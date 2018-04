Mobily vašich dětí možná skrývají velká tajemství

Report Mobile Life Youth je součástí jedné z největších sociálních studií, která zkoumá dopad mobilních telefonů na chování dítěte. Vydává jej společnost Carephone Warehouse za podpory London School of Economics. Studie vychází z dat získaných od 1250 dotazovaných dětí ve věku od 11 do 17 let.

"Mobilní telefony se stávají jednou z nejdůležitějších elektronických pomůcek mladých lidí. Celých 91 procent dětí vlastní mobilní telefon již před nástupem do druhého stupně základní školy," říká Charles Dunstone z Carphone Warehouse.

"Mobilní telefon poskytuje dětem sociální jistoty, pocit bezpečí a přístup k zábavě. Nejdůležitější roli ale hrají mobily z pohledu jednodušší integrace mezi své vrstevníky," dodává Dunstone.

Mládí vpřed

Mobil vlastní již 51 procent desetiletých dětí či 24 procent dětí ve věku devíti let. Před nástupem do druhého stupně základní školy má vlastní telefon 91 procent dotázaných.

Telefon využívají mladí spíše k posílání textových zpráv než k běžnému telefonování. Pošlou třikrát více textovek než jejich rodiče. V průměru jde o 9,6 SMS zpráv denně a 3,5 přijatých či uskutečněných hovorů. Pro srovnání, dospělí pošlou 3,6 SMS denně a provedou 2,8 hovoru.

Více jak tři čtvrtiny dotázaných dětí tvrdí, že mobilní telefon vylepšil jejich společenský život. Umožňuje jim mnohem snazší kontakt s přáteli. Ve věkovém rozmezí 15 až 17 let takto odpovědělo dokonce 84 procent jedinců. Celých sedmdesát procent všech dotázaných říká, že jim mobilní telefon pomohl "udělat život lepším".

Nikdo mě nemá rád

Potřeba být v kontaktu se svým okolím je u dětí dvojnásobná než u jejich rodičů. Speciálně náctileté dívky si přijdou osamocené v případě, že jejich telefon alespoň jednou za den nezazvoní. Odpovědělo tak celých 42 procent mladých dívek. U rodičů se tento trend projevil výsledkem jedenácti procent.

Mobilní telefon dává mnoha dětem také možnost oprostit se od pozornosti rodičů a vytvořit si vlastní privátní svět, kde nejsou dospělí vítáni. Každý třetí dotazovaný potvrdil, že pravidelně hovoří či si píše s osobou, kterou jeho rodiče vůbec neznají. Stejný počet se přiznal k občasné ignoraci hovorů od svých rodičů.

Mobil je mé soukromí

Mladí lidé vnímají svůj telefon jako schránku svých intimností podobně, jako dospělí svůj deníček či diář. Polovina nejstarších (15 - 17 let) a téměř polovina všech dotázaných nechce dovolit svým rodičům nahlížet na jejich textové zprávy či fotografie.

Mobilní telefon totiž slouží mladistvým i k nezávaznému flirtování. Textovky jim nabízí možnost diskrétnosti. Nevnímají je totiž jako dotěrné a umožňují jim jednoduchý a bezpečný kontakt s vybranou osobou dle svého uvážení.

Čtvrtina dotázaných alespoň jednou obdržela v SMS zprávě pozvání na rande. U šestnáctiletých a sedmnáctiletých je téměř o polovinu vyšší pravděpodobnost, že jim přijde pozvání na rande v textové zprávě, než u dospělých lidí nad 25 let.