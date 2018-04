Mobily už umějí i rozpoznávat obličeje

OKAO Vision Face Recognition Sensor, jak se celá technologie jmenuje, může být implementována do kapesních počítačů PDA, mobilních telefonů nebo jiných zařízení s integrovanou kamerou. Společnost hodlá demonstrovat svůj objev na nadcházejícím bezpečnostním kongresu Security Show 2005 v Tokiu, který se bude konat 2. - 4. března.

Společnost Omron si od implementace podobné technologie slibuje zvýšení bezpečnosti mobilních telefonů. Jejich krádeže jsou totiž velmi časté a mnoho uživatelů v telefonech schraňuje citlivé informace. Pokud by přitom telefon dokázal ověřit totožnost uživatele na základě fotografie, mohl by snadno rozhodnout, jestli jej do telefonu pustí nebo ne. Výrobce uvádí, že od pořízení fotografie trvá celý proces identifikace přibližně vteřinu a úspěšnost se pohybuje okolo 99 pokusů ze 100.

Analýza fotografie v mobilním telefonu vyžaduje dostatečný výpočetní výkon. K implementaci technologie musí mít přístroj k dispozici alespoň 450 kB ROM a 370 kB RAM. Vteřinového intervalu od pořízení fotografie do výsledku analýzy dosáhl výrobce na zařízením s procesorem MSM 6500. Omron uvádí, že jejich technologie je plně kompatibilní se všemi telefony s OS Symbian, BREW i Linuxem.

Jakkoliv může být podobný vynález ohromující, není nám zcela jasné, co přinese uživatelům navíc oproti tradičnímu PINu. Napadá vás nějaké využití?