V USA jsou některé smartphony velmi levné. Vládne jim Nokia Lumia 520

Zkuste si tipnout aktuálně všeobecně nejdostupnější a cenově nejvýhodnější smartphone v USA. Pokud tipujete nějaký android od Samsungu, jako bychom tipovali my, tak jste vedle. Je to totiž Nokia Lumia 520 s Windows Phone, respektive pro některé operátory upravená verze Lumia 521.

Na Lumii narazíte téměř v každé prodejně elektroniky nebo ve velkých samoobsluhách. Prodává se v předplacených sadách a základní cena je 99 dolarů (asi dva tisíce korun) plus lokální daň (obvykle pod 10 procent). V sadách ji nabízejí T-Mobile, AT&T a další operátoři včetně desítek virtuálů.

V mnoha obchodech v Nevadě a v Kalifornii jsme na telefon narazili za akčních 79 dolarů a nejlevnější cena byla 59 dolarů v lasvegaském obchodě s elektronikou. S daní tak telefon stál v přepočtu 1 300 korun, v Česku je obvyklá cena přes tři tisíce korun.

Na rozdíl od Evropy jsou v USA stále velmi populární předplacené sady. V nabídce jich má každý operátor včetně virtuálů několik a od těch z našich končin se liší většinou nulovým kreditem v ceně. Ceny sad jsou nízké, nejlevnější obyčejné mobily stojí 10 až 15 dolarů (200 až 300 korun), nejlevnější smartphony začínají na 50 dolarech (asi tisíc korun). Vedle Nokie 520 nás zaujal výprodejový Samsung Galaxy S II za 1 700 korun nebo Huawei Ascend Y300 za 1 500 korun.

Tarify (včetně předplacených) nejsou všeobecně v USA nyní levnější než v Česku. Neomezené volání a SMS obvykle stojí 40 dolarů měsíčně (800 korun), k tomu pak je nutné připočíst zhruba dalších 20 dolarů na datové přenosy s dostatečným limitem. Nabídka je hodně široká a na první pohled se v ní člověk špatně orientuje. Především pokud by jako turista chtěl obejít vysoké ceny za datový roaming.

Vedle mnoha předplacenek, které nabízejí "neomezená" data za zhruba 40 až 60 dolarů měsíčně, je zajímavou alternativou předplacený tarif amerického T-Mobilu. U něj si lze platit služby na denní bázi, kdy za dva dolary denně jsou neomezené hovory, SMS a data v 2G síti a za dolarový příplatek data i v 3G a 4G síti. Denní limit je 200 MB dat, pak poklesne rychlost na 2G. Tarif je dostupný v prodejnách operátora na předem vybraný počet dnů. Aktivace stojí 10 dolarů. A pozor, třeba operátor Verizon funguje zatím na jiném standardu, než je naše GSM.

Přehled vybraných tarifů (a předplacených tarifů) na letáku prodejny RadioShack

Při cestách je však nutné počítat, že především v řídce osídlených oblastech mobilní signál nenajdete klidně desítky kilometrů a rychlá data i mnohem déle. Ve městech však datové přenosy fungují bez problémů a navíc má většina fastfoodů a mnoho nákupních center bezplatné wi-fi. Takže stovky korun za 1 MB dat v základním roamingu platit nemusíte.

Většina mobilů se v USA prodává jako dotované, leckde ani nenajdete nedotované ceny. Při úvazku stojí top smartphony (Samsung Galaxy S4, HTC One, LG G2) podle tarifu od nuly do 199 dolarů (čtyři tisíce korun). Více jen papírově, v obchodech mají akční nabídky s nižšími cenami. Většina nižších modelů stojí jako dotované maximálně do 50 dolarů, většinou jsou k tarifu dávány zdarma. Ale jak jsme již psali, samotné tarify jsou obvykle dražší než v Česku.

A pozor, pokud by si někdo chtěl přivézt mobil z dovolené, dotované telefony a přístroje v předplacených sadách jsou většinou blokované. Nedotované přístroje blokované nejsou a větší elektroobchody pro ně mají vlastní oddělení. Ceny některých modelů jsou pak výhodnější než v Česku, příkladem budiž iPhony 5c a 5s, na kterých pár tisíc ušetříte. Pokud je tedy seženete. Neblokované totiž nemají všude a často na skladě chybí základní verze s pamětí 16 GB.