušičky nenasadit okomentoval také bezpečnostní expert Andor Šándor. Upozornil však, že tato problematika je mimo jeho záběr. "Ukazuje to, že celý systém řízení vězeňství má daleko do dokonalosti. Problém rušiček registruji včetně dlouhé doby posuzování možnosti jejich zavedení, ale proč se spravedlnost takto rozhodla, nevím," reagoval na e-mailový dotaz redakce.

"Pomocí mobilů z cel lze řídit i dál zločinecké aktivity, včetně toho, co naznačujete (ovlivňování svědků, pozn. red.). To jistě může komplikovat soudní procesy a podobně," dodal s tím, že vzhledem k míjení problematiky s jeho zájmem je třeba na tento názor nahlížet jako na názor občana, nikoli experta.

Jste pro nasazení rušiček v českých věznicích?