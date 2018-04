Mobily v roce 2012: trhu bude vládnout Super 3G a ročně se prodá půl druhé miliardy přístrojů

Z rozsáhlého průzkumu také vyplývá, že celkové statistiky za rok 2007 poprvé v historii vykážou více než miliardu prodaných mobilních telefonů – konkrétně 1,105 miliard přístrojů. Informa Telecoms & Media se nezaměřovala jen do budoucna, ale i do minulosti. Zjistilo se, že počet prodaných telefonů se za posledních šest let více než zdvojnásobil, a to na 974,7 milionů kusů.

Největší změnou do budoucna poté budou mobilní telefony s technologií Super 3G, jejichž podíl na celkovém počtu prodaných telefonů bude v roce 2012 35,8 % oproti 1,8 % podílu letos. Očekává se také, že za pět let si lidé po celém světě koupí během jednoho roku neuvěřitelných 1,452 miliardy mobilů.

Co je to Super 3G?

Jak vyplývá z názvu technologie Super 3G, jde o vylepšené sítě třetí generace. Tato vylepšení spočívají především v několikanásobně vyšší datové přenosové rychlosti. Když japonský dominantní operátor NTT DoCoMo vyvíjel Super 3G, podařilo se mu dosáhnout downstreamové rychlosti obdivuhodných 100 Mb/s, a to v klasickém venkovním prostředí, nikoliv tedy v laboratorních podmínkách.

Je jasné, že tato rychlost nebude dostupná pro koncového uživatele; každopádně však můžeme očekávat určitá navýšení oproti současným nejvýkonnějším technologiím HSDPA či HSUPA. Výhody jedné z nejnovějších vysokorychlostních datových technologií si také zakládají na kvalitním a nerušeném přenosu při pohybu – zejména pak například v jedoucím automobilu.

Největším trhem zůstane Asie, za ní Evropa

Za posledních pět let byla nejsilnějším mobilním trhem východní Asie. S loňským podílem 30,8 procent (360,3 milionů přístrojů) z celkového počtu prodaných mobilů hovoříme jednoznačně o jedničce na tomto pomyslném žebříčku. To bude podle výzkumu platit i po následujících pět let. Nejenže východní Asie v čele s Čínou zůstane největším trhem, ale každoročně se nárůst prodaných telefonů očekává až okolo 68 procent. Zajímavý pohled můžeme nabídnout do Japonska a Jižní Koreje v roce 2012 – tam se totiž penetrace telefonů s technologií Super 3G podle analýzy vyšplhá až na 88 procent.

Druhým nejsilnějším mobilním trhem bude Evropa. Zatímco zde se v roce 2006 prodalo 252,4 milionů mobilních telefonů, v roce 2012 by toto číslo mělo dosahovat hodnoty 328 milionů přístrojů. Co se týče technologie Super 3G, vyhrává náš kontinent nad asijským – podíl těchto telefonů na trhu bude až 63,7 procent. Vysokorychlostní datovou technologií se budou moci honosit zejména uživatelé západoevropských mobilních operátorů – necelých 85 procent všech těchto přístrojů bude prodáno právě v západní Evropě.

Za silným asijským a evropským trhem se nachází Severní Amerika. Tam se v roce 2006 prodalo celkem 139,1 milionů telefonů, v roce 2012 to podle očekávání bude až 184,3 milionů přístrojů. Podíváme-li se na čísla okolo technologie Super 3G, bude na tom severoamerický kontinent velmi srovnatelně s naším – penetrace těchto telefonů na trhu by měla dosahovat 62,8 procent.

Hitem se stane mobilní TV a GPS

Opusťme nyní čísla a statistiky a podívejme se, jak to bude vypadat s technologiemi během následujících pěti let. Informa Telecoms & Media uvádí, že zatímco během posledních několika let se v mobilních telefonech zabydlovaly funkce pro přehrávání hudby (zejména pak formátu MP3) či digitální fotoaparát, do budoucna se stane hitem televize v mobilu a GPS.

Výzkum uvádí, že v roce 2009 by satelitní modul měl být implementovaný v drtivé většině všech telefonů dražší cenové kategorie. Standardem také samozřejmě bude bezdrátová technologie WiFi. Jak se odhady agentury vyplní, si budeme muset počkat. Již nyní je však jasné, že mobilní telefony budou součástí našich životů stále více.