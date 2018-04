Mobily slavných: někteří si je vezmou i do hrobu

Herec Tony Curtis, který se proslavil třeba rolí ve filmu Někdo to rád horké, zemřel poslední zářijový den. Bylo mu 85 let. Přesto se ale evidentně, na rozdíl od většiny seniorů jeho věku, perfektně orientoval v moderních technologiích. Natolik miloval svůj iPhone, že si ho vzal s sebou do hrobu. Bohužel, z žádných zpráv nevyplynulo, jestli to tak chtěl již před svou smrtí, nebo jen jeho blízcí usoudili, že je to jedna z věcí, bez které nemohl žít. Spolu s hercem a jeho iPhonem se v prach proměnil třeba i jeho klobouk, šála nebo několik balíčků oblíbeného sladidla. Prezident Spojených států amerických Barack Obama, zvolený v lednu 2009, se do krve pohádal o svůj milovaný komunikátor BlackBerry s Bílým domem. Nebylo totiž vůbec zvykem, aby prezident mohl mobilní telefon používat, problém byl i s obyčejnými emailovými zprávami. Nakonec vše dopadlo tak, že Obama může vesele posílat SMS dál, ale ze speciálního přístroje Sectera Edge od společnosti General Dynamics, který je dokonale zabezpečen proti jakýmkoliv odposlechům a podobně. Své BlackBerry však stále má a podle některých zdrojů z něj za dodržení bezpečnostních zásad může komunikovat s přáteli a podřízenými. Barack Obama a jeho BlackBerry Stejný vkus jako Barack Obama má i herečka Demi Moore. Jednou se nechala slyšet, že bez svého BlackBerry, na kterém nejraději twitteruje, by to snad už ani nebyla ona a připadala by si úplně ztracená. Některé české celebrity jsou skromnější. "Používám nejlevnější mobil na trhu, jednak proto, že vychovávám šest dětí, a také kvůli tomu, že bych ani neměla čas zkoumat funkce moderních telefonů. V poslední době jen přijímám hovory, nestíhám ani odpovídat na SMSky," odpověděla nám na otázku ohledně jejího mobilu herečka Veronika Žilková. Kdybychom vzali její výrok doslovně, mohla by mít třeba Samsung E1100 nebo Nokii 1616 a příbuzné modely. Veronika Žilková podle vlastních slov používá levné telefony Maminčinu šetřivost zřejmě nezdědila její dcera, skandály proslulá modelka Agáta Hanychová. Ta si potrpí na nejmodernější mobily. Možná si ještě pamatujete, že na zahájení prodeje iPhone 3G v srpnu 2008 se s tehdejší horkou novinkou nechala fotografovat ze všech stran. Na značku Apple nedá dopustit ani bývalý předseda Strany zelených Martin Bursík. Moderátor Leoš Mareš podle všeho zase neví, co s penězi. Vlastní dva superluxusní telefony značky Vertu. Levnější z nich stojí "jen" okolo 135 000 korun. Model z bílého zlata a diamantů, s nímž byl moderátor několikrát vyfotografován, přijde ale na více než 1,6 milionu korun. Značku Vertu vlastní finská Nokia, důraz se u těchto telefonů klade na vzhled, nikoliv na výbavu. Ta je srovnatelná s telefony střední třídy. Zato máte ale k dispozici 24 hodin operátora, který vám splní každé přání, třeba zarezervuje restauraci, sežene uklízečku nebo zjistí požadované informace. Celebrity často mění telefony jako ponožky, takže co platilo včera, nemusí už platit dnes, ale i tak jsme se pokusili sestavit přehled dalších celebrit a mobilních telefonů, které používají, nebo alespoň v nedávné době používaly. Celebrita Telefon Audrina Patridge BlackBerry Bold Madonna Apple iPhone 4 Megan Fox Apple iPhone 4 Kim Kardashian BlackBerry Onyx Hayden Christensen HTC Hero Olivia Munn Samsung Galaxy S Lindsay Lohan Apple iPhone 4 Reese Whitherspoon BlackBerry Curve David LaChapelle Nokia N8